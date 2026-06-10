Il y a des lignées qui héritent d’un nom, d’autres d’un port de tête, et quelques-unes, plus rares et plus photogéniques, d’un capital de séduction qu’aucun comité de parti ne saurait vraiment expliquer. À 18 ans à peine, Xavier Trudeau, fils aîné de Justin Trudeau, vient de faire son entrée dans le petit théâtre du mannequinat avec une première campagne pour la marque de jeans Raimundo Langlois, et le moins qu’on puisse dire est que le garçon n’a pas attendu bien longtemps pour convertir son statut de fils de en matière première glamour. Les photos, très léchées, racontent moins une simple publicité qu’une naissance publique : celle d’un jeune homme déjà parfaitement conscient de l’effet qu’il produit, et de la manière dont une caméra peut transformer une stature en promesse.

Il faut reconnaître à Raimundo Langlois un certain goût pour la mise en scène du désir, cette vieille spécialité new-yorkaise qui consiste à vendre un jean comme on vend une attitude, un fantasme, parfois même une forme de supériorité morale sur le reste de l’humanité. La griffe, connue pour ses campagnes lascives où le corps passe avant le produit, ressuscite ici l’esprit des grandes heures d’Abercrombie & Fitch, quand le marketing semblait avoir décidé que le vêtement n’était qu’un prétexte à exhiber des torses lisses, des mâchoires bien taillées et une insolence vaguement adolescente. Xavier Trudeau y trouve naturellement sa place, comme s’il avait été attendu dans ce décor depuis toujours.

Xavier Trudeau mannequin : un premier shooting très sexy pour Raimundo Langlois

Sur les clichés publiés sur Instagram, le jeune homme joue au bad boy avec une application presque trop sage pour être totalement convaincante, ce qui n’est pas un reproche mais une condition classique des débuts dans le métier. Cigare entre les dents, torse nu dans un bras de fer avec le mannequin James Lafrance, posture alangui au sol devant une balançoire, admirant ses abdos avec la concentration d’un Narcisse en herbe : tout est là, soigneusement dosé, calibré, polissé. La campagne ne cherche pas la provocation brute, elle préfère la suggestion bien éclairée, cette vieille grammaire du sexy qui laisse entendre plus qu’elle ne montre, tout en veillant à ne jamais perdre de vue la lisibilité de la marque.

Et c’est précisément ce qui rend cette première apparition intéressante : Xavier Trudeau n’essaie pas encore d’en faire trop, mais il ne fait pas non plus semblant de ne rien comprendre au rôle qu’on lui confie. Son corps, désormais tout en muscles, devient le véhicule d’une image en construction, un peu héritée, un peu choisie, un peu fabriquée par le regard des autres. À son âge, on pourrait encore parler d’essai, de curiosité, d’accident de parcours ; mais à voir la netteté des images et la cohérence du personnage, on comprend vite qu’il s’agit déjà d’une entrée en scène pensée pour durer.

Le fils de Justin Trudeau entre héritage politique et séduction mode

Le nom Trudeau, évidemment, ajoute une strate de lecture à cette première campagne. Difficile de photographier le fils d’un ancien Premier ministre sans que l’ombre du père, avec son aura politique et sa célébrité mondaine, ne vienne flotter dans le cadre comme un parfum coûteux. Justin Trudeau a longtemps incarné une forme de pouvoir très photogénique, ce mélange de jeunesse, de discipline et de charme institutionnel qui transforme un chef d’État en objet de fascination pop. Son fils semble aujourd’hui reprendre, à sa manière, cette logique d’exposition, mais en quittant l’arène civique pour le terrain autrement plus glissant de la désirabilité commerciale.

Il y a quelque chose de très contemporain dans cette bascule. Le fils n’hérite plus seulement d’un nom, il hérite d’une visibilité ; il ne prend pas la parole, il prend la pose. Là où la politique fabrique des récits, la mode fabrique des silhouettes. Et dans cet univers où tout doit être immédiatement lisible, Xavier Trudeau coche déjà les bonnes cases : jeunesse, physique sculpté, allure nonchalante, petit supplément d’insolence qui donne aux images l’impression de pouvoir parler d’elles-mêmes. Le résultat est assez efficace pour faire oublier, au moins un instant, qu’il ne s’agit que d’un premier pas.

Reste à savoir si cette première campagne n’est qu’un joli coup de projecteur ou le début d’une trajectoire plus longue dans l’industrie de l’image. Une chose est sûre : avec ce genre de lancement, Xavier Trudeau n’a pas seulement signé ses débuts comme mannequin, il a aussi accepté d’entrer dans une forme de narration où chaque cliché devient une déclaration de style, de jeunesse et, surtout, d’appétit. Et dans ce métier-là, comme en politique, la première impression fait souvent office de programme.

(article réalisé avec la contribution de l’IA)