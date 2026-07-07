Il y a des moments où le football se souvient brutalement qu’il n’est pas seulement une affaire de pressing et de conférences de presse mollassonnes, mais un gigantesque théâtre où l’on teste aussi les limites de ce qu’une société accepte d’entendre. Kylian Mbappé, qui avait déjà suffisamment de ligne sur son CV entre Bondy, le Real Madrid et les Coupes du monde, vient d’en ajouter une qu’il n’avait pas forcément demandée : celle de visage quasi officiel de la lutte contre ce racisme décomplexé qui s’écrit en 280 caractères, s’enroule dans des pseudo-justifications identitaires, puis hurle à la “violence de genre” dès qu’on lui renvoie la réalité en pleine figure.

Une sénatrice, des tweets abjects et un joueur qui répond

Le scénario est presque trop simple pour être vrai : la France élimine le Paraguay en huitième de finale de Coupe du monde, Mbappé plante le but décisif, et au lieu de se contenter de maudire la défense ou l’arbitrage, une sénatrice paraguayenne de 61 ans, Celeste Amarilla, se lâche sur X avec une haine raciale d’un niveau qu’on croyait relégué aux archives. Elle décrit le capitaine des Bleus comme un “Camerounais s’efforçant désespérément de passer pour un Français”, explique qu’“au lieu de téter le lait maternel, il tétait des noix de coco”, que les personnes les plus instruites qu’il a côtoyées sont “des chimpanzés”, et conclut qu’il ne sait même pas écrire. C’est brut, assumé, parfaitement conscient, et le pire n’est même pas la violence des mots : c’est l’absence totale de gêne à les publier depuis un compte d’élue, persuadée que se faire le porte-voix d’un racisme de comptoir relève du droit imprescriptible à “dire ce qu’on pense”.

Mbappé, lui, ne joue pas la carte habituelle du joueur “au-dessus de ça”. Il répond. Un message long, direct, dans lequel il la qualifie de femme “méprisable” et “indigne de sa fonction”, tout en séparant soigneusement son cas de celui de la nation paraguayenne, qu’il salue pour sa “passion et son honneur” pendant la compétition. Il ne surjoue pas l’indignation, ne se drape pas dans une posture de martyr, mais met des mots précis là où beaucoup n’auraient offert qu’un communiqué standard signé par un attaché de presse. Croire qu’il ne s’agit que d’un coup de sang de star vexée, c’est ne pas voir ce qui se joue dans cette réponse : le refus de laisser ces propos s’installer comme un bruit de fond, et la décision de les nommer pour ce qu’ils sont.

En face, Celeste Amarilla ne se tait pas. Elle publie une lettre ouverte où elle reconnaît que ses posts ont été faits “le sang en ébullition”, parle de son “sang métis”, explique qu’elle a elle-même été victime de mépris, dit avoir supprimé son message en comprenant qu’elle reproduisait des schémas qu’elle déteste… puis bascule immédiatement en posture de victime, exigeant que Mbappé se rétracte et s’excuse, l’accusant de “violence de genre”, menaçant de lancer des actions légales s’il ne le fait pas. En trois paragraphes, elle passe du racisme frontal à la rhétorique inversée, où l’homme noir qui répond à des insultes raciales serait coupable d’agression envers une femme métisse. C’est une gymnastique spectaculaire, mais surtout révélatrice d’une époque où l’on tente de faire disparaître le mot “racisme” derrière d’autres combats plus fréquentables, dès que la cible refuse de rester silencieuse.

De polémique individuelle à symbole politique

Pendant que ce ping-pong verbal se joue, les diplomates, eux, s’affairent à fermer les fenêtres. Le Paraguay présente ses excuses à la France, la présidence se désolidarise de la sénatrice, le ministère des Affaires étrangères publie un communiqué, rappelant qu’elle est une élue d’opposition, qu’elle ne représente pas le gouvernement et que ses propos ne sont pas ceux du pays. La France, de son côté, affiche son soutien à Mbappé, mais sans cibler directement Amarilla dans un message public. Les spécialistes de relations internationales le disent clairement : il ne s’agit pas d’une crise diplomatique, les échanges économiques sont modestes, les relations politiques sereines mais limitées. On est dans une affaire de soft power, de diplomatie d’image, pas dans le registre des sanctions lourdes.

Et pourtant, c’est précisément là que Mbappé change de statut. Ce n’est plus seulement l’attaquant qui marque, qui sourit en zone mixte, qui signe des contrats avec des sponsors. C’est celui qui, en quelques mots, force la discussion sur le racisme dans le sport et met une figure politique face à ses propres contradictions. Ceux qui plaident pour “ne pas en faire trop” redoutent un emballement qui redonnerait à Amarilla une visibilité qu’elle ne mérite pas ; d’autres jugent qu’une sanction symbolique personnalisée est nécessaire, au risque sinon de banaliser ce type de dérapage comme une simple anecdote de réseau social.

Le paradoxe est que la sénatrice, protégée par une immunité parlementaire et par un cadre légal paraguayen où le racisme est très peu puni, ne risque grand-chose chez elle, malgré une longue histoire de propos polémiques. La seule véritable conséquence politique se joue donc ailleurs : dans le regard que l’on pose sur ces propos, dans la façon dont ils sont condamnés ou minimisés, et dans la capacité d’une figure publique comme Mbappé à se dresser contre ce type d’attaque en assumant d’en payer le prix médiatique.

En isolant la sénatrice de son pays, en refusant de répondre par une surenchère raciste ou nationaliste, mais en la nommant pour ce qu’elle est “méprisable” et “indigne”, Mbappé s’est installé, en quelques jours, dans un rôle qu’on ne lui avait pas officiellement attribué mais qu’il a occupé avec une efficacité tranquille : celui d’un joueur qui ne se contente plus de représenter sa nation sur le terrain, mais qui accepte de porter, en plus, une ligne de défense contre ce racisme décomplexé qui croit pouvoir tout dire parce qu’il le fait en ligne.

Qu’il reste ou non une trace juridique de cette affaire, le symbole, lui, est déjà là : un monde où le racisme se publie en plein jour, en assumant sa violence, et un joueur qui refuse d’être réduit à un corps sur un terrain, en rappelant que la dignité n’est pas une option, même, ou surtout, quand on vous explique que, de toute façon, vous “tétiez des noix de coco”. Mbappé n’a pas demandé à devenir figure de la lutte ; mais il a accepté, en répondant, de ne pas rester un simple objet de haine silencieux. C’est peut-être ça, la vraie définition du “décomplexé” qu’on aimerait voir plus souvent.