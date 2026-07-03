Le Palais Rhoul & Spa – le Bijou de Marrakech

Dans la Palmeraie de Marrakech se niche un hôtel de luxe où il fait bon vivre. Dans un style gréco-romain, la bâtisse en impose. De grandes colonnes, des plafonds si hauts que l’on se sent tout petit. Des statuts, des livres, des masques, des tableaux, on se balade dans l’univers de la propriétaire : Sylvia Rhoul. Tout a été choisi et pensé comme un havre de paix.

Par Lili QUINT

Le jardin luxuriant de 4 hectares avec ses bougainvilliers, ses mandariniers, ses oliviers, fait la part belle à cette nature luxuriante et abondante. La piscine serpente au milieu des tables extérieures que l’on s’empresse de réserver pour un dîner ou un déjeuner pour être au plus près. Ici on est loin des modes c’est plutôt un endroit intemporel qui évolue hors du temps.

Le spa possède 2 cabines, un hammam et un jacuzzi. Que ce soit pour un soin du visage, un massage corps, une pédicure ou une manucure, Nada la directrice saura vous conseiller.

Le potager fournit les cuisines du restaurant. Que du bon et du frais dans les assiettes. En Entrée, salade grecque ou salade de boeuf thaï ; en Plat, couscous poulet, boeuf ou végétarien ou bien filet de St Pierre grillé et sauce citronnée ; en Dessert, pavlova aux fruits rouges ou mousse au chocolat noir. Un délice.

Dorénavant, Adnan et Alexis sont aux commandes et ils ont l’ambition d’agrandir l’hôtel. Mais dans le même esprit d’un hôtel particulier parisien à l’ambiance chaleureuse et accueillante. On a hâte de découvrir la suite de l’histoire.

Adresse : km 5 Dar Tounsi, route de Fès – Marrakech tél 212 (0) 5 24 32 94 94 /95 info@palais-rhoul.comwww.palais-rhoul.com