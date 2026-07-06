Il fallait bien qu’un jour le cinéma, après avoir colonisé les toits, les musées, les parkings, les friches industrielles et les salles de concert recyclées, finisse par s’attaquer à l’ultime fétiche touristique du pays : la Tour Eiffel. Cinéma Paradiso, qui a déjà prouvé qu’il savait installer ses écrans là où l’on se contente habituellement de faire des selfies, a décidé que la Dame de fer ne servirait plus seulement de décor à quelques plans romantiques, mais de salle à part entière. En septembre prochain, il sera donc possible de voir un film gratuitement dans la Salle Gustave Eiffel, au premier étage du monument, ce qui est une façon assez radicale de rappeler que le cinéma peut très bien sortir de ses murs à condition d’avoir le sens de la mise en scène.

Cinéma Paradiso : du Louvre à la Tour Eiffel

La dernière édition du festival, sa sixième, se tenait comme chaque année dans la Cour Carrée du Louvre, avec un casting qui avait de quoi rendre jaloux n’importe quel programmateur : Wes Anderson, Joachim Trier, Monica Bellucci en invités, The Grand Budapest Hotel et Julie (en 12 chapitres) en classiques à revoir, Histoires de la nuit de Léa Mysius en avant-première, bref le genre de rendez-vous où les cinéphiles parisiens (et les autres) peuvent prétendre faire quelque chose de sérieux de leurs soirées d’été tout en étant superbement installés. Fort de ce succès, Cinéma Paradiso ne s’est pas contenté de reprendre sa formule ; il l’a carrément hissée plus haut.

Le nouveau chapitre s’ouvrira du 24 au 27 septembre prochains, avec un cinéma gratuit installé dans la Salle Gustave Eiffel, au premier étage du monument, grâce à un partenariat inédit entre le groupe mk2 et la Tour Eiffel. Le festival reste fidèle à sa ligne : mettre en avant les films dans des lieux qui appartiennent à l’imaginaire collectif. Il a déjà investi le Grand Palais, La Seine Musicale, la Villa Carmignac, le Circuit des 24 Heures du Mans, sans oublier le Louvre ; il ajoute donc à son palmarès le monument le plus photographié de France, comme si chaque édition devait désormais cocher une case dans le carnet de fantasmes urbains.

Elisha Karmitz, directeur général de mk2, résume le projet en expliquant que Cinéma Paradiso fait sortir le cinéma de ses murs depuis plus de dix ans pour l’inscrire dans ces lieux emblématiques. Après le Louvre, investir la Tour Eiffel est une étape “très symbolique” : rapprochement du monument avec les Parisiens, nouvelle manière de le faire vivre, et réaffirmation d’un engagement pour une culture à la fois populaire, exigeante et accessible. Autrement dit : oui, on peut regarder un film dans un endroit où l’on pensait ne pouvoir que monter, descendre et prendre des photos, et non, ce n’est pas réservé à une petite élite en haut de l’affiche.

Un cinéma au sommet : expérience inédite et loterie de places

Du côté de la Tour Eiffel, le discours est tout aussi clair. Patrick Branco Ruivo, directeur général de la société qui exploite le monument, rappelle que la Tour entretient une relation privilégiée avec le septième art depuis longtemps, ayant inspiré des générations de cinéastes. L’accueil de Cinéma Paradiso est une façon de prolonger ce lien : offrir une expérience de cinéma “inédite au cœur même du monument”, permettre aux visiteurs de redécouvrir le site iconique sous un angle que même les guides les plus zélés n’avaient pas encore imaginé. On pouvait déjà dîner, se marier, se prendre en photo, faire des déclarations d’amour ou des joggings symboliques autour de la Tour ; on pourra désormais y vivre une séance de cinéma, ce qui coche une nouvelle case dans la grande liste des usages possibles de ce morceau de fer.

Le festival reste gratuit, mais l’accès ne se fera pas en mode “premier arrivé, premier servi”. Une loterie sera organisée pour tenter d’obtenir ses places, avec programmation complète et invités annoncés le 8 septembre 2026 sur le site du festival. C’est à la fois une manière de gérer la foule (on imagine mal 15 000 personnes monter au premier étage pour un film) et de donner à l’événement ce petit parfum de rareté qui va si bien aux séances dans des lieux improbables : oui, on pourra voir un film dans la Tour Eiffel, mais il faudra avoir un peu de chance, ou au moins un bon timing.

Au fond, cette édition de Cinéma Paradiso ne fait que pousser à son extrême une intuition qui guide le festival depuis le début : le cinéma n’est pas condamné à vivre enfermé dans des salles obscures standardisées. Il peut se déployer dans des architectures mythiques, se glisser là où l’on ne l’attend pas, et transformer, l’espace d’une soirée, un monument trop connu en expérience nouvelle. Voir un film au cœur de la Tour Eiffel, c’est évidemment une parade pour touristes et cinéphiles en mal de photos, mais c’est aussi, plus discrètement, une façon de rappeler que la culture peut rester populaire, exigeante et insolente dès qu’elle accepte de prendre un peu de hauteur.

Programmation complète, invité·es et ouverture de la loterie pour tenter d’obtenir ses places gratuitement dès le 8 septembre 2026 sur le site du festival.