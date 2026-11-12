Deliveroo 100 – La France muscle son assiette

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Pour la dixième édition de son classement des plats les plus tendance de l’année, Deliveroo place un concept parisien sur la plus haute marche mondiale, une première depuis 2019. Au menu de 2026, des protéines à haute dose, du poulet à toutes les sauces et quelques chefs étoilés livrés jusque dans le salon.

Par Ulysse Flowen

Dayz, numéro un mondial en huit mois

Certaines success stories mettent dix ans à se construire. Celle de Dayz en a pris huit mois. Ouvert en mars 2026 rue La Fayette, dans le 9e arrondissement, ce concept disponible uniquement sur Deliveroo décroche la première place mondiale avec son Assiette fonctionnelle sur mesure. Il fallait remonter à 2019 pour trouver un plat français tout en haut du classement.

Le principe parlera à tous ceux qui comptent leurs macros entre deux séances. On choisit sa base, sa protéine et ses accompagnements selon son humeur ou ses objectifs. Les recettes, conçues avec une nutritionniste et préparées chaque jour à partir de produits bruts, affichent leurs apports nutritionnels noir sur blanc. Derrière l’affaire, une histoire de famille réunit Martin Cattelani, chef et coureur passionné, sa femme Valentine, ancienne fondatrice de studios de yoga et Victor Pailloux, le frère de Martin.

Sur le reste du podium mondial, on trouve un Power Bowl au bœuf livré à Dubaï par Feels et, plus inattendu, un sac de glaçons premium de 2 kg commandé chez Iceland à Londres. L’été britannique a visiblement été plus chaud que prévu.

2026, l’année du protein-maxxing

Faire le plein de protéines au quotidien sans renoncer au plaisir, c’est ce que, d’après le cabinet Innova Market Insights, près de 60 % des consommateurs dans le monde veulent dans leur assiette, et les commandes ont suivi.

En France, le porridge avoine, beurre de cacahuète et chocolat de Cojean se classe 12e, le Sports Juice de Joe & The Juice 22e et la Caesar Protein Bowl de The Salad Project 40e. Même le fromage protéiné de Carrefour s’offre une 36e place. Des yeeros au poulet de Leeds au biryani de poisson de Limerick, aucun des sept pays du classement n’a échappé à la vague. La salle de sport a manifestement déménagé dans la cuisine.

Le poulet règne, TikTok passe commande

Le poulet garde sa couronne. Il se glisse dans près d’un plat sur trois du Top 50 français. Le Poulet Crousty de Kawok, à Toulouse, passe de la 9e à la 2e place en un an et se décline même en éditions spéciales pour les grands rendez-vous sportifs (16e). On le retrouve pané à Lyon et à Nice, en wings coréennes chez Ogam Bunsik, rôti en sandwich chez L’Aile ou la Cuisse ou mijoté façon thieb chez Afrik’n’Fusion, qui entre dans le top 10.

L’autre moteur de l’année tient dans la poche. Ce qu’on a vu passer sur TikTok ou Instagram finit très vite dans le panier. Ouvert en février, PanPan impose déjà sa pizza façon Detroit, rectangulaire, épaisse et aux bords ultra croustillants (6e). Les fruits givrés en trompe-l’œil de Fruttini, garnis d’un sorbet à leur propre pulpe, prennent la 7e place. Les bao de Gros Bao à Marseille (15e) et les schiacciate géantes d’All’Antico Vinaio (35e) complètent le tableau.

Des étoilés en pyjama et des classiques toujours au top

Les grands noms jouent eux aussi le jeu de la livraison. Le tartare de bœuf au couteau du Bistrot Podium, signé par le triple étoilé Glenn Viel, se hisse à la 3e place en France et à la 20e dans le monde. Hugo Riboulet et Albane Auvray entrent dans le top 10 avec leur tourte façon cheeseburger de Groot La Tourte (8e), et Mory Sacko place le wrap poulet, cacahuète et piment de Mosugo à la 30e place. Côté sucré, le Hot Vanilla Matcha Latte de Moïse Sfez prend la 4e place et les oursons guimauve de Cyril Lignac la 5e. Dîner d’un triple étoilé sans quitter son canapé fait désormais partie des plaisirs autorisés.

La nostalgie, elle, tient bon. Le cordon bleu maison de Bistro Polo, à Strasbourg, s’invite dans le top 10 (9e). Bouillon Service réinvente le parmentier au canard confit (25e), Pizza Cosy mise sur le saint-marcellin à Lyon (32e) et les choux à la crème de Popelini font toujours craquer (24e).

Pour l’évasion, l’Asie mène la danse avec près d’un plat sur quatre du Top 50, des xiao long bao grillés des Raviolis Chinois Nord-Est (17e) au tantan-men d’Isshin Ramen à Bordeaux (37e). Le Liban suit avec le kebbé bi laban de Mezzencore (11e), tandis que la carbonara apparaît deux fois, à la parisienne chez Livio Più (13e) et dans sa version d’origine chez Progetto Napoletano à Lille (39e).

Des fleurs, des mots fléchés et un pain au beurre

Grande première, le classement français accueille un produit qui ne se mange pas. Un bouquet aux tons pastel de Monceau Fleurs prend la 47e place. Après un dîner qui a mal tourné, l’information pourra servir.

Pour fêter ses dix ans, Deliveroo s’associe à Madame Mots, une maison française qui fabrique à la main des carnets de grilles de mots. L’édition limitée, consacrée aux plats cultes et aux grandes tendances food, se glisse gratuitement dans la commande chez 25 restaurants partenaires. De quoi occuper le temps de la livraison, ou celui d’un dîner un peu silencieux.

Enfin, le radar Deliveroo désigne sa pépite de fin d’année. Ouvert il y a à peine plus de deux mois dans le Marais, Salted Boy est la première boutique française consacrée au salt bread. Né au Japon sous le nom de shio pan, ce petit pain brioché cache un cœur de beurre fondu relevé d’une pointe de fleur de sel. Pour le goûter chez soi, il faudra passer par Deliveroo, seul à le livrer.

Au final, ce Deliveroo 100 dresse un portrait assez fidèle de l’année. Les Français veulent manger sain sans se priver, commandent ce qu’ils ont repéré sur leur téléphone et ne refusent jamais un bon poulet croustillant. Rendez-vous l’an prochain pour savoir si le salt bread aura détrôné l’assiette protéinée.

Le top 10 France 2026

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