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Après une première édition au cœur de la Fashion Week de New York, The Longevity Residence, concept exclusif dédié à la beauté, au bien-être et à la performance, poursuit son développement international, avec deux nouveaux rendez-vous annoncés à Paris et à New York en 2027.

Par Audrey Férin

Entre quête de longévité, innovations beauté et expériences ultra-personnalisées, le luxe explore désormais de nouveaux territoires. En septembre dernier, The Longevity Residence a fait son apparition à New York avec une ambition : proposer une nouvelle vision du bien-être, où prendre soin de soi devient une expérience à part entière. Un concept immersif et intimiste qui entend désormais s’installer durablement dans l’univers du luxe international.

Une parenthèse exclusive au cœur de la Fashion Week

Du 11 au 14 septembre 2026, à l’occasion de la Fashion Week de New York, The Longevity Residence a investi une suite d’exception du prestigieux Mandarin Oriental New York. Avec ses deux chambres et sa vue panoramique sur Central Park, ce lieu confidentiel offrait un cadre privilégié, à l’abri de l’effervescence des défilés et des événements mondains.

Imaginé par Pauline Suma, fondatrice de PS Communication, et Lucas Ménard, de l’Agence Plume, ce concept inédit repose sur une conviction : le luxe contemporain ne se limite plus à la possession, mais s’exprime également à travers l’expérience, le temps que l’on s’accorde et l’attention portée à son bien-être.

Designers, entrepreneurs, journalistes, créatifs et influenceurs étaient ainsi invités à découvrir un univers entièrement consacré à la beauté, à la récupération et à la longévité. Une approche qui s’inscrit dans une tendance de fond : celle d’un luxe plus personnel, plus conscient et résolument tourné vers la qualité de vie.

Beauté, récupération et nutrition : une expérience à 360 degrés

Loin des présentations de produits traditionnelles, The Longevity Residence a été pensé comme un véritable parcours sensoriel, où chaque marque partenaire disposait de son propre espace d’expression.

Côté beauté, plusieurs acteurs ont présenté leurs expertises à travers des expériences personnalisées. Swan Beauty proposait des analyses de peau avant et après les soins, tandis que Christina Cosmetics mettait à l’honneur des traitements du visage adaptés aux besoins de chacun.

La marque française Nooance, spécialisée dans les technologies beauté, invitait quant à elle les visiteurs à découvrir son univers autour des masques LED, accompagné d’un espace dédié au collagène. Essie complétait cette parenthèse esthétique avec un nail bar consacré à l’expertise et à la créativité ongulaires.

Le bien-être occupait également une place centrale grâce à Sage + Sound, qui proposait des expériences de drainage lymphatique et de reiki accompagnées de bols de cristal. Une invitation à relâcher les tensions et à retrouver un équilibre entre le corps et l’esprit.

Enfin, la nutrition s’inscrivait naturellement dans cette démarche globale avec Yumé, à travers un bar à matcha et des expériences autour de l’alimentation fonctionnelle.

Autant d’univers réunis autour d’une même philosophie : envisager la beauté et le bien-être non plus comme des démarches isolées, mais comme les différentes composantes d’un art de vivre.

La longévité, nouvelle expression du luxe

Longtemps associée à la médecine préventive ou à la recherche scientifique, la longévité s’impose progressivement comme l’un des nouveaux territoires du luxe et de la beauté.

L’objectif ne consiste plus uniquement à préserver son apparence, mais aussi à optimiser son bien-être, accompagner sa vitalité et favoriser une meilleure qualité de vie au fil des années.

Avec sa signature « Private. Elevated. Intentional. », The Longevity Residence défend précisément cette conception du luxe, où l’exclusivité ne repose pas seulement sur la rareté, mais également sur la qualité de l’expérience et la personnalisation.

Dans un environnement volontairement intimiste, le concept favorise les échanges privilégiés, les rencontres entre experts et personnalités internationales, ainsi que la découverte de nouvelles pratiques.

Une manière de repenser les codes de l’hospitalité haut de gamme, en plaçant l’humain, l’innovation et le bien-être au centre de l’expérience.

Paris en mars 2027, New York en septembre : deux nouveaux rendez-vous

Après cette première édition new-yorkaise, The Longevity Residence entend poursuivre son développement avec deux nouvelles éditions annoncées en 2027.

Premier rendez-vous à Paris, en mars 2027, où le concept viendra à la rencontre d’un public sensible aux innovations beauté, au bien-être et à l’art de vivre à la française.

Puis direction New York, en septembre 2027, pour une nouvelle édition dans la ville qui a accueilli les débuts de cette résidence singulière.

En parallèle, The Longevity Residence développe également The Longevity Residence Retreat, un nouveau format d’expériences plus intimistes, imaginées sous la forme de retraites exclusives, où longévité, bien-être et art de vivre se rencontrent dans des lieux d’exception. La première retraite se tiendra début décembre au Royal Mansour Tamuda Bay, au Maroc. Plusieurs autres retraites sont d’ores et déjà en préparation pour 2027, avec de nouvelles destinations et expériences à découvrir.