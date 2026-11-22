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À deux pas de la Bourse, le chef japonais Ryuya Ono, déjà aux commandes de Magma, revisite les grands classiques chinois avec une précision toute nippone. Un décor chaud et feutré, une ambiance qui invite à ralentir et des assiettes posées au centre de la table pour mieux les partager.

Par Ulysse Flowen

De la Bourse au Bund

À Shanghai, le Bund désigne ce quai qui longe le fleuve Huangpu, bordé d’immeubles Art déco où se croisaient autrefois banquiers, négociants et noctambules. À Paris, il a trouvé un point de chute assez logique, rue Feydeau, à quelques pas du palais Brongniart. Le quartier de la Bourse a toujours aimé les tables où l’on parle affaires, et celle-ci, ouverte en juin 2026, a vite trouvé son public. On entre alors dans un Shanghai rêvé, celui de la fin des années 1990, élégant et feutré.

Ryuya Ono, un Japonais à la cuisine chinoise

Aux fourneaux, on retrouve Ryuya Ono. Né dans la préfecture de Yamaguchi, dans une famille d’architectes, il a d’abord rêvé de pâtisserie avant d’apprendre la cuisine à Osaka, puis à Lyon. À Paris, il a fait ses classes auprès de Sota Atsumi chez Maison, puis comme second de Bruno Verjus chez Table, avant d’ouvrir Magma dans le 11e arrondissement.

Chez BUND, il mène une brigade entièrement japonaise sur le terrain de la cuisine chinoise. Le grand écart n’est qu’apparent : en piochant dans le répertoire populaire de Shanghai et des autres régions de l’Empire du Milieu, il y ajoute la rigueur japonaise et la technique apprise dans les grandes maisons françaises. Le résultat garde le goût des classiques, avec une finesse et une recherche originale de nouvelles saveurs.

Un cocon couleur framboise

Le décor, signé Atelier GA, prend le parti de la chaleur. Murs et plafond se drapent d’un rouge framboise, sous un grand dôme ovale doré qui diffuse une lumière douce sur toute la salle. Au sol, une moquette léopard inspirée de Madeleine Castaing dynamise cette zénitude apparente. Les fauteuils, tendus de tissus fleuris au dos et de velours orangé à l’assise, entourent des tables en marbre noir. Boiseries claires, touches de laiton et lourdes tentures Lelièvre complètent ce Shanghai de cinéma.

L’ambiance tire vers le lounge, dans le bon sens du terme. On s’enfonce dans son fauteuil, la lumière reste tamisée, les conversations ne dépassent jamais un certain volume. Il se dégage de la salle une forme de zénitude assez rare dans ce quartier d’affaires, qui convient aussi bien à un déjeuner de travail qu’à un dîner en tête-à-tête. On y entre pressé, on en ressort détendu.

Dans l’assiette, les classiques en version haute couture

Le repas s’ouvre sur des langoustines marinées aux lies de vin de riz. Ces lies, résidu de la fermentation du vin de riz, apportent une douceur légèrement lactée et une profondeur presque umami qui soulignent le sucré naturel de la langoustine, dont la chair reste nacrée et fondante. Quelques herbes fraîches et une fine julienne posées sur le dessus ajoutent du croquant et de la fraîcheur.

Viennent ensuite les wontons au porc, plongés dans un bouillon à l’anis étoilé. La farce de porc, juteuse, apporte la gourmandise, la pâte fine son moelleux, et l’anis étoilé parfume le bouillon d’une note chaude et légèrement réglissée qui prolonge chaque bouchée.

Les crevettes frites à la mayonnaise maison jouent la carte de la gourmandise assumée. La friture leur donne une enveloppe croustillante qui préserve le juteux de la chair, la mayonnaise maison les enrobe d’une rondeur crémeuse, tandis qu’un filet de sauce relevée et quelques herbes fraîches viennent réveiller l’ensemble.

Le pluma ibérique rôti, morceau persillé pris au bout de la longe du porc ibérique, arrive tranché et encore rosé à cœur. Son gras fondant trouve un contrepoint idéal dans les feuilles de moutarde, travaillées en condiment, dont l’acidité et la légère amertume coupent la richesse de la viande. Les graines de sésame ajoutent une note grillée et un peu de croquant.

Reste le plat emblématique de la maison, ce mapo tofu revisité où la cervelle de veau prend la place du tofu. Elle en reprend la texture soyeuse en y ajoutant une onctuosité presque crémeuse, le porc haché apporte de la mâche et du goût, et la sauce mapo, pimentée et profonde, enveloppe le tout d’une chaleur qui monte doucement. Même ceux qui fuient les abats risquent de finir l’assiette.

En dessert, le flan d’amande joue la douceur. Sa texture tremblotante et son parfum d’amande apaisent le palais après le piment, la gelée de gingembre y glisse une pointe de vivacité légèrement piquante, et les baies de goji apportent une touche acidulée et fruitée, en plus d’une jolie note de couleur.

Pour une prochaine visite, la carte garde aussi en réserve l’aubergine fumée au koji, la tomate aux œufs brouillés et shiso ou l’anguille grillée en aigre-doux.

Des thés froids servis comme de grands vins

Côté verres, BUND réserve une belle surprise à ceux qui ne boivent pas d’alcool, ou pas à midi. Kanon Ono a imaginé un accord mets et thés infusés à froid plein d’inventivité, servi dans de grands verres à vin.

Le Lapsang Souchong, thé noir chinois traditionnellement fumé au bois de pin, impose sa signature singulière. Il constitue la colonne vertébrale de cet assemblage, déployant une palette aromatique profonde et enveloppante, où se mêlent les accents de bois brûlé, de résine et de feu de cheminée. Cette dimension fumée, intense sans être envahissante, évoque un feu de bois qui se consume lentement. Le vétiver prolonge cette richesse avec ses nuances terreuses et racinaires, rappelant les sous-bois humides, la mousse et l’humus après la pluie. Sa profondeur presque minérale contraste avec la vivacité du gingembre coquille. Plus floral et délicat que le gingembre traditionnel, celui-ci révèle des notes citronnées et légèrement poivrées, qui viennent éclairer la composition. À la dégustation, l’attaque dévoile la puissance feutrée du thé fumé, avant de laisser émerger les accents végétaux du vétiver. La bouche gagne progressivement en fraîcheur, tandis que les épices dessinent une finale tonique et persistante. Servi froid, ce grand cru révèle un fascinant jeu de contrastes entre la chaleur réconfortante du feu de bois, la profondeur des sous-bois et la fraîcheur désaltérante d’un thé glacé.

Le Lapsang Souchong, thé noir chinois traditionnellement fumé au bois de pin, impose sa signature singulière. Il constitue la colonne vertébrale de cet assemblage, déployant une palette aromatique profonde et enveloppante, où se mêlent les accents de bois brûlé, de résine et de feu de cheminée. Cette dimension fumée, intense sans être envahissante, évoque un feu de bois qui se consume lentement. Le vétiver prolonge cette richesse avec ses nuances terreuses et racinaires, rappelant les sous-bois humides, la mousse et l’humus après la pluie. Sa profondeur presque minérale contraste avec la vivacité du gingembre coquille. Plus floral et délicat que le gingembre traditionnel, celui-ci révèle des notes citronnées et légèrement poivrées, qui viennent éclairer la composition. À la dégustation, l’attaque dévoile la puissance feutrée du thé fumé, avant de laisser émerger les accents végétaux du vétiver. La bouche gagne progressivement en fraîcheur, tandis que les épices dessinent une finale tonique et persistante. Servi froid, ce grand cru révèle un fascinant jeu de contrastes entre la chaleur réconfortante du feu de bois, la profondeur des sous-bois et la fraîcheur désaltérante d’un thé glacé.

Baptisé Fleur de braise, ce dernier assemblage s’articule autour du hojicha, thé vert japonais torréfié à haute température, dont la palette aromatique se révèle chaleureuse et gourmande. La torréfaction développe des notes de noisette grillée, de caramel blond et de céréales toastées, rehaussées de nuances de bois légèrement fumé. La cannelle prolonge cette rondeur de ses notes épicées, suaves et boisées, sans dominer l’ensemble. Le flan d’amande apporte une douceur crémeuse, évoquant les fruits secs torréfiés, le lait chaud et la crème caramélisée. À la dégustation, l’attaque révèle la rondeur du hojicha et ses accents de noisette, avant de s’ouvrir sur des nuances plus suaves, où l’amande et les notes lactées adoucissent la profondeur du thé. Progressivement, la cannelle se fait plus présente, dessinant une finale délicatement épicée et persistante. Servi froid, ce grand cru joue sur un contraste séduisant entre la fraîcheur de la dégustation et ses arômes de pâtisserie tout juste sortie du four. Un assemblage généreux et raffiné, où la gourmandise de l’amande rencontre la profondeur du hojicha, dans un équilibre subtil entre douceur et caractère.

Les amateurs de vin ne sont pas oubliés pour autant. Vins nature et vins orange tiennent une belle place à côté des champagnes de vignerons et d’une sélection de sakés, et des accords mets et vins ou sakés accompagnent les menus, en quatre ou cinq verres. Les cocktails maison, eux, jouent avec des spiritueux chinois et même du vin jaune du Jura.

Au final

BUND réussit un mélange qui aurait pu tourner à l’exercice de style. Une cuisine chinoise relue par un chef japonais formé en France, un mapo de cervelle qui justifie à lui seul le déplacement et des thés froids qui n’ont rien à envier à une carte des vins, le tout dans un Shanghai rêvé où l’on oublie vite de regarder sa montre. Rue Feydeau, la Bourse a trouvé son Bund.

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