IA et robotique : le Vatican publie sa feuille de route pour « rester humains »

Alors que la Silicon Valley s’enivre de puissance algorithmique et promet de corriger toutes les failles de notre condition, le Vatican publie un texte majeur sur l’IA robotique. Un document aux allures de tacle théologique qui renvoie les géants de la Tech à leurs mythes bibliques et rappelle, non sans ironie, que la plus vieille institution centralisée du monde a beaucoup à apprendre aux nouveaux rois du code sur les dangers du monopole de la pensée.

C’est une vieille habitude romaine : chaque fois que l’humanité invente un outil qui bouscule son confort existentiel, l’Église s’installe à sa table de travail, ajuste ses lunettes et rédige une mise en garde. En 1891, Léon XIII cadrait la révolution industrielle et le capitalisme sauvage avec l’encyclique Rerum novarum. En ce printemps 2026, l’Église remet le couvert pour s’attaquer aux res novae (les « choses nouvelles ») de notre siècle : la numérisation, la robotique et l’Intelligence Artificielle.

Le constat de départ ne manque pas d’un certain panache rhétorique. Le texte refuse le simplisme des technophobes et des technolâtres. L’IA n’est ni le Messie, ni le Malin. En revanche, le Vatican pose une question proprement politique qui fait mouche : qui tient la télécommande ?

« Auparavant, jamais l’humanité n’avait eu autant de pouvoir sur elle-même. […] Aujourd’hui, en revanche, les principaux moteurs du développement sont des acteurs privés, souvent transnationaux, dotés de ressources et de capacités d’intervention supérieures à celles de nombreux gouvernements. »

En clair : l’État-nation est dépassé, et ce ne sont plus les gouvernements qui dictent le futur, mais une poignée de multi-milliardaires en col roulé de la Silicon Valley ou de Shenzhen. Face à ce directoire algorithmique privé, le texte sort l’artillerie lourde… et biblique.

Le Match du Siècle : Babel Tech vs Jérusalem Open Source

Pour faire comprendre l’enjeu, le document convoque deux figures de l’Ancien Testament. Une opposition conceptuelle presque pop-culturelle :

Le Syndrome de Babel (ou le projet « Big Tech ») : Une seule langue, une seule technologie, une uniformisation totale qui réduit le mystère de l’humain à de simples lignes de données et de performances. C’est le rêve transhumaniste d’atteindre le ciel (ou la singularité technologique) en gommant nos fragilités.



Une seule langue, une seule technologie, une uniformisation totale qui réduit le mystère de l’humain à de simples lignes de données et de performances. C’est le rêve transhumaniste d’atteindre le ciel (ou la singularité technologique) en gommant nos fragilités. La Voie de Néhémie (ou le mode « Synodal ») : Inspirée de la reconstruction des murs de Jérusalem, où chaque famille répare son propre bout de rempart. C’est l’éloge de la coresponsabilité, de la subsidiarité, et du logiciel libre appliqué à la société.

L’ironie piquante de l’histoire, c’est de voir la plus vieille institution hiérarchique et centralisée du monde (l’Église catholique) donner des leçons de décentralisation, de pluralisme et de « gouvernance partagée » aux géants de la Tech. Le Vatican reproche à l’IA ce qu’on lui a longtemps reproché : vouloir imposer un langage unique, dogmatique et universel qui ne supporte pas la nuance. L’arroseur arrosé de l’histoire culturelle.

L’Éloge chrétien du « Bug » humain

Le nœud le plus stimulant de ce texte réside dans son approche de la vulnérabilité. À l’ère des LLM (grands modèles de langage) optimisés, de la productivité algorithmique et de la quête d’une humanité « augmentée », l’Église prend le contre-pied absolu de l’époque en faisant l’éloge de la fragilité.

Édifier le bien, nous dit-on, c’est « accepter les limites et la fragilité de l’humanité sans les considérer comme une erreur à corriger ». Pour le Vatican, l’obsession de la Silicon Valley à vouloir « corriger » la mort, la maladie ou la fatigue par le transhumanisme est une illusion toxique. Le propre de l’homme, c’est le droit à la faille. Face à une IA qui ne fatigue jamais et ne commet (théoriquement) pas d’erreur cognitive, le christianisme réhabilite le « bug » comme preuve d’humanité.

Le Polyèdre contre l’Algorithme

Dans la seconde partie, le texte rappelle les fondamentaux de sa doctrine sociale. On y sent poindre une subtile coquetterie intellectuelle : l’Église affirme qu’elle ne cherche plus à « occuper des espaces de pouvoir » ou à « posséder la vérité » comme un territoire à défendre. Elle préfère l’image du polyèdre, une figure géométrique aux multiples faces où la vérité se reflète sous différents angles.

C’est une superbe pirouette philosophique. En adoptant cette posture de l’écoute et du dialogue avec les sciences humaines, l’Église se positionne en ultime rempart de la complexité face au réductionnisme binaire de l’informatique (le fameux 0 ou 1).

Ce texte est une invitation polie mais ferme à ce que les ingénieurs et les financiers « arrêtent le chantier d’une énième Babel ». Reste à savoir si Elon Musk, Sam Altman ou les dirigeants de Google passeront leur dimanche à méditer sur le livre de Néhémie ou sur le concept de subsidiarité chrétienne. Rien n’est moins sûr, mais la tentative d’exorciser le code informatique par la théologie sociale ne manque définitivement pas de style.

Pour aller plus loin

Le texte intégral de la lettre encyclique du Saint-Père Léon XIV Magnifica Humanitasl est à retrouver sur le site officiel du Saint-Siège : vatican.va.