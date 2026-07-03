Leriche : les Antilles version haute gastronomie !

Par 38 °C sur le bitume parisien, une obsession collective : troquer l’asphalte brûlant contre le sable blanc, les cocotiers, les eaux turquoise et le sunlight des tropiques. Plus précieusement, des Antilles. À défaut de billet d’avion, cap sur le 17ᵉ arrondissement, où une adresse confidentielle réussit un pari aussi audacieux que savoureux : hisser la cuisine caribéenne au rang de la haute gastronomie.

Une démarche encore inédite dans la capitale – où les saveurs des Antilles ont longtemps été cantonnées à une cuisine seulement familiale – sous l’impulsion du chef guadeloupéen Jean-Rony Leriche, qui donne son nom à cette table.

Ici, chaque assiette raconte une histoire. Celle d’un territoire, d’une mémoire, d’un savoir-faire ancestral, mais aussi celle d’un chef qui a choisi de faire dialoguer les traditions des îles avec la précision, l’élégance et l’exigence de la gastronomie contemporaine.

Le chef Jean-Rony Leriche dans son apparat de lumière.

Leriche embrase la gastronomie caribéenne !

Une cuisine qui naît du feu. Chez Leriche, tout – ou presque – ramène au boucanage.

Née dans les Caraïbes, cette technique ancestrale de cuisson et de conservation consiste à imprégner les aliments d’une fumée parfumée, issue notamment de coques de noix de coco, de tiges de canne à sucre et de végétaux locaux.

Bien avant d’être un procédé culinaire, le boucanage était une nécessité. Il est devenu au fil du temps un marqueur culturel fort de la Guadeloupe, de la Martinique, d’Haïti et plus largement du monde caribéen. Jean-Rony Leriche en a fait sa signature.

Le fumé n’écrase jamais le produit. Il le sublime. Une note discrète qui accompagne les chairs, prolonge les épices et apporte une profondeur aromatique immédiatement reconnaissable.

Le poulet boucané, plat emblématique de la maison.

Les îles dans le verre

Avant même la première bouchée, le voyage s’invite dans le verre.

Les amateurs de spiritueux se laisseront volontiers séduire par un punch coco d’une remarquable finesse ou par une belle sélection de rhums arrangés, élaborés maison dans le plus pur respect de la tradition.

Les adeptes des boissons sans alcool ne sont pas oubliés. Au menu, de généreux nectars de mangue, de goyave ou de maracujá, mais aussi un Virgin Planteur aux délicates notes de vanille, de muscade et d’épices, dont l’équilibre aromatique ouvre idéalement l’appétit et prolonge, dès les premières gorgées, cette invitation au voyage.

Tout ce que les Antilles ont de mieux à offrir version spiritueux.

Une table gastronomique se juge aussi à l’exigence apportée à ses cocktails, tant dans leur élaboration que dans leur présentation.

Accords mets-piments

L’une des signatures les plus originales de la maison réside dans ses accords mets–piments. Oubliez le piquant gratuit : ici, chaque variété est choisie avec précision pour dialoguer avec les ingrédients, souligner les arômes et apporter une profondeur supplémentaire aux plats. Une approche aussi audacieuse que pédagogique, qui révèle toute la richesse aromatique du piment, bien au-delà de sa seule puissance.

Déclinés selon différentes intensités et enrichis d’aromates, certains développent des notes fruitées, d’autres des accents végétaux ou épicés.

Notre coup de cœur revient sans hésiter au piment aromatisé à la vanille, dont les notes gourmandes viennent subtilement équilibrer la chaleur du piment pour créer un mariage aussi surprenant que raffiné.

Bonne nouvelle pour les amateurs : il est possible de repartir avec un pot, proposé à la vente directement au restaurant à la fin du repas, histoire de prolonger un peu l’expérience à la maison.

Le piment s’invite jusque dans le verre avec le délicieux Punch Piment, cocktail star de la maison.

La promesse dans l’assiette

Puis vient le moment tant attendu : celui des agapes. On se laisse tenter par le menu découverte, proposé le soir uniquement. Une odyssée gourmande au cœur des paysages culinaires des Caraïbes.

Les premières bouchées donnent le ton. Accras du jour, pâté antillais et bananes plantain composent une entrée en matière ultra généreuse. Tantôt moelleuses, tantôt croustillantes, les textures se répondent avec subtilité, tandis que les saveurs trouvent un équilibre remarquable entre douceur, caractère, salinité et délicates touches sucrées.

Accras du jour, pâté antillais et banane plantain.

Le voyage se poursuit avec une cassave au colombo garnie d’une mousse de lambi. Un coquillage emblématique des Caraïbes et étonnant, à la texture ferme et délicatement iodée.

Le lambi, coquillage emblématique des caraïbes.

Les entrées prolongent ensuite l’exploration des terroirs antillais avec une bisque de ouassous boucanés et des créations mettant à l’honneur légumes de saison, produits fumés et épices emblématiques de l’archipel.

Bisque de ouassous boucanés et légumes de saison.

Vient ensuite le moment où la signature du chef s’exprime pleinement, révélant tout ce que le boucanage a de meilleur à offrir.

Le poulet boucané, plat emblématique de la maison, offre une chair tendre et parfumée, enrichie par des heures de travail autour de la fumée et des épices. Les accompagnements évoluent au rythme des saisons mais font régulièrement la part belle aux légumes péyi, aux purées maison et au riz du chef.

Les amateurs de produits de la mer pourront lui préférer le poisson du jour boucané, dont la finesse permet de mesurer toute la maîtrise de cette technique de cuisson.

Poulet boucané version haute gastronomie.

La coco sur le gâteau !

La fin du repas ne marque pas la fin du voyage.

Deux univers s’offrent généralement aux convives. D’un côté, les desserts exotiques où la goyave, la noix de coco ou les fruits des îles sont revisités avec finesse. De l’autre, des créations plus gourmandes autour du chocolat, à l’image d’une dacquoise praliné-chocolat accompagnée de croustillant feuillantine et de sauce chocolat.

L’équilibre reste le même que tout au long du repas : suffisamment technique pour séduire les amateurs de gastronomie, mais toujours lisible et profondément attaché au produit.

Dessert exotique version haute gastronomie où les fruits des îles sont revisités avec finesse.

Dessert ultra chocolaté et toujours version haute gastronomie.

Jean-Rony Leriche, ambassadeur d’une gastronomie encore méconnue

Né en Guadeloupe dans une famille d’origine haïtienne, Jean-Rony Leriche porte en lui plusieurs cultures culinaires caribéennes.

Passionné, généreux et pédagogue, il n’hésite pas à partager avec ses convives l’histoire des produits qu’il utilise ou l’origine de certaines traditions culinaires. Régulièrement, il rapporte lui-même des Antilles des fruits, légumes ou aromates encore peu connus en France afin d’en faire découvrir toute la richesse.

Plus qu’une simple expérience culinaire, cette démarche de transmission est sans doute la véritable signature du restaurant. Bien plus qu’un restaurant, Leriche est une vitrine contemporaine de la gastronomie antillaise, un cabinet de curiosités où traditions, produits et savoir-faire se réinventent avec élégance, loin des clichés qui ont longtemps cantonné cette cuisine à la sphère familiale.

Le chef Jean-Rony Leriche dans son apparat de lumière.

L’objectif est clair : rendre à la cuisine caribéenne ses lettres de noblesse. Et le pari est largement réussi. Car au-delà de la technique, de l’élégance des dressages et de la maîtrise des cuissons, ce qui frappe chez Leriche est la sincérité de la démarche.

Chaque plat semble animé par la volonté de raconter les Antilles autrement : non comme une simple destination exotique, mais comme un territoire gastronomique d’une richesse exceptionnelle.

Dans une capitale qui se targue d’avoir fait le tour des cuisines du monde, Jean-Rony Leriche rappelle avec éclat qu’il existe encore des territoires gastronomiques capables de surprendre, d’émouvoir et de renouveler le regard porté sur une culture.

Leriche

16 rue Brey, Paris 17e, à deux pas de l’Arc de Triomphe

01 47 54 03 33

Cuisine antillaise gastronomique

Ouvert du mardi au samedi, au déjeuner et au dîner

Réservation conseillée

Formule déjeuner : 49 €

Menu découverte (soir uniquement) : 79€

Instagram : @lericherestaurant