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Les concours d’élégance appartenaient aux automobiles ; Vacheron Constantin vient de les offrir aux montres. Le 10 novembre 2026, à Genève, la maison a couronné les lauréats de la première édition de son Concours d’Élégance Horlogère, organisé avec Phillips. Le Best of Show revient à une référence 6448 en platine de 1962, une répétition de minutes extra-plate.

L’essentiel

Le Concours d’Élégance Horlogère de Vacheron Constantin, organisé avec la maison de ventes Phillips, a livré son palmarès le 10 novembre 2026 à l’Hôtel Président Wilson de Genève.

Environ 550 montres anciennes (antérieures à 1999) ont été présentées par des collectionneurs du monde entier, 34 finalistes ont été retenus, et sept prix de catégorie ont été décernés, plus un Best of Show.

Le Best of Show est une Vacheron Constantin référence 6448 de 1962, en platine, 36 mm, avec index de diamants et mouvement mécanique extra-plat à répétition de minutes.

Vidéo officielle de Vacheron Constantin sur YouTube : « A Moment With The Jury », le jury du Concours d’Élégance Horlogère.

Un concours d’élégance version horlogère

Le principe est emprunté à l’automobile : on réunit des pièces d’exception, on les confronte, un jury tranche. Vacheron Constantin et Phillips ont appliqué la formule aux montres de la maison antérieures à 1999. Les candidatures ont afflué : environ 550 montres, selon Luxury Tribune, dont 34 finalistes.

Le jury était co-présidé par Aurel Bacs, de Phillips, et Christian Selmoni, directeur style et patrimoine de Vacheron Constantin. Watch Collecting Lifestyle y cite notamment Nick Foulkes, Roberta Naas et Ben Clymer, fondateur de Hodinkee. Les critères allaient au-delà de la valeur marchande : originalité, esthétique, importance technique, rareté et contexte historique.

Christian Selmoni résume l’enjeu : certaines des montres découvertes figuraient parmi celles que la maison traquait depuis des décennies, et qu’elle appelle des « licornes ». Pour un amateur, c’est la plus belle promesse du concours : voir sortir de l’ombre des pièces que l’on croyait réservées aux légendes. Phillips, partenaire du concours, était déjà au centre de notre article sur la première vente de montres à dépasser 100 millions de dollars à Genève.

Vidéo officielle de Vacheron Constantin sur YouTube : « Audacious Forms », le design au Concours d’Élégance Horlogère (épisode 5).

Sept catégories, des histoires plus que des mécaniques

Les prix récompensent sept catégories : chronographes, métiers d’art, chronomètre royal, complications astronomiques, complications multiples, design et mécanismes sonores.

Parmi les lauréats cités par Watch Collecting Lifestyle, on trouve en complications astronomiques la référence 4764 « Cioccolatone » de 1957, en platine, et dans la catégorie design la référence 6213 de 1957, en or jaune. Pour les complications multiples, c’est la « Don Pancho », montre en or jaune à répétition de minutes et date rétrograde, livrée en 1940 (commande de 1935, selon Luxury Tribune). Le prix métiers d’art revient à une montre de poche de 1930 offerte par le roi Alexandre Ier de Yougoslavie à un ministre.

Selon WatchesBySJX, la référence 6213 est peut-être la seule montre-bracelet à heure universelle de style Cottier produite par Vacheron Constantin avant les années 1990. Une phrase qui suffit à faire frémir quiconque tient une loupe d’horloger.

Vidéo officielle de Vacheron Constantin sur YouTube : « A Swiss Soirée of Horological Heritage in Geneva ».

La référence 6448 de 1962, le Best of Show

Le sacre revient à une référence 6448 de 1962 : boîtier platine de 36 mm, index des heures en diamants, mouvement à remontage manuel ultra-plat et répétition de minutes, selon Watch Collecting Lifestyle. Le même site précise qu’elle était jusqu’alors inconnue de la maison, découverte à l’examen.

Le contexte éclaire le choix. Selon Phillips, la référence 6448 fut produite en 1961-1962 et marque la fin d’une époque : ce fut la dernière montre-bracelet à répétition de minutes de Vacheron Constantin pendant trente ans. Ses attaches droites la distinguent de la référence 4261 et de ses attaches en goutte. La montre incarne l’élégance dans sa version la plus discrète : un boîtier brossé, des diamants pour seule fantaisie, et un mécanisme qui sonne l’heure pour qui sait écouter.

Ce que le concours dit de l’horlogerie ancienne

Le Concours d’Élégance Horlogère affirme que la valeur d’une montre ne se mesure pas qu’en estimation : l’histoire d’un propriétaire, la rareté d’une pièce, l’état de conservation comptent autant. L’exposition publique s’est tenue du 4 au 8 novembre à l’Hôtel Président Wilson pendant la semaine des ventes de Phillips, d’après Hypebeast, avant la proclamation du palmarès le 10.

Cela rejoint un mouvement de fond : l’attention portée au patrimoine des maisons, de l’archive au poignet. Pour ceux qui veulent un état des lieux de la haute horlogerie contemporaine, nous avons analysé Watches and Wonders et son repositionnement stratégique.

FAQ

Qui a remporté le Concours d’Élégance Horlogère de Vacheron Constantin ?

Le Best of Show a été attribué à une Vacheron Constantin référence 6448 de 1962, en platine, avec répétition de minutes et index en diamants. Six autres prix ont couronné des catégories dont les chronographes, les complications astronomiques et le design, parmi 34 finalistes sélectionnés sur environ 550 montres.

Quand et où le Concours d’Élégance Horlogère a-t-il eu lieu ?

Le palmarès a été proclamé le 10 novembre 2026 à l’Hôtel Président Wilson de Genève. Selon Hypebeast, l’exposition publique des pièces s’est tenue du 4 au 8 novembre au même endroit, pendant la semaine des ventes de la maison Phillips, partenaire de Vacheron Constantin pour cette première édition.

Quelles montres pouvaient concourir ?

Le concours était ouvert aux montres Vacheron Constantin antérieures à 1999, qu’il s’agisse de pièces de poche ou de montres-bracelets. Elles étaient jugées sur l’originalité, l’esthétique, l’intérêt technique, la rareté et le contexte historique, et non sur la seule valeur marchande.