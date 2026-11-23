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À deux pas de Bastille, Korus déroule des menus aux noms de partition, Tempo, Opus et Korus. Au fil des assiettes, le binchotan japonais, les agrumes lacto-fermentés et le gibier de saison composent une cuisine française contemporaine où chaque ingrédient tient sa partie.

Par Ulysse Flowen

Un bistrot devenu table gourmande

Rue Amelot, à quelques minutes de Bastille, pierre apparente, murs de briques, grandes tables en bois clair et quelques places au comptoir composent un cadre chaleureux et sans chichis. On s’y sent tout de suite à l’aise et l’attention se porte naturellement sur l’assiette.

Né bistrot de quartier, Korus a progressivement gagné ses galons de table gourmande, jusqu’à entrer au guide Michelin et décrocher la mention « Table gourmande » du Gault&Millau. Portée par Yann et Afrae Brasseur, la maison confie ses fourneaux à Amandine Contant et Jean Lesage. Leur cuisine part des beaux produits des régions françaises et les bouscule volontiers avec des techniques et des condiments venus du Japon ou d’Amérique du Sud.

Trois menus, trois mouvements

Ici, pas de carte. La cuisine se découvre à travers trois menus dégustation aux noms musicaux, qui partagent la même ossature et s’étoffent au fil des mouvements. Tempo (59 €) va à l’essentiel, des Patiences au dessert en passant par les carottes et le colvert. Opus (85 €) y ajoute la sucrine aux moules et au miso. Korus (105 €), la version longue, s’enrichit d’une langoustine aux girolles et fleurs de sureau et d’un accord lotte, cochon et café qui intrigue dès la lecture.

Nous avons choisi Opus, un bon compromis pour un déjeuner du week-end qui laisse le temps de savourer sans s’éterniser.

Patiences et carottes en majesté

Le repas s’ouvre sur les « Patiences », un nom bien trouvé pour ces amuse-bouches qui font attendre la suite avec gourmandise. Une tartelette coiffée d’une fleur de fromage, une petite bouchée aux champignons et un ravioli délicat sont posés sur un lit de lentilles noires, avec un bouillon corsé servi à côté pour se réchauffer le palais.

Vient ensuite une assiette de carottes, main de Bouddha et citron caviar lacto-fermentés, gingembre et tagète. La carotte, en purée soyeuse comme en morceaux, pose une base douce et sucrée. La main de Bouddha et le citron caviar, passés par la lacto-fermentation, apportent une acidité plus profonde et un parfum d’agrumes concentré, et les perles du citron caviar éclatent en bouche. Le gingembre réveille l’ensemble d’une pointe piquante, tandis que la tagète, aux accents floraux et légèrement anisés, fait le lien entre tous ces éléments. Une entrée lumineuse, aussi jolie que vive.

Le binchotan en soliste

Le moment fort du menu arrive avec la sucrine braisée au binchotan, ce charbon japonais à très haute température qui donne aux aliments un goût fumé incomparable. La salade, qu’on n’imaginait pas capable d’un tel caractère, prend des notes grillées et charbonnées tout en gardant son cœur tendre. Le côté iodé des moules normandes vient contrebalancer cette puissance, et le miso blanc, doux et crémeux, fait le lien entre la terre et la mer avec une rondeur umami.

Le colvert passe lui aussi par le barbecue japonais. Il arrive rosé et tendre sous une croûte croustillante, avec ce goût de gibier que le fumé vient encore souligner. Les radis français et japonais jouent sur deux tableaux, crus pour le croquant et la fraîcheur, cuits pour la douceur. Les grains de grenade apportent des éclats acidulés qui coupent la richesse de la viande, et la sauce diable, montée sur un fond de chasse, prolonge le tout avec sa profondeur légèrement poivrée. Un plat de saison franc et généreux, parfait par un samedi de novembre.

Final en douceur

Le dessert reste dans la saison avec coing, châtaigne, rose et meringue à l’hibiscus. Le coing, poché en fines lamelles, apporte sa chair parfumée et une légère acidité. La châtaigne, en dôme mousseux, offre une douceur ronde et réconfortante, rehaussée par la touche florale de la rose. La meringue à l’hibiscus conclut sur du croquant et une note acidulée qui rafraîchit le palais. Les mignardises qui suivent finissent de convaincre qu’il serait dommage de partir trop vite.

Au final

Korus joue sa partition avec justesse. Chaque assiette repose sur un produit de saison, et chaque ingrédient ajouté y trouve sa raison d’être, qu’il s’agisse de l’iode d’une moule, de l’acidité d’un agrume fermenté ou de la fumée du binchotan. Dans un cadre simple et chaleureux, la cuisine se montre inventive sans jamais tomber dans la démonstration. Une adresse à garder en tête pour un déjeuner du week-end ou un dîner entre gourmets.

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