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Le 3 novembre 2026, l’Académie Goncourt a couronné Philippe Jaenada pour « L’Inconnue du quai de Javel », un livre de 528 pages consacré à une victime oubliée. Dans une saison littéraire secouée par le soupçon, ce choix dit quelque chose de précieux : la lenteur, la preuve et l’attention font encore la littérature. À condition de ne pas s’aveugler sur le reste.

L’essentiel

Le 3 novembre 2026, Philippe Jaenada, 62 ans, a reçu le prix Goncourt pour « L’Inconnue du quai de Javel » (Flammarion), dès le premier tour, par six voix sur neuf.

Le livre, 528 pages, enquête sur le meurtre de Louise Cansot, modèle breton de Montparnasse retrouvée étranglée en septembre 1949, une affaire jamais résolue par la police.

Les quatre finalistes relevaient tous du groupe Madrigall (Gallimard, Flammarion, Minuit), ce qui a nourri un débat sur la concentration de l’édition, et le Goncourt a été précédé d’une polémique sur l’intelligence artificielle.

https://x.com/m6info/status/2117586125586104592 Post officiel de M6 Info sur X, le 3 novembre 2026 : « L’Inconnue du quai de Javel » de Philippe Jaenada reçoit le prix Goncourt 2026.

Une victoire au premier tour, dans l’escalier de Drouant

Il est midi passé, le mardi 3 novembre, quand les académiciens, par la voix de leur président Philippe Claudel, annoncent, aux escaliers du restaurant Drouant, place Gaillon, le nom du lauréat. Philippe Jaenada l’emporte au premier tour, avec six voix contre trois, selon Livres Hebdo. Il succède à Laurent Mauvignier, couronné en 2025 pour « La Maison vide ».

Les médias n’ont pas tardé à relayer la nouvelle, comme l’a publié M6 Info sur X le jour même. Né en 1964, l’écrivain n’est pas un inconnu : il avait obtenu le prix Femina en 2017 pour « La Serpe », après « Sulak » et « La Petite Femelle ». Son nouveau roman, paru le 12 août chez Flammarion, s’était déjà vendu à environ 60 000 exemplaires avant le prix, d’après Livres Hebdo.

Sa réaction a la sobriété d’un homme qui n’a pas cherché le tapage. Une vidéo de franceinfo retient sa formule : « C’est rigolo de remporter ce prix ». À France 24, il a rappelé qu’un tel prix sert à faire connaître son livre, à vendre des livres et à avoir des lecteurs. Voilà un lauréat qui parle de lecteurs avant de parler de gloire : l’époque en manque.

Vidéo de la chaîne franceinfo sur YouTube, le 3 novembre 2026 : Philippe Jaenada, lauréat du Goncourt 2026, « C’est rigolo de remporter ce prix ».

Louise Cansot, ou la dignité rendue à une victime

Le sujet du livre est une enquête. Selon franceinfo, Louise Cansot, 29 ans, modèle appréciée des peintres de Montparnasse, a été retrouvée étranglée près des usines Citroën les 6 et 7 septembre 1949. Son assassin n’a jamais été identifié. Philippe Jaenada reprend les archives, retrace son parcours, de la fuite d’une place de domestique à la vie précaire de modèle et de mère seule, et se fait accompagner par la figure de Maigret.

C’est là que la formule de Philippe Claudel prend son poids. Le président de l’Académie a déclaré que l’auteur « rend visible une femme qui a été invisibilisée, une victime, une jeune victime dont la police ne s’est pas trop préoccupée ». Le Goncourt récompense ici un livre qui prend le temps de regarder ce que l’histoire a laissé dans l’ombre.

Je tiens ce point pour essentiel. Un fait divers, c’est une vie résumée en trois lignes. Un livre de 528 pages, c’est un refus du résumé. Le romancier-enquêteur ne règle aucun compte, il restitue de l’épaisseur. Face au fait divers consommé comme un feuilleton, on mesure l’écart.

Vidéo de la chaîne FRANCE 24 sur YouTube, le 3 novembre 2026 : entretien après l’annonce du Goncourt 2026.

Un prix de la lenteur, à la saison de l’intelligence artificielle

Impossible de parler de ce Goncourt sans évoquer le contexte. Le 25 septembre 2026, l’Académie avait retiré de sa première sélection « C’était ça ou mourir », de Thélyson Orélien, invoquant des plagiats et des analyses concluant à un recours massif à l’intelligence artificielle, d’après Livres Hebdo. L’auteur conteste avoir fait écrire son roman par une machine ; la polémique, elle, reste vive. Nous l’avions examinée dans notre analyse sur la sélection et l’affaire Orélien et dans notre éloge de la main.

Prenons garde à ne pas tout lire en miroir : rien ne permet de dire que le choix de l’Académie est une réponse à cette affaire. Mais on peut, à titre de lecture personnelle, remarquer ce que le livre de Philippe Jaenada suppose. Des archives à dépouiller, des témoins à retrouver, des heures à passer dans des salles de lecture : un travail que l’on ne délègue pas. Quand la facilité s’offre à chacun, le Goncourt honore un livre dont la valeur tient précisément à la durée investie.

Ce n’est pas une opposition entre les anciens et les modernes. Les outils changent, l’exigence demeure : vérifier, douter, recouper. Un écrivain qui consacre tant de pages aux traces d’une inconnue rappelle que la littérature est d’abord une affaire de regard et de temps. Le grand entretien de Frédéric Beigbeder à LUI, « C’était bien, la littérature », prenait le titre au passé ; ce Goncourt invite à le conjuguer au présent.

Le revers de la médaille : un prix très concentré

Il serait confortable de s’en tenir à la belle histoire. Un autre fait mérite d’être posé sans acrimonie. Les quatre finalistes de la dernière sélection étaient tous publiés par des maisons du groupe Madrigall, qui possède notamment Gallimard, Flammarion et Minuit, rapporte Euronews. Cela n’enlève rien à la qualité des livres, ni à la légitimité du vote. Cela pose une question, que des libraires ont soulevée : celle de la diversité éditoriale.

Pour être juste, la première sélection de septembre était, selon Livres Hebdo, la plus ouverte aux éditeurs indépendants depuis 2023, avec trois maisons hors grands groupes. Le tableau est donc contrasté, comme souvent. On peut se réjouir d’un lauréat remarquable et souhaiter que l’écosystème reste pluriel, sans y voir de contradiction.

Ce Goncourt laisse, au fond, une consigne simple : regardez plus longtemps. Pour une victime de 1949, pour un livre de 528 pages, pour une profession qui doit défendre sa lenteur. Les lecteurs de LUI, qui aiment les histoires bien écrites et les enquêtes bien menées, n’auront pas besoin qu’on le leur répète.

FAQ

Qui a remporté le prix Goncourt 2026 ?

Philippe Jaenada a remporté le prix Goncourt 2026 pour « L’Inconnue du quai de Javel », publié par Flammarion le 12 août 2026. Il a été élu le 3 novembre 2026 au premier tour, par six voix sur neuf, selon Livres Hebdo. Il succède à Laurent Mauvignier, lauréat 2025 pour « La Maison vide ».

De quoi parle « L’Inconnue du quai de Javel » ?

Le livre, de 528 pages, enquête sur le meurtre de Louise Cansot, modèle breton de 29 ans retrouvée étranglée à Paris en septembre 1949, près des usines Citroën. L’affaire n’a jamais été élucidée. Philippe Jaenada reprend les archives et reconstitue la vie de la victime, en s’inspirant de la méthode de Maigret.

Pourquoi le roman de Thélyson Orélien a-t-il été retiré ?

Le 25 septembre 2026, l’Académie Goncourt a retiré « C’était ça ou mourir » de sa sélection, citant des plagiats et des analyses concluant à un recours massif à l’intelligence artificielle. L’auteur conteste avoir utilisé l’IA pour écrire son roman. La polémique a été largement relayée dans la presse littéraire.

Que reproche-t-on à la sélection finale du Goncourt 2026 ?

Les quatre finalistes étaient tous publiés par des maisons du groupe Madrigall (Gallimard, Flammarion, Minuit), ce qui a relancé le débat sur la diversité éditoriale. Cela ne remet pas en cause la qualité des livres. La première sélection du 2 septembre comptait, elle, trois éditeurs hors grands groupes.