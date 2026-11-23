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Un passeport français oblige-t-il à souffrir pour le PSG ou l’OM ? Chema Checa nous donne quelques bonnes raisons d’aller chercher ses émotions footballistiques de l’autre côté des Pyrénées.

J’ignore à quel moment on a décidé qu’un Français devait supporter un club français. Le passeport français comporte pourtant des indications assez précises : nom, date de naissance, photographie généralement dissuasive. Aucune case « PSG » ou « OM ». Même dans les petites lignes.

Nous acceptons qu’un Français conduise une voiture allemande, écoute un groupe anglais et traverse Paris pour manger japonais. Mais qu’il annonce soutenir le Real Madrid, et quelqu’un lui demande immédiatement s’il est espagnol. Curieusement, personne ne m’a jamais demandé si j’étais japonais devant mes gyozas.

Il faudrait donc choisir son club en fonction de son lieu de naissance. Voilà un principe qui, appliqué à la gastronomie, condamnerait certains de nos compatriotes à une existence entièrement consacrée à l’andouillette.

Je propose que nous examinions d’autres possibilités.

À qui appartient « notre » club ?

D’abord, les propriétaires. Je sais, vous vouliez parler football et me voilà au cadastre. Mais la question mérite un instant d’attention : à qui appartient exactement le club auquel vous donnez une place disproportionnée dans votre vie ?

Le PSG est contrôlé par Qatar Sports Investments. L’OM appartient à Frank McCourt. Le Real et le Barça, eux, restent des clubs associatifs contrôlés par leurs membres, les fameux socios. J’y vois un avantage : quand on dit « notre club », le pronom possède encore un petit commencement de justification institutionnelle.

Évidemment, cela ne signifie pas que vous pourrez débarquer au Bernabéu avec une facture d’électricité et demander les clés. Au Real, l’accès au statut de socio est même réservé aux enfants ou petits-enfants de membres. J’ai consulté ma généalogie : aucun de mes grands-parents n’avait anticipé mes besoins footballistiques. Leur imprévoyance est désolante.

Et les deux clubs espagnols pratiquent eux aussi très sérieusement le commerce. Il suffit de regarder leurs boutiques pour comprendre que la propriété collective n’exclut pas de vous vendre quelque chose pour chaque partie du corps.

Reste qu’entre une association de membres et un investissement dont je suis un client particulièrement émotif, je peux avoir une préférence.

Une passion ne se choisit pas au lieu de naissance

Il y a ensuite l’histoire. Supporter le Real ou le Barça, c’est entrer dans un récit qui a commencé longtemps avant votre arrivée. Des générations de joueurs, des matchs dont on vous parle comme de batailles antiques, des entraîneurs auxquels on attribue des découvertes fondamentales sur la circulation d’un ballon.

Madrid compte quinze Coupes d’Europe et Ligues des champions, Barcelone cinq. Cela représente une quantité appréciable de soirées pendant lesquelles leurs supporters ont eu raison de ne pas se coucher.

À ce stade, un Marseillais me fera observer que son club possède lui aussi une histoire. Il aura parfaitement raison. Je lui demanderai simplement de ne pas me la raconter intégralement si nous avons réservé un restaurant.

Un Parisien ajoutera que le PSG a gagné les Ligues des champions 2025 et 2026. Il aura également raison. Ce doublé m’oblige à renoncer à plusieurs paragraphes sur l’inévitable désillusion parisienne, que j’avais pourtant commencé à trouver très bons. Le football aurait davantage d’intérêt si les clubs consultaient les chroniqueurs avant d’améliorer leurs résultats.

Ma préférence espagnole ne peut donc pas reposer sur la garantie de gagner davantage. D’ailleurs, je me méfie d’une passion dont le principal argument serait la rentabilité. Si je veux consulter chaque semaine un résultat qui devrait monter et me déçoit, j’ai déjà mon compte bancaire.

Je peux en revanche aimer une équipe parce qu’un joueur m’y a conduit. Pour beaucoup de Français, le Real a eu le visage de Zidane, de Kopa ou de Benzema ; le Barça, celui d’Henry ou d’Abidal. On arrive pour quelqu’un, puis on reste après son départ. C’est une forme d’attachement que je trouve plus compréhensible que la plupart de mes abonnements.

Le patriotisme ne permet pas davantage de trancher. Je peux souhaiter la victoire de l’équipe de France sans tenir un registre des nationalités de tout ce que j’aime. Je n’ai pas cessé d’écouter les Beatles après un match contre l’Angleterre. Je ne me suis même pas posé la question, ce qui révèle sans doute un grave défaut de vigilance.

Un match, un voyage et moins de collègues

Surtout, un club étranger offre une possibilité de voyage. Un match devient une raison de partir quelques jours, d’apprendre assez d’espagnol pour contester une décision arbitrale et de découvrir une ville avec une préoccupation supplémentaire par rapport au touriste ordinaire.

On finit par connaître un comptoir, une rue, des gens. On revient. On a désormais une raison personnelle de s’intéresser à ce qui se passe ailleurs que chez soi. Pour un loisir qui consiste officiellement à rester assis devant un écran, c’est un résultat honorable.

La distance présente aussi quelques avantages domestiques. Si votre voisin supporte Marseille et votre collègue Paris, choisir Barcelone peut vous épargner certaines conversations du lundi matin. Vous conserverez naturellement la possibilité de vous disputer avec plusieurs millions d’inconnus sur Internet, mais au moins ceux-ci ne vous retiendront pas devant la machine à café.

Je ne conseille évidemment pas à celui dont le père l’emmenait au Vélodrome de remplacer ses souvenirs par un choix effectué dans un tableau comparatif. On ne liquide pas une enfance parce qu’une autre équipe possède une meilleure différence de buts. Et celui qui a trouvé sa place dans une tribune parisienne n’a aucune raison de la quitter pour satisfaire mes besoins de polémique.

Je m’adresse aux disponibles. Aux hésitants. À ceux qui aiment le football et auxquels personne n’a encore légué une obligation sentimentale pour les quarante prochaines années.

À ceux-là, Madrid et Barcelone offrent deux perspectives assez séduisantes. Ils peuvent y trouver de l’histoire, du spectacle, une ville à découvrir et une passion qu’ils auront choisie eux-mêmes. Leur passeport devrait s’en remettre.

Maintenant, et c’est là que ça se complique, il faut choisir entre le Real et le Barça.