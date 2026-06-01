Ultramoderne solitude : 46% des personnes +de 65 ans discutent de façon hebdomadaire avec une IA

Il fut un temps où parler seul inquiétait les voisins. Aujourd’hui, ça s’appelle discuter avec une intelligence artificielle, et c’est presque tendance. Depuis le lancement de ChatGPT en novembre 2022, suivi d’une meute d’alter ego numériques — Claude, Gemini, Grok ou DeepSeek — la conversation a changé de camp. Et contrairement à ce que l’on imaginait, ce ne sont pas seulement les adolescents insomniaques ou les cadres pressés qui s’y sont jetés. Les seniors aussi. Massivement.

Les chiffres ont le mérite d’être clairs, presque brutaux : 78% des plus de 55 ans utilisent désormais une IA, et 46% des plus de 65 ans discutent avec elle plusieurs fois par semaine. Oui, discutent. Pas seulement “cliquent” ou “consultent”. Le mot compte. Il dit quelque chose de ce glissement discret, presque imperceptible, entre outil et présence.

Car derrière l’écran, il n’y a pas seulement des recettes de cuisine ou des modèles de lettres administratives. Il y a une voix, un rythme, une disponibilité sans faille. Une entité qui ne coupe pas la parole, ne regarde pas sa montre, ne disparaît pas après deux messages laissés sans réponse.

Pourquoi les seniors adoptent massivement l’intelligence artificielle

Il serait facile d’y voir un gadget. Ce serait une erreur. Les retraités qui adoptent ces outils ne jouent pas aux apprentis geeks, ils optimisent. Organisation de voyages, rédaction de documents, planification du quotidien : l’IA devient une assistante personnelle qui ne prend jamais de congés.

Les chercheurs confirment : les plus de 75 ans ne découvrent pas la technologie, ils la prolongent. Ils ont connu l’informatique au travail, l’ont apprivoisée à la retraite, et continuent d’évoluer avec elle. Évidemment, tout le monde n’avance pas au même rythme. Certains restent méfiants, d’autres plongent avec curiosité. Mais la bascule est là.

Et puis il y a l’autre usage, plus discret, moins avoué : parler. Poser des questions sans enjeu. Échanger pour combler un silence. Dans un pays où 2 millions de personnes âgées vivent isolées — un chiffre en hausse vertigineuse — l’IA s’invite comme une présence de substitution. Pas tout à fait humaine, mais suffisante pour meubler l’absence.

IA et solitude des personnes âgées : solution ou illusion ?

C’est là que l’histoire devient moins confortable. Car si l’intelligence artificielle sait répondre, elle ne sait pas remplacer. Les spécialistes avancent avec prudence : aucune preuve solide ne montre que ces conversations réduisent réellement le sentiment de solitude.

Des initiatives comme “Marie”, une IA vocale qui appelle ses utilisateurs plusieurs fois par semaine, poussent la logique plus loin. Une voix chaleureuse, des souvenirs sollicités, des conversations résumées pour la famille. Une présence programmée, presque affectueuse. Et assumée comme telle.

Le problème n’est pas tant l’usage que l’attachement. L’IA peut créer une forme de lien, voire d’émotion. Et comme toute relation, même artificielle, elle expose à un risque : celui du manque. Retirez la machine, et certains ressentent une forme d’abandon. Comme un deuil, version numérique.

Ajoutez à cela un angle mort scientifique — trop peu de recul, des effets difficiles à mesurer — et vous obtenez une zone grise, où le progrès technologique avance plus vite que la compréhension de ses conséquences.

Alors, faut-il s’inquiéter de voir nos aînés discuter avec des algorithmes ? Pas forcément. Mais il serait naïf d’y voir une solution miracle. L’IA comble des vides, elle ne les supprime pas.

Au fond, cette “ultramoderne solitude” n’a rien de futuriste. Elle dit simplement ceci : même entouré de réponses instantanées, on peut encore manquer de quelqu’un à qui parler. Et ça, aucune technologie ne sait vraiment le réparer.

(article réalisé avec la contribution de l’IA)