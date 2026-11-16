3 min de lecture

Le 5 novembre 2026, Meta, Google et TikTok ont chacun déposé plainte devant la justice fédérale pour empêcher l’entrée en vigueur, en janvier 2027, de la loi californienne AB 1709, qui interdit les flux « addictifs » aux moins de 16 ans. Leur argument central est qu’un fil de recommandation relève de la liberté d’expression. La formule est habile. Elle mérite qu’on la prenne au sérieux, c’est-à-dire jusqu’au bout.

L’essentiel

Le 5 novembre 2026, Meta, Google et TikTok ont attaqué en justice la loi californienne AB 1709, signée en septembre par le gouverneur Gavin Newsom et prévue pour janvier 2027, selon TechCrunch.

Le texte interdit l’autoplay et les flux de recommandation personnalisés aux moins de 16 ans, avec des amendes pouvant atteindre 50 000 dollars par utilisateur concerné, d’après TechCrunch.

Les plateformes invoquent le Premier Amendement, tandis que l’Electronic Frontier Foundation critique le texte pour une autre raison : la vérification de l’âge qu’il suppose menace la vie privée de tous.

Ce que dit la loi, et ce que réclament les plateformes

Les faits d’abord. Selon TechCrunch, le projet AB 1709, signé en septembre par Gavin Newsom, interdit aux réseaux sociaux de proposer aux utilisateurs de moins de 16 ans la lecture automatique des vidéos et des flux de recommandation personnalisés. Les plateformes devraient supprimer les comptes des mineurs qui refuseraient de désactiver ces fonctions. Les sanctions peuvent atteindre 50 000 dollars par utilisateur de moins de 16 ans concerné.

Les trois groupes ont saisi plusieurs tribunaux fédéraux californiens cette semaine-là, rapporte CalMatters. Meta soutient que l’État deviendrait « l’éditeur, le curateur et le contrôleur de la parole en ligne ». TikTok qualifie le texte de restriction « manifestement inconstitutionnelle » de l’expression, et Google fait valoir que l’autoplay est déjà désactivé par défaut pour les mineurs sur YouTube. Selon la même source, ces procédures interviennent après l’accord de 17 milliards de dollars conclu en août par Meta avec 47 États, qui l’accusaient d’avoir conçu des produits addictifs destinés aux mineurs.

Le piège de l’argument éditorial

Voici notre thèse. Dire qu’un fil de recommandation est un acte éditorial, c’est dire vrai. Choisir ce que l’on montre, dans quel ordre, à quel moment de la nuit, est exactement ce que fait un rédacteur en chef. Nous le savons, dans ce métier : composer une une, c’est prendre parti. Mais l’éditeur qui revendique la liberté de composer sa page accepte, en contrepartie, d’en répondre. Le droit de la presse tient tout entier dans cet échange.

Or la plainte réclame le beau rôle sans le mauvais. Les plateformes aiment se présenter comme des tuyaux neutres lorsqu’il s’agit de leur responsabilité, et comme des éditeurs souverains lorsqu’il s’agit de leur liberté. Il faudra bien choisir. Un journal n’est pas à l’abri des règles qui encadrent la vente aux mineurs, la publicité ou la diffamation sous prétexte qu’il compose sa maquette. Qu’un algorithme exprime une préférence ne signifie pas que chacune de ses fonctions soit une opinion : le défilement sans fin, l’autoplay, la notification qui rappelle à l’ordre à minuit relèvent du design d’un produit, pas d’un éditorial.

Soyons justes. La question juridique est réelle, et ce sont les tribunaux américains, non les chroniqueurs, qui la trancheront. Rien ne permet d’affirmer à ce stade qui l’emportera. Nous ne prétendons pas non plus que les arguments des plateformes soient de mauvaise foi : la frontière entre régulation du contenu et régulation de la mécanique est l’un des sujets les plus difficiles du droit contemporain.

L’objection de la vie privée, que l’on oublie trop vite

Il serait trop commode de n’entendre que l’industrie ou ses adversaires. Selon TechCrunch, l’Electronic Frontier Foundation, qui n’est pas suspecte de complaisance envers les géants du numérique, avertit que la loi « oblige les plateformes à collecter encore plus d’informations » : pour savoir qui a moins de 16 ans, il faut interroger l’âge de tout le monde, et cela, estime l’organisation, « envahit la vie privée de chacun » tout en concentrant le pouvoir des entreprises.

C’est la meilleure objection au texte, et elle ne tient ni à la liberté d’expression ni à la défense d’un modèle économique. Elle pose un coût réel : protéger les adolescents ne doit pas se payer d’un fichage généralisé des adultes. La régulation intelligente est celle qui vise la fonction, par exemple la lecture automatique, plutôt que la personne. Elle ne devrait pas dépendre d’une identification massive.

Ce que cela nous dit, vu de Paris

L’affaire est californienne, mais le débat est le nôtre. TechCrunch rappelle que l’Australie a instauré en décembre 2025 une interdiction complète des réseaux sociaux avant 16 ans, et chaque pays cherche sa propre ligne. Notre intuition tient en deux gestes : séparer le contenu, qu’on ne contrôle pas, de la mécanique, qu’on peut encadrer ; refuser l’alternative stérile entre laisser faire et tout interdire.

Nous avons déjà écrit ici, à propos du Goncourt de Philippe Jaenada, que la patience est une valeur rare dans un monde qui récompense la vitesse. Un fil sans fin est la négation industrielle de cette patience : il est conçu pour qu’on ne s’arrête jamais. Quand on lit un livre, on trouve une dernière page. Quand on parcourt un flux, la dernière page n’existe pas, et c’est précisément le choix de conception que la loi californienne vise.

On pourra préférer lire, sortir, regarder des images vraies : nos sorties parisiennes de novembre en proposent sept. La liberté ne consiste pas à ne rien pouvoir arrêter. Elle commence quand on peut refermer l’écran.

FAQ

Que prévoit la loi californienne AB 1709 ?

Selon TechCrunch, elle interdit l’autoplay et les flux de recommandation personnalisés pour les utilisateurs de moins de 16 ans. Les plateformes devraient supprimer les comptes de mineurs refusant de désactiver ces fonctions, sous peine d’amendes pouvant atteindre 50 000 dollars par utilisateur concerné. Son entrée en vigueur est prévue en janvier 2027.

Qui a attaqué cette loi en justice ?

Meta, Google et TikTok ont déposé des plaintes distinctes le 5 novembre 2026 devant des tribunaux fédéraux californiens. Ils invoquent notamment le Premier Amendement. Meta ajoute que la section 230 s’opposerait au texte, selon TechCrunch.

Pourquoi l’Electronic Frontier Foundation critique-t-elle aussi la loi ?

L’organisation estime que le texte oblige les plateformes à collecter davantage de données, car la vérification de l’âge concerne tous les utilisateurs. Elle juge que cela porte atteinte à la vie privée et renforce le pouvoir des grandes entreprises, selon TechCrunch.

D’autres pays ont-ils restreint les réseaux sociaux des mineurs ?

Oui. TechCrunch rappelle que l’Australie a mis en place en décembre 2025 une interdiction complète des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Les approches varient selon les pays, entre interdiction d’accès et encadrement des fonctions jugées addictives.