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Zendaya a lancé la promotion de « Dune : Troisième partie » aux Governors Awards, le 15 novembre 2026 à Los Angeles, dans une robe sculpturale Giles Deacon d’archive, avec Law Roach au stylisme. À un mois de la sortie du film de Denis Villeneuve, la comédienne, qui joue Chani, impose déjà son tempo : la couture d’abord, la bande-annonce ensuite.

L’essentiel

Le 15 novembre 2026, aux Governors Awards, Zendaya portait une robe vintage Giles Deacon, des boucles d’oreilles Chopard et une montre Rolex vintage, pour lancer la tournée de presse de « Dune : Troisième partie ».

Le film de Denis Villeneuve sort le 18 décembre 2026 en Amérique du Nord et le 16 décembre en France, avec une avant-première UGC à Paris le 15 décembre.

Zendaya serait positionnée dans la catégorie meilleure actrice (rôle principal) pour les Oscars, d’après Variety, un changement par rapport aux deux premiers volets.

Le tapis rouge des Governors Awards 2026, où Zendaya apparaît dans sa robe Giles Deacon d’archive, vidéo de Page Six sur YouTube.

Governors Awards : la robe qui sonne le départ

Le décor : la 17e cérémonie des Governors Awards, le 15 novembre 2026, dans la salle Ray Dolby de l’Ovation Hollywood. Le premier tapis d’une saison de récompenses est rarement une affaire de demi-mesure, et Zendaya l’a traité comme un lever de rideau. Selon Yahoo, elle portait une robe vintage Giles Deacon, scintillante et sculpturale, avec des bijoux Chopard et une montre Rolex ancienne.

W Magazine précise la silhouette : encolure carrée, hanches anguleuses qui avancent comme des proues, franges effleurant le sol sur un fond de satin, dans une palette de dorures de désert. Les boucles d’oreilles en bronze sont signées Chopard, le maquillage Prada Beauty laisse un éclat sur tout le visage. Law Roach, son complice de longue date, a légendé le look sur Instagram comme le premier de la série Dune : un indice qui vaut programme.

Zendaya à l’avant-première new-yorkaise de The Odyssey, en juillet 2026. Photographie retouchée (contraste, vignettage, étalonnage). © Philip Romano / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Bande-annonce officielle de Dune: Part Three, publiée par Warner Bros. UK & Ireland sur YouTube.

« Dune : Troisième partie » : Chani passe au premier plan

Le film arrive en salles le 18 décembre 2026 en Amérique du Nord et le 16 décembre en France, selon Sortir à Paris, qui annonce aussi des projections en avant-première dans des cinémas UGC de Paris le 15 décembre. Il s’agit du troisième volet de la saga de Denis Villeneuve, avec Timothée Chalamet et Zendaya en têtes d’affiche.

La campagne vise désormais Chani. Le compte officiel du film a lancé la billetterie sur X le 29 octobre, avec un post visible ci-dessous, et la bande-annonce officielle de Warner Bros. est visible plus haut. Pour retrouver le portrait de son partenaire à l’écran, voir notre portrait de Timothée Chalamet.

https://x.com/dunemovie/status/2115866259325915609 Post officiel du compte DUNE sur X, le 29 octobre 2026, annonçant la billetterie de « Dune : Part Three ».

Les Oscars en ligne de mire

C’est le sous-texte de la soirée du 15 novembre : le tapis des Governors Awards est la première étape de la course aux Oscars. D’après JoBlo, qui cite Variety, Zendaya serait présentée dans la catégorie meilleure actrice, rôle principal, là où elle l’était dans les rôles secondaires pour les deux premiers films, signe que Chani pèserait davantage dans cette conclusion. Nulle nomination à ce jour : l’affaire reste, pour l’instant, une stratégie de campagne.

Du plumage de « The Odyssey » à l’archive de Giles Deacon

Le goût de Zendaya pour les silhouettes d’exception ne date pas de novembre. Lors de l’avant-première new-yorkaise de « The Odyssey », en juillet 2026, elle avait posé dans une robe blanche plissée prolongée d’ailes de plumes, cheveux bouclés relevés, boucles d’oreilles en diamants, comme le montrent les photographies de l’événement. Quatre mois plus tard, c’est l’archive qui prend le relais : la mode de Zendaya fonctionne comme un feuilleton, chaque tenue étant le chapitre d’un récit plus vaste. Notre article sur sa veste Louis Vuitton racontait déjà ce goût du coup de théâtre.

Dune oblige, l’esthétique est aux dunes : dorures, sable, bronze. L’année qui s’achève, avec cinq projets pour Zendaya selon la presse, trouve ainsi son point final dans le désert, et la tournée de presse ne fait que commencer.

Zendaya sur le tapis de l’avant-première de The Odyssey à New York, en juillet 2026. Photographie retouchée (contraste, vignettage, étalonnage). © Philip Romano / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

FAQ

Quand sort « Dune : Troisième partie » ?

« Dune : Troisième partie » sort le 18 décembre 2026 en Amérique du Nord et le 16 décembre en France, d’après Sortir à Paris. Des avant-premières sont annoncées dans des cinémas UGC de Paris le 15 décembre 2026.

Que portait Zendaya aux Governors Awards 2026 ?

Zendaya portait une robe vintage Giles Deacon, sculpturale et dorée, avec des boucles d’oreilles Chopard et une montre Rolex vintage, selon Yahoo et W Magazine. Elle était habillée par Law Roach, qui a présenté ce look comme le premier de la tournée Dune.

Zendaya joue quel rôle dans Dune ?

Zendaya joue Chani, aux côtés de Timothée Chalamet, dans la saga « Dune » de Denis Villeneuve. Dans le troisième volet, son personnage prend davantage d’importance, d’après JoBlo, qui cite Variety.

Zendaya est-elle candidate aux Oscars ?

Aucune nomination n’est annoncée à ce jour. Selon JoBlo, qui cite Variety, elle serait positionnée dans la catégorie meilleure actrice, rôle principal, pour « Dune : Troisième partie », une stratégie de campagne.