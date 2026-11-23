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Il y a des soirs où tout est réuni : l’ambiance, l’envie, la bonne personne. Et puis, au moment de passer à l’acte, coup de mou. Le docteur Marc Galiano, fondateur d’Omega Santé, présenté comme le premier centre dédié à la santé masculine, voit défiler chaque semaine des hommes tombés en panne sèche. Cash, adepte du tutoiement et jamais moralisateur, il explique à LUI pourquoi la mécanique cale, ce que ça peut cacher et comment repartir du bon pied.

L’essentiel

Selon le docteur Marc Galiano, environ 40 % des hommes de 40 ans ont des troubles de l’érection : avant 40 ans, la cause est surtout dans la tête, après, surtout physique.

Quand les troubles s’installent, surtout après 40 ans, ils peuvent être le premier signe d’une maladie cardiovasculaire : il faut alors consulter un urologue.

Sur le moment : respirer, ne pas s’acharner, faire une pause et oublier la pénétration. Les compléments naturels ne suffisent pas.

Coup de mou, coup de massue

Sur le moment, c’est la douche froide. « Tu vis une forme de déception, de frustration », raconte Marc Galiano. Il y a la partenaire bienveillante qui glisse « t’inquiète pas, tu es stressé », et ce sentiment étrange d’un court-circuit : « Tu as l’impression qu’il n’y a plus de communication entre la tête et le corps. Tu es excité, mais tu bandes mou. »

Pas qu’une question d’ego, prévient-il : « C’est très surprenant, c’est troublant. » Beaucoup se voient déjà en retraite anticipée. « Quand tu n’es pas informé, tu morfles. » Et si ça ne repart pas le lendemain, ils foncent consulter, pendant que l’angoisse prépare en douce la panne suivante.

En panne ? Tu es loin d’être seul sur le bas-côté

« 40 % des mecs de 40 ans ont des troubles de l’érection », rappelle le médecin. C’est même le premier motif qui pousse quadras et quinquas à franchir la porte d’un cabinet.

Pour lui, la panne est une porte d’entrée : elle amène enfin les hommes à parler de leur santé tout court, un sujet que nous abordions déjà avec le blues de novembre chez les hommes.

Avant 40 ans, ça se joue dans la tête ; après, dans les tuyaux

« On schématise, mais avant 40 ans, c’est principalement dans la tête. Après 40 ans, c’est le physique qui ne suit pas. »

Chez ceux qui débutent leur vie sexuelle, la pression de la performance coupe les jambes, et pas seulement. Passé la quarantaine, le corps présente la facture : sédentarité, malbouffe, cholestérol. Les artères s’encrassent, le sang circule moins bien, et s’il y a un souci veineux, il ne reste pas en place. Bref, la pression retombe là où on l’attendait. Sa règle d’or : « Si tu ne suis pas côté sport, alimentation, sommeil, c’est ta sexualité qui morfle. »

Porno : quand le désir passe en mode fast-food

Le porno joue-t-il un rôle ? « Ça joue », répond Marc Galiano, qui parle d’un « appauvrissement de l’énergie libidinale ». Toujours le même menu, conçu pour jouir vite : à force, l’imaginaire érotique se met au régime sec.

Fini le temps du routier et de ses posters de pornstars à l’arrière du camion, sourit-il. « Il n’y a plus de cristallisation du désir, il y a de la consommation. » De la performance à la chaîne, de la déshumanisation. « Et la sexualité, c’est pas que ça. Tu peux te perdre là-dedans. » Nous nous demandions d’ailleurs, dans notre édito sur la séduction masculine, ce que devient le désir quand on cesse de le cultiver.

Bébé en route, désir en déroute ?

Autre virage à bien négocier : la grossesse. Beaucoup de couples mettent alors leur vie sexuelle sur pause, et la compagne devient d’abord une future maman. C’est le moment, observe Marc Galiano, où certains hommes vont voir ailleurs. Son conseil : « L’arrivée des enfants, ça se prépare en amont. » À deux, en en parlant, et parler au lit aide à ne pas perdre le fil.

Quand la panne tire la sonnette d’alarme

Une panne brutale, c’est souvent la fatigue ou le stress. Mais quand les troubles s’installent, surtout après 40 ans, ils peuvent être le premier signe d’une maladie cardiovasculaire. Les artères du pénis, plus fines que celles du cœur, trinquent en premier : le sexe joue les lanceurs d’alerte.

« Je peux sauver la vie à une quinzaine de personnes par an », affirme le médecin. Un coroscanner, et l’on découvre parfois une artère coronaire en train de se boucher, y compris chez des sportifs. Le bon réflexe ? « Il ne faut pas paniquer. Mais les troubles qui s’installent, il ne faut pas tarder : il faut voir un urologue. »

Garder son sang-froid (et le reste)

Marc Galiano pratique aussi la sophrologie, et sa méthode commence par le souffle. « Certains font l’amour de façon saccadée, en apnée. En apnée, ça ne va pas ! La respiration, c’est la base. »

Respirer. Se détendre, sans forcer la machine.

Se détendre, sans forcer la machine. Ne pas s’acharner. « Plus tu forces, moins ça marche. »

« Plus tu forces, moins ça marche. » Faire une pause. Revenir aux caresses, à l’odeur, à la voix, au toucher.

Revenir aux caresses, à l’odeur, à la voix, au toucher. Lâcher l’idée fixe de la pénétration. À trop la viser, on sécrète cortisol et adrénaline, « le poison de l’érection ».

À trop la viser, on sécrète cortisol et adrénaline, « le poison de l’érection ». Miser sur le plaisir. On peut en donner, et même avoir un orgasme, sans érection. « La pénétration n’est pas une fin en soi. »

La pilule miracle ? Pas si vite

Les alternatives naturelles au Viagra ? Non, tranche le médecin : les compléments censés booster le monoxyde d’azote ne tiennent pas la distance. Le Cialis, sur prescription, n’est pas une panacée, mais c’est selon lui ce qui marche le mieux : « Tu le prends le vendredi, t’es bien jusqu’au dimanche matin. » Pas question pour autant de tout miser sur le cachet : il faut comprendre ce qui se passe et être suivi par un spécialiste.

Faire tomber le tabou (lui, au moins)

Reste le silence. « Les mecs parlent de la prostate, mais ils parlent plutôt de leur performance que de leur échec », constate Marc Galiano. Certains se confient plus facilement, « mais c’est pas monnaie courante ». Raison de plus pour ne pas rester seul avec ça.

FAQ

Pourquoi une panne d’érection survient-elle avant 40 ans ?

Selon Marc Galiano, avant 40 ans la cause est principalement psychologique. Le coupable est souvent l’anxiété de performance, surtout au début de la vie sexuelle : l’angoisse de la panne nourrit la panne suivante.

Quand faut-il consulter après une panne d’érection ?

Une première panne, souvent liée à l’épuisement ou au stress, ne doit pas faire paniquer. Si elle se répète, ou si les troubles s’installent après 40 ans, il recommande de consulter un urologue, car ils peuvent annoncer une maladie cardiovasculaire.

Les compléments naturels remplacent-ils le Viagra ?

Non, répond Marc Galiano : les compléments censés booster le monoxyde d’azote ne font pas le travail. Il cite le Cialis, sur prescription, comme ce qui marche le mieux, avec un suivi par un spécialiste.

Peut-on avoir du plaisir sans érection ?

Oui, selon lui : on peut donner du plaisir, et même avoir un orgasme, sans érection. Oublier la pénétration, revenir aux caresses et respirer aide aussi à sortir de la spirale de l’angoisse.

Cet article relate les propos d’un médecin et ne remplace pas une consultation : en cas de troubles répétés, parlez-en à un professionnel de santé.