Tendance Mode : préparez-vous à dévoiler vos chevilles

Après les épaules qu’on charge, les cuisses qu’on exhibe, les torses qu’on découpe et les hanches qu’on redessine à coups de pantalon savamment étudié, la mode masculine a enfin trouvé son nouveau terrain d’expression, plus discret, plus pervers, presque trop raisonnable pour être honnête : la cheville. Ce petit morceau de corps, que l’on avait jusqu’ici laissé tranquille, comme on laisse un parent modeste au fond d’une réception trop mondaine, se retrouve soudain promu au rang de point focal, preuve supplémentaire que la mode adore transformer ce qu’elle négligeait hier en obsession vitale dès lors qu’un créateur, d’un air inspiré, décide qu’il y a encore quelque chose à tirer de l’anatomie masculine.

Il faut dire que le pied commençait à fatiguer. L’été dernier, il avait déjà eu droit à son quart d’heure de gloire, offert en pâture à travers les fines lanières des tongs minimalistes, ce moment très contemporain où l’on fait semblant de trouver admirable ce qui ressemble souvent, en pratique, à un abandon de toute dignité podologique. Cette année, le regard remonte de quelques centimètres, comme si la mode avait conclu qu’on pouvait encore faire du neuf avec du presque rien, pourvu qu’on déplace légèrement le projecteur. La cheville, elle, a l’avantage d’être moins embarrassante que le pied et infiniment plus présentable que certains choix de chaussures masculines. En somme : une zone de compromis, donc une zone très mode.

La cheville masculine devient l’obsession du moment

À Milan, Ralph Lauren et Dolce & Gabbana ont présenté des espadrilles dont les rubans s’enroulent autour de la cheville, geste assez révélateur de l’époque, qui consiste à habiller une articulation comme on s’occuperait d’un bijou de famille. À Paris, Julian Klausner chez Dries Van Noten a repris l’idée sur de délicates ballerines de cuir, tandis qu’Auralee ajoutait des bracelets de cheville ornés de petites bananes perlées, détail si charmant qu’il en devient presque suspect, comme si la saison avait décidé que la masculinité devait désormais passer par un soupçon de fantaisie très contrôlée. On appelle ça du style ; on pourrait aussi appeler ça une manière élégante de faire oublier que l’on parle d’un os, d’un tendon et de quelques centimètres de peau.

Le plus savoureux, c’est que cette frénésie autour de la cheville a tout d’une trouvaille moderne alors qu’elle ressemble surtout à une stratégie de diversion parfaitement exécutée. La mode masculine adore inventer de nouvelles zones de désir dès qu’elle a besoin de relancer la machine, et la cheville arrive ici comme une réponse commode à l’épuisement du reste. Les épaules ? Déjà vues. Les cuisses ? Exploitées jusqu’à la corde. Les hanches ? On s’en lasse vite. Reste donc cette articulation mineure, assez innocente pour ne froisser personne, assez visible pour justifier des pages entières de commentaires, et assez élégante pour donner l’illusion d’une redécouverte du corps masculin.

Bracelets de cheville et détails : l’art de faire semblant d’innover

Avant même le début des défilés, Marcus Allen annonçait la prochaine grande obsession : les “little treats”, ces petits objets de désir censés apporter de l’esprit à la silhouette. C’est une formule charmante, presque trop, pour désigner ce que la mode sait faire de mieux lorsqu’elle a besoin de se donner de la profondeur sans bouleverser grand-chose : accrocher une broche, un porte-clés, un grigri, et soudain parler de sophistication comme si l’univers entier dépendait d’un charm de plus ou de moins. Dans cette logique, le bracelet de cheville devient l’accessoire idéal, celui qui fait mine d’être anecdotique tout en permettant à toute la tenue d’exister un peu plus longtemps dans la mémoire du regard.

Il y a même quelque chose de très habile dans cette façon de réorienter l’attention vers la chaussure. Car au fond, la cheville n’est pas seulement une nouvelle zone à montrer ; elle est le sas idéal pour conduire l’œil vers l’objet que la mode veut vendre sans avoir l’air d’y toucher. Une ballerine masculine prolongée de rubans, une espadrille lacée autour de l’articulation, un bijou minuscule qui pend au bon endroit : tout cela n’a l’air de rien, mais tout cela sert à faire respirer l’allure, à la rendre plus nerveuse, plus maniérée, parfois plus intelligente qu’elle ne l’est vraiment. La subtilité, en mode, est souvent une excellente façon de faire passer un recyclage pour une idée.

La vérité, c’est qu’il y a dans la cheville quelque chose de très commode pour les stylistes et de très flatteur pour les hommes : elle est rarement ingrate, rarement spectaculaire au point d’inquiéter, et suffisamment neutre pour recevoir une foule de traitements sans déclencher de crise identitaire. C’est peut-être cela, le vrai luxe du moment : pouvoir dévoiler une partie du corps qui ne demande ni courage excessif, ni exposition embarrassante, ni grande explication conceptuelle. La mode adore ce genre de trouvaille, parce qu’elle lui permet de parler de nouveauté sans prendre le risque du scandale, de sensualité sans la vulgarité, et d’audace sans le moindre danger réel.

À la fin, cette obsession de la cheville ressemble à ce que la mode fait de mieux quand elle veut avoir l’air brillante : choisir un détail minuscule, le surdramatiser jusqu’à en faire une révélation, puis convaincre tout le monde qu’il s’agit d’une évolution majeure du vestiaire masculin. Et, pour être honnête, le plus drôle est peut-être que ça marche.