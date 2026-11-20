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Hublot a dévoilé le 9 novembre 2026 la Big Bang Soldier All Black, sa première montre dessinée avec l’artiste Soldier, de son vrai nom Leonard Iheagwam. Chronographe de 42 mm en céramique noire, limitée à 50 exemplaires et affichée 22 900 livres sterling, elle remet l’« All Black » inventé par la maison en 2006 entre les mains d’un peintre londonien.

L’essentiel

La Hublot Big Bang Soldier All Black a été présentée le 9 novembre 2026 à Londres : un chronographe de 42 mm, boîtier et lunette en céramique noire, limité à 50 exemplaires.

Elle est la première montre conçue par Soldier (Leonard Iheagwam), artiste né à Lagos et installé à Londres, après deux ans de développement et une exposition chez Hublot en 2024.

Son prix est de 22 900 livres sterling (environ 30 300 dollars), avec un bracelet en tissu noir et deux bracelets caoutchouc optionnels, rouge et vert.

https://x.com/Hublot/status/2045865160972353673 Post officiel de Hublot sur X, le 19 avril 2026 : la Big Bang Reloaded Black Magic, l’All Black selon la maison.

Une Big Bang tout en noir, signée d’un peintre

La montre est un chronographe de 42 mm. D’après Wallpaper, le boîtier et la lunette sont en céramique noire, tantôt polie en miroir, tantôt microsablée pour obtenir un mat velouté. Les motifs de l’artiste sont appliqués par tampographie, une technique d’impression qui permet de déposer un dessin à plat sur une surface texturée en trois dimensions.

Selon USA Art News, la pièce associe céramique noire et titane noirci, et son cadran comme sa lunette portent des figurines de soldats et une croix, signature visuelle de Soldier. Le bracelet de série est en tissu noir ; deux bracelets caoutchouc, doublés de rouge et de vert, sont fournis en option, et symbolisent respectivement le présent et le passé, précise Wallpaper.

Le noir n’a rien d’anodin chez Hublot. La Big Bang est née en 2005, et la maison a créé le concept « All Black » en 2006, comme elle le rappelle dans un post de son compte officiel sur X : l’idée d’une « visibilité invisible » du temps. Mettre un peintre aux commandes d’un tel objet, c’est lui demander de dessiner dans l’obscurité.

Vidéo officielle de la chaîne HUBLOT sur YouTube, le 24 septembre 2026 : entretien avec Jeff Koons autour de la MP-14 Origin.

Soldier, de Lagos à New Bond Street

Leonard Iheagwam, qui signe Soldier, est un artiste visuel né à Lagos et installé à Londres. Son premier contact avec Hublot remonte à 2024 : l’exposition de ses œuvres dans la boutique londonienne de la maison, pendant la foire Frieze, a ouvert la collaboration, qui aura duré deux ans, selon Wallpaper.

Les figurines de soldats évoquent son enfance au Nigeria, d’après USA Art News, et la croix renvoie à son père, pasteur. Il a rejoint l’Angleterre en 2019 et prépare une exposition importante en 2028. La montre a été présentée dans la boutique Hublot de New Bond Street, à Londres.

L’artiste explique sa démarche : « Il faut comprendre ce qui existe, le respecter, puis trouver comment y introduire une autre histoire », dit-il à Wallpaper (propos traduits). Et à USA Art News : l’art comme la montre ne sont pas produits en série, il y a de vrais ingénieurs derrière une telle pièce.

Vidéo officielle de la chaîne HUBLOT sur YouTube, le 1er novembre 2026 : Hublot x Patrick Mahomes.

Hublot et les artistes : une longue habitude

La collaboration n’a rien d’une aventure isolée. Wallpaper rappelle que Hublot a déjà travaillé avec Jeff Koons ou Takashi Murakami, et la chaîne YouTube officielle de la maison a publié en septembre 2026 un entretien consacré à la vision artistique de Jeff Koons derrière la MP-14 Origin. La Big Bang est un objet très reconnaissable, donc difficile à détourner sans le trahir : c’est tout l’enjeu de ces éditions.

Pour qui hésite entre le coup de cœur et la raison, nous avons passé au crible ce que coûte vraiment un investissement en montre : une édition limitée d’artiste se juge d’abord avec les yeux, ensuite seulement avec le tableur. On peut aussi relire notre sélection LUI de montres et de high-tech pour mesurer l’écart avec une horlogerie plus discrète.

Prix, tirage et ce qu’il faut retenir

La Big Bang Soldier All Black est limitée à 50 pièces, au prix de 22 900 livres sterling. Reste, comme toujours avec les éditions d’artiste, à aimer l’objet pour ce qu’il raconte : un chronographe noir sur noir, où les petits soldats montent la garde sur le cadran.

FAQ

Quand la Hublot Big Bang Soldier All Black a-t-elle été présentée ?

La montre a été dévoilée le 9 novembre 2026 à Londres, selon Wallpaper. Elle a été présentée dans la boutique Hublot de New Bond Street, d’après USA Art News, et résulte de deux ans de collaboration avec l’artiste Soldier.

Combien coûte la Hublot Big Bang Soldier All Black ?

Son prix est de 22 900 livres sterling, soit environ 30 300 dollars selon USA Art News. La série est limitée à 50 exemplaires, avec un bracelet en tissu noir et deux bracelets caoutchouc optionnels, rouge et vert.

Qui est Soldier, l’artiste de cette montre Hublot ?

Soldier est le nom d’artiste de Leonard Iheagwam, artiste visuel né à Lagos et installé à Londres. Il a exposé chez Hublot à Londres en 2024, pendant Frieze, avant de concevoir cette première montre, d’après Wallpaper.

Quelle est la taille de la Big Bang Soldier All Black ?

C’est un chronographe de 42 mm, avec boîtier et lunette en céramique noire, polie et microsablée, et des motifs appliqués par tampographie, selon Wallpaper. USA Art News mentionne aussi du titane noirci.