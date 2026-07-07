Girotti Paris – La dolce vita glacée au cœur du 6ème arrondissement

Paris traverse depuis plusieurs semaines une vague de chaleur écrasante. Heureusement, en plein cœur du 6e arrondissement, Girotti Paris offre l’un des refuges les plus gourmands de la capitale : une gelateria artisanale où les glaces et sorbets se réinventent au fil des saisons, avec des parfums aussi travaillés qu’originaux.

Par Ulysse Flowen

Derrière cette adresse rétro-kitsch aux accents italiens, on retrouve Mario Girotti, plus connu sous le nom de Terence Hill. Avec Girotti Paris, l’acteur iconique insuffle un véritable air de dolce vita à la capitale, entre gourmandise assumée, souvenirs d’enfance et décor aux clins d’œil western.

Ici, tout est 100 % naturel et 100 % artisanal. Les parfums jouent la carte de l’authenticité, mais sans jamais tomber dans la banalité. On y vient pour des cornets débordants de générosité, des sorbets de saison ultra rafraîchissants, mais aussi pour des coupes tutti frutti décadentes, pensées comme de vrais desserts à part entière, comme celles aux cèpes ou au spritz.

L’adresse cultive aussi un délicieux esprit régressif avec ses pâtisseries glacées et gourmandises inspirées des grands classiques : Forêt noire, tarte Sacher et autres douceurs capables de réveiller les souvenirs les plus sucrés. Chez Girotti Paris, la glace n’est pas seulement une pause fraîcheur : c’est une parenthèse joyeuse, généreuse et délicieusement théâtrale.

Enfin, comment ne pas mentionner son apercena : véritable mix entre aperitivo et diner, c’est le meilleur moyen cet été de profiter de la fraicheur de la fin de journée en sirotant son cocktail avec quelques tapas italiennes.

In più : Girotti Paris se savoure dans deux décors parfaits pour profiter des beaux jours. D’un côté, une belle terrasse sur le boulevard Raspail, idéale pour regarder passer Paris une glace à la main. De l’autre, un adorable kiosque au cœur du Jardin du Luxembourg, pour une escapade glacée entre deux promenades au soleil.

Une adresse solaire, artisanale et pleine de caractère, qui donne à Paris des airs de vacances italiennes en pleine rive gauche !

Girotti Paris

120 Bd Raspail, 75006 Paris

01 43 35 34 30

https://www.instagram.com/gelateriagirottiparis/?hl=fr

Ouvert du dimanche au mercredi de 8h à 19h et du jeudi au samedi de 8h à 22h