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Le 11 novembre 2026, David Leitch sort en France « Comment braquer une banque » (« How to Rob a Bank »), un film de braquage où Nicholas Hoult, Zoë Kravitz et Anna Sawai croisent le fer avec le FBI. Leur particularité : ils filment leurs hold-up en direct et deviennent des stars virales. Chic, rapide, volontiers moqueur : le cinéma de Leitch change de décor.

L’essentiel

« Comment braquer une banque », réalisé par David Leitch, sort dans les salles françaises le 11 novembre 2026 (Sony Pictures Releasing France), pour une durée de 2 h 02.

Le film suit une bande de braqueurs qui diffusent leurs coups sur les réseaux sociaux, avec Nicholas Hoult, Anna Sawai, Pete Davidson et Rhenzy Feliz face à John C. Reilly (agent du FBI) et Zoë Kravitz (ingénieure en informatique).

Aucune critique ni note n’était consultable le 9 novembre 2026 sur Rotten Tomatoes : le film n’avait pas encore de score public.

Bande-annonce de « Comment braquer une banque » (How To Rob A Bank), via IGN

Onze novembre, et non septembre : la date française

Les premières annonces françaises ont longtemps donné une sortie le 9 septembre 2026, avant un décalage. Le film devait d’abord sortir le 4 septembre aux États-Unis. The A.V. Club rapporte son report au 13 novembre, la rumeur voulant que les projections-test très favorables auprès des 18-34 ans aient poussé le studio à viser la période de Thanksgiving. En France, Pathé et Offi indiquent désormais le 11 novembre 2026, soit deux jours avant les États-Unis.

Le distributeur français est Sony Pictures Releasing France, selon Offi. Le film est produit côté américain par Amazon MGM Studios. Le scénario est de Mark Bianculli, la musique de Dominic Lewis et la photographie de Jonathan Sela.

Une bande de braqueurs qui filment tout, et un FBI qui court derrière

Le point de départ tient en une phrase, et elle est bonne. Selon le synopsis relayé par Rotten Tomatoes, une équipe de braqueurs adeptes des réseaux sociaux diffuse ses coups d’éclat sans se douter que cette célébrité virale la place dans le viseur d’un agent du FBI chevronné et d’une brillante ingénieure en logiciel.

D’après Cineserie, les voleurs encouragent leurs spectateurs à les imiter et redistribuent une partie de leur butin. Le tournage a débuté à Pittsburgh en juin 2025, selon Wikipédia). Nous n’en dirons pas davantage sur l’intrigue : le plaisir de ce genre de film se joue dans les virages.

David Leitch au San Diego Comic-Con, le 21 juillet 2018. Photographie retouchée (contraste, vignettage, étalonnage). © Gage Skidmore / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0

Hoult, Kravitz, Sawai : un casting qui sait porter le costume

C’est le premier argument du film, et il est de taille. Nicholas Hoult et Anna Sawai font partie de l’équipe des voleurs, aux côtés de Pete Davidson et de Rhenzy Feliz, d’après Cineserie. John C. Reilly joue l’agent du FBI à leurs trousses, et Zoë Kravitz l’ingénieure qui l’aide à les traquer. Christian Slater complète la distribution dans le rôle d’un directeur de banque peu scrupuleux, d’après le Journal du Geek.

Un casting de braquage fonctionne comme un orchestre de jazz : il faut des solistes, mais surtout de l’écoute. Ici, l’élégance anglaise de Hoult, la présence incisive de Kravitz et l’énergie d’Anna Sawai promettent un jeu de regards plus qu’un concours de muscles. Hoult et Sawai passent de l’autre côté de la loi, tandis que Kravitz se retrouve dans le camp de ceux qui cherchent les failles : l’écran de l’ordinateur contre le masque.

Zoë Kravitz au San Diego Comic-Con, le 21 juillet 2018. Photographie retouchée (contraste, vignettage, étalonnage). © Gage Skidmore / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0

Le style Leitch : cascade, humour et vernis pop

David Leitch est le cinéaste de Deadpool 2, de Bullet Train et de The Fall Guy, et le coréalisateur de John Wick, rappelle Cineserie. Son cinéma mise sur l’action lisible et sur un humour qui ne recule devant rien. Le Journal du Geek le classe dans la lignée d’Ocean’s Eleven, mais en version contemporaine : plus d’action, plus de gags, et des esthétiques d’époque.

Ce vernis pop n’est pas gratuit. Le braquage a toujours été un genre de séduction : le charme des voleurs fait presque oublier le mal qu’ils causent. Pour une version française du gentleman cambrioleur, on peut relire notre texte sur Omar Sy dans Lupin. Les braqueurs de Leitch, eux, n’ont pas de légende à bâtir en secret : ils veulent des abonnés.

Ce qui est en jeu pour Leitch : un pari sur le divertissement

Le Journal du Geek relevait en juin que la bande-annonce montrait peut-être trop de choses et que le précédent film du réalisateur n’avait pas connu le succès attendu en salles. À ce jour, aucun score public n’est disponible : Rotten Tomatoes ne listait aucun avis critique au 9 novembre, et le film n’est pas encore sorti aux États-Unis. Nous ne cherchons donc pas à trancher : nous aurons l’occasion d’y revenir quand la presse se sera exprimée.

Ce que l’on sait en revanche, c’est la nature du pari. Le film est classé R aux États-Unis (pour une brève consommation de drogue, un peu de violence et des grossièretés, selon Rotten Tomatoes), ce qui promet un ton plus mordant que le tout-public. Pour une autre figure du cinéma d’action tardif, voir notre portrait de Liam Neeson dans The Mongoose.

FAQ

Quand sort « Comment braquer une banque » en France ?

Le film de David Leitch sort dans les salles françaises le 11 novembre 2026, selon Pathé et Offi. Il était d’abord annoncé pour le 9 septembre. Sony Pictures Releasing France le distribue, et sa durée est de 2 h 02. Aux États-Unis, la sortie est fixée au 13 novembre 2026.

Qui joue dans « Comment braquer une banque » ?

Nicholas Hoult, Zoë Kravitz, Anna Sawai, Pete Davidson, Rhenzy Feliz, John C. Reilly et Christian Slater composent la distribution. Hoult, Sawai, Davidson et Feliz sont les braqueurs, Reilly l’agent du FBI, Kravitz l’ingénieure qui l’aide à les retrouver, et Slater un directeur de banque.

De quoi parle « How to Rob a Bank » ?

Le film raconte l’histoire d’une bande de braqueurs qui diffusent leurs hold-up sur les réseaux sociaux. Leur célébrité virale attire l’attention d’un agent du FBI et d’une ingénieure en informatique, qui se lancent à leurs trousses pendant que la bande prépare son coup le plus audacieux.

Quelles sont les critiques du film ?

Au 9 novembre 2026, aucune critique n’était consultable sur Rotten Tomatoes, qui n’affichait ni score ni consensus. Le film n’était pas encore sorti aux États-Unis. Nous publierons un complément d’avis lorsque la presse aura vu le film.