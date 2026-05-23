Un revenu universel financé par l’IA : bonne ou mauvaise idée ?

L’avènement d’une intelligence artificielle dite « forte » réactive l’un des plus vieux débats de la philosophie politique : celui de l’émancipation humaine par la technique. Ce concept de « socialisme par le haut », financé par les dividendes de l’automatisation, séduit par son utopisme distributif. Toutefois, sous des dehors de générosité universelle, cette proposition soulève des apories civilisationnelles majeures, oscillant entre la promesse d’une société de loisirs et le risque d’une servitude volontaire globale.

Le paradoxe des seigneurs de la Silicon Valley ou l’impératif de viabilité

Il y a une ironie toute dialectique à voir les hérauts du capitalisme tardif se faire les apôtres de l’allocation universelle. Pour Elon Musk ou Sam Altman, cette intuition n’a rien d’un élan philanthropique, elle relève plutôt de ce que l’économiste Karl Polanyi décrivait comme la nécessité de préserver le système de marché de sa propre destruction. Une économie entièrement automatisée produit des richesses potentiellement infinies, mais sans consommateurs solvables pour absorber cette production, le circuit macroéconomique s’effondre.

Le revenu universel devient alors l’anesthésiste social nécessaire pour maintenir la demande globale sans jamais céder un pouce de la propriété des infrastructures de calcul. En conservant jalousement le monopole des moyens de production, la Tech ne propose pas un authentique partage de la valeur, mais une rente de subsistance. C’est le retour feutré du concept de « néo-féodalisme » théorisé par la philosophe Jodi Dean, où le citoyen, privé de sa fonction productive, dépend entièrement du bon vouloir de quelques firmes souveraines.

Le coût existentiel et l’aliénation par la transparence

Au-delà des dynamiques de marché, c’est le coût anthropologique de cette prétendue libération qui interroge. Depuis Hegel et sa dialectique du maître et de l’esclave, le travail est pensé comme le processus par lequel l’individu transforme le monde et se réalise lui-même. Remplacer le salaire par un chèque d’État indexé sur la performance des algorithmes pose le risque de reléguer une immense partie de l’humanité au rang de ce que l’historien Yuval Noah Harari nomme la « classe inutile ».

Comme l’anticipait Marc Dugain dans son roman d’anticipation Transparence, ce modèle exige une contrepartie pernicieuse : la reddition de la vie privée. Pour légitimer et calibrer cette redistribution, l’individu doit monnayer son intimité en continu. Shoshana Zuboff a parfaitement documenté ce mécanisme sous le concept de « capitalisme de surveillance », où chaque fait et geste de l’existence quotidienne est converti en donnée comportementale pour nourrir la machine même qui a destitué l’humain de son utilité sociale.

L’envers du décor et l’exploitation invisible du prolétariat du clic

Le mirage d’une intelligence artificielle auto-génératrice et désincarnée masque également une réalité géopolitique cynique. L’illusion de l’algorithme pur repose en vérité sur ce que le sociologue Antonio Casilli qualifie de digital labor dans son ouvrage En attendant les robots. Derrière la fluidité des interfaces de la Silicon Valley se cache un prolétariat global, confiné dans les pays du Sud global, notamment en Afrique et en Asie du Sud-Est. Des millions de « travailleurs du clic » passent leurs journées à labelliser des images, modérer des contenus violents et calibrer les modèles pour des rémunérations dérisoires.

Promouvoir un revenu universel au sein des nations occidentales tout en externalisant l’infrastructure humaine et précaire indispensable à l’IA relève d’une profonde cécité éthique, qui s’apparente aux dynamiques de l’impérialisme économique classique.

Vers une humanité sous tutelle technologique

En définitive, le revenu universel financé par l’IA ne saurait être une solution miracle. S’il est configuré comme une simple rustine macroéconomique destinée à pacifier les foules chassées du marché de l’emploi, il accouchera de la dystopie redoutée : une humanité infantilisée, privée d’agence historique et placée sous tutelle algorithmique. La véritable urgence démocratique, formulée notamment par des penseurs de l’éthique des technologies comme Nick Bostrom, ne réside pas dans la distribution passive des miettes de la Tech, mais dans la réappropriation collective et la gouvernance partagée de ces outils. C’est à cette unique condition que l’abondance promise par l’intelligence artificielle pourra servir l’émancipation humaine, et non son asservissement.