La Lupa : l’aperitivo milanais débarque enfin à Paris !

Et si la tendance de l’été ne s’écrivait pas sur les rooftops, mais autour d’une tradition italienne vieille de plusieurs siècles ?

À Milan, impossible d’y échapper : dès la fin de journée, l’aperitivo rassemble toute une ville autour d’un verre et de belles assiettes à partager. Une tradition qui, contre toute attente, n’avait jamais vraiment traversé les Alpes. Alors que la capitale multiplie les influences culinaires venues des quatre coins du monde, l’aperitivo milanais n’y avait jamais réellement trouvé sa place. Jusqu’à aujourd’hui. Dans le 9ᵉ arrondissement, La Lupa entend bien y remédier.

Par Charlotte Florentin

Une devanture qui fleure bon l’Italie !

Depuis sa métamorphose en janvier dernier – l’ancienne adresse Neuvième Cru ayant laissé place à une identité plus dolce vita – , le restaurant des frères Yanis et Zahir Hamour s’est fixé une ambition claire : faire enfin de l’aperitivo un rendez-vous incontournable des fins de journée parisiennes.

Zahir Hamour, co propriétaire des lieux, qu’il partage avec son frère.

Comme un soir d’été sur les Navigli

Qu’à cela ne tienne, depuis le printemps dernier, La Lupa est passée en service du soir uniquement, de 17 h à minuit, assumant pleinement son statut de repaire à aperitivo. Ici, on ne vient pas seulement dîner.

On s’installe en terrasse, on commande un Limoncello Spritz, un Italian Mule ou un verre de vin bio italien, puis on laisse les assiettes défiler au rythme des conversations.

Une philosophie qui tranche avec les habitudes françaises de l’apéritif, souvent réduit à quelques olives ou cacahuètes. Une manière de ralentir et de profiter de la douceur des longues soirées d’été.

Paris, 19h : tout ce que l’Aperitivo a de mieux à offrir. Spritz, arancinis, bruschettas…

Deux formules, une seule destination : l’Italie !

Pour faire découvrir cette tradition, La Lupa a imaginé deux expériences d’aperitivo à savourer en fin de journée.

Les premières bouchées donnent immédiatement le ton : un arancino croustillant à la coque parfaitement dorée, une stracciatella d’une incroyable onctuosité servie avec une focaccia encore tiède, ou encore une bruschetta alla Siciliana où les tomates gorgées de soleil rencontrent l’huile d’olive extra vierge et une pointe d’ail. Des recettes d’une grande simplicité, exécutées avec justesse, qui rappellent instantanément les terrasses de Milan ou les ruelles de Palerme.

Arancino croustillant à la coque parfaitement dorée et vaisselle qui rappelle les charmes de l’Italie.

Pour prolonger le voyage, place aux planches à partager. Prosciutto di Parma affiné et assortiments de fromages composent un festin méditerranéen, à accompagner d’un Spritz, d’un verre de vin italien ou d’un cocktail maison. Une seule consigne : prendre son temps. Après tout, c’est tout l’esprit de l’aperitivo.

Les choses les plus simples sont les meilleures : la preuve en est avec cette bruschetta ultra gourmande.

Les couleurs de l’Italie dans l’assiette !

Une cuisine simple, mais irréprochable

Si l’aperitivo est la porte d’entrée, le dîner prolonge l’expérience, avec une carte fidèle aux grands classiques italiens, préparés à partir de produits importés directement de la péninsule.

Les Polpette della Nonna, généreuses boulettes de viande maison nappées d’une sauce tomate et d’une crème de burrata parfumée au basilic, ouvrent parfaitement le repas. Les amateurs de street food sicilienne ne manqueront pas les arancini, déclinés notamment dans une version cacio e pepe à la crème de truffe ou encore all’Amatriciana, relevée d’une pointe de ’nduja calabraise.

Les Polpette della Nonna : testées et largement approuvées !

Bien évidemment, les pâtes – les stars de la carte – poursuivent l’épopée, Les Rigatoni alla Carbonara, préparés dans les règles de l’art avec guanciale, pecorino romano et jaune d’œuf, côtoient de généreuses Linguine à la crème de truffe, des Paccheri à la pistache et à la stracciatella d’un réconfort absolu, ainsi que des Linguine aux courgettes, pecorino romano et citron, aussi fraîches que gourmandes, idéales pour les belles soirées d’été.

Les paccheri à la pistache et à la stracciatella : également testées et largement approuvées !

En dessert, les incontournables sont évidemment au rendez-vous : tiramisù, cannolo sicilien croustillant garni de ricotta ou encore panna cotta aux fruits rouges.

La dolce vita, tout simplement

Ce qui fait surtout le charme de La Lupa, c’est son décor. Rien de démonstratif, rien de guindé. On retrouve cette simplicité chaleureuse propre aux trattorias italiennes, où les assiettes circulent naturellement d’un convive à l’autre, les verres se remplissent sans que l’on regarde l’heure et la soirée se prolonge presque malgré soi.

Dans une capitale où les concepts se multiplient, il est étonnant que l’aperitivo milanais soit resté si discret jusqu’à présent. La Lupa lui offre enfin l’écrin qu’il mérite et rappelle qu’en Italie, le bonheur ne se mesure pas seulement à ce qu’il y a dans l’assiette, mais surtout au temps que l’on prend pour la partager.

Un aller-retour gourmand entre Paris et Milan, sans quitter la rue Richer. Une excellente adresse pour réapprendre, le temps d’une soirée, que les plus beaux voyages commencent souvent autour d’une table.

La Lupa

20 rue Richer Paris 9e

07 84 92 06 55

Cuisine italienne traditionnelle

Ouvert du lundi au samedi, de 17h à 00h

Formule Aperitivo : du lundi au samedi, de 17h à 19h

Formule Aperitivo Classico : 16€

Formule Aperitivo della Lupa : 25€

Sans réservation

Instagram : @lalupa.paris