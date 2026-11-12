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Samedi 21 novembre 2026, avant que la plupart des stations françaises ne sortent les rubans, Val Thorens et Orelle lancent la saison de ski, et Tignes lui emboîte le pas. À cinq semaines de Noël, les skieurs pressés ont donc rendez-vous en altitude. Voici le calendrier, les événements d’ouverture et les précautions à prendre avec la neige.

L’essentiel

Le domaine skiable de Val Thorens et d’Orelle ouvre le samedi 21 novembre 2026, avec le week-end « La Grande Première » (21 et 22 novembre), et reste ouvert jusqu’au 2 mai 2027.

Tignes organise son week-end d’ouverture les 21 et 22 novembre 2026, de 9 h à 17 h ; Val d’Isère et Chamonix suivent le 28 novembre, et le domaine complet des 3 Vallées ouvre le 5 décembre.

Toutes ces dates sont provisoires et dépendent de l’enneigement : une date annoncée ne garantit pas l’ouverture de 100 % des pistes dès le premier jour.

Vidéo officielle de la chaîne Val Thorens sur YouTube, le 24 novembre 2025 : retour sur « La Grande Première 2025 », l’ouverture de la saison précédente.

Val Thorens et Orelle : le coup d’envoi du samedi 21 novembre

C’est à 2 300 mètres d’altitude que la France du ski donne le premier coup de pelle de la saison. Selon Ulysse, Val Thorens et Orelle accueilleront leurs premiers skieurs le 21 novembre, sous réserve de bonnes conditions d’enneigement. Les stations du nord des Alpes, le reste du peloton, attendent pour l’essentiel le 5 décembre, d’après TourMaG.

L’ouverture se double d’une fête. « La Grande Première » se tient les 21 et 22 novembre : village de tests au pied des pistes, quelque cinquante marques de matériel à essayer gratuitement, animations, et le samedi soir une séance de films de montagne suivie d’un one-man-show. L’idée est ancienne et maligne : faire essayer les skis de l’année à ceux qui n’ont pas encore chaussé les leurs. La station a d’ailleurs publié sur sa chaîne YouTube un film de l’édition 2025 : c’est le meilleur moyen de se figurer l’ambiance du week-end.

Un point de vocabulaire utile : l’ouverture de Val Thorens n’est pas celle des 3 Vallées. Le grand domaine relié, qui réunit Val Thorens, Les Menuires, Méribel, Courchevel et leurs voisines, ouvre le 5 décembre 2026, d’après SkiDeals. Entre les deux dates, on skie « chez soi », sur le secteur de Val Thorens et d’Orelle, ce qui suffit largement à retrouver ses jambes.

Vidéo officielle de la chaîne Tignes sur YouTube, le 8 octobre 2026 : « Tignes 2026-2027 : 162 jours de ski intense ».

Tignes : un week-end d’ouverture sur glacier

Le voisin n’est pas en reste. Sur son site officiel, Tignes annonce son week-end d’ouverture les 21 et 22 novembre 2026, de 9 h à 17 h chaque jour, avec un rendez-vous au Front de Neige du Lac. La station se présente comme la première de France à ouvrir son domaine, et mise sur le glacier de la Grande Motte, bien enneigé dès octobre selon son office de tourisme, pour retrouver vite ses sensations, jusqu’à une première descente de plus de 1 300 mètres de dénivelé vers Tignes Val Claret.

La saison, elle, s’étire : le titre de la vidéo officielle publiée par la chaîne de Tignes le 8 octobre 2026 parle de « 162 jours de ski intense », soit du 21 novembre au 2 mai 2027 si l’on compte les jours qui les séparent. Le chiffre fait sourire par sa précision comptable, mais il rappelle l’essentiel : l’altitude achète de la durée. Les amateurs de glisse tardive y trouveront de quoi alimenter les conversations jusqu’au printemps.

Val d’Isère, Chamonix et le calendrier de fin novembre

La deuxième vague arrive une semaine plus tard. Val d’Isère ouvre son domaine le 28 novembre 2026, avec un week-end d’ouverture, « Premières Traces », les 28 et 29 novembre, qui propose lui aussi un village de tests de skis et de snowboards au pied des pistes, selon le site officiel de la station. Chamonix et Montgenèvre débutent également leur saison le 28 novembre, d’après TourMaG.

Viennent ensuite le 5 décembre Flaine, Les Contamines-Montjoie et une partie des stations des Alpes du Sud, puis La Clusaz, Le Grand-Bornand et La Plagne le 12 décembre, enfin Les Gets, Morzine et Megève le 19. Autant dire que celui qui veut skier avant Noël a le choix, à condition d’accepter que la montagne décide en dernier. Notre dernier détour par les Alpes remonte au festival gourmand Toquicimes à Megève, où la montagne se racontait à table.

Bien préparer ses premiers jours de ski

Ce qu’il faut garder en tête, c’est la prudence. Dans les stations, les dates affichées sont des objectifs, et TourMaG le précise : elles restent provisoires et dépendent de la neige. Avant de réserver, vérifiez l’état des pistes et des remontées sur le site de la station, car l’ouverture peut être partielle.

Quelques réflexes de bon sens : s’équiper pour le froid d’altitude, qui n’a rien à voir avec celui de la plaine ; s’hydrater et laisser son corps s’acclimater avant de multiplier les descentes ; et reprendre en douceur, les premières journées étant celles où la fatigue musculaire guette. Pour la logistique, les chalets de la région se réservent tôt : nous avions raconté l’un d’eux dans Les Chalets du Mont d’Arblois à Megève, une adresse qui fait désormais penser à l’hiver. Enfin, glissez dans le sac une bonne paire de lunettes : la neige fraîche et le soleil de novembre en altitude éblouissent plus qu’on ne le croit.

FAQ

Quelle est la date d’ouverture de Val Thorens en 2026 ?

Le domaine skiable de Val Thorens et d’Orelle ouvre le samedi 21 novembre 2026, avec le week-end « La Grande Première » les 21 et 22 novembre. La saison est annoncée jusqu’au 2 mai 2027. Les dates restent provisoires et dépendent de l’enneigement, comme le rappelle TourMaG.

Quand ouvrent les 3 Vallées en 2026-2027 ?

Le domaine complet des 3 Vallées ouvre le 5 décembre 2026, selon SkiDeals. Entre le 21 novembre et le 5 décembre, seul le secteur de Val Thorens et d’Orelle est ouvert aux skieurs, sous réserve de bonnes conditions de neige. Vérifiez toujours l’état des liaisons avant de partir.

Quelles stations de ski ouvrent en novembre 2026 ?

Val Thorens et Orelle ouvrent le 21 novembre, comme Tignes selon son site officiel. Val d’Isère, Chamonix et Montgenèvre suivent le 28 novembre. La plupart des autres stations ouvrent en décembre, à partir du 5, selon TourMaG. Toutes ces dates dépendent de la neige.

Peut-on tester du matériel à l’ouverture ?

Oui. Val Thorens et Tignes organisent leurs week-ends d’ouverture les 21 et 22 novembre, et Val d’Isère les 28 et 29 novembre. Val Thorens propose un village de tests avec une cinquantaine de marques, accessible gratuitement, d’après la station. Les programmes détaillés figurent sur les sites officiels des stations.