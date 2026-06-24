Sexo : il faut chaud, et si on y allait slow ?

Quand il fait chaud, le corps a rarement envie de jouer les athlètes olympiques du lit, et c’est peut-être très bien ainsi. À l’heure où l’on nous vend partout la vitesse, l’efficacité, le petit coup vite fait et la performance comme on vendrait une lessive miracle, le slow sex arrive avec une politesse presque insolente : et si l’on cessait de confondre excitation et précipitation, désir et chronomètre, plaisir et prouesse ? L’idée est simple, presque suspecte tant elle paraît sensée : ralentir, prendre le temps, ne pas courir après l’orgasme comme après le dernier métro, mais goûter chaque sensation, chaque souffle, chaque frémissement, comme si le sexe redevenait un lieu d’expérience plutôt qu’un concours de vitesse.

Le slow sex s’inscrit dans la même famille d’esprit que le slow food ou la slow life : une manière de préférer la qualité du moment à sa productivité, la présence à la performance, la sensation au résultat. Et, soyons honnêtes, il y a quelque chose d’assez rafraîchissant à l’idée qu’en matière de sexe aussi, l’urgence ne soit pas une obligation. Le corps, après tout, n’est pas une application à optimiser, mais un terrain d’écoute, de lenteur et de nuances. Dans cette approche, l’orgasme cesse d’être le but unique, presque tyrannique, et devient simplement une possibilité parmi d’autres. Pas d’injonction, pas de “il faut”, pas de score à battre : seulement une exploration à deux, où chacun peut être passif et actif, donné et reçu, dans une égalité qui change tout.

Slow sex : ralentir pour mieux jouir

Diana Richardson, sexothérapeute américaine et autrice de Slow Sexe, faire l’amour en conscience, résume cette philosophie avec une précision qui a le mérite de remettre un peu de calme là où règne souvent la précipitation. Selon elle, il s’agit de ralentir et d’être présent à chaque instant de la relation sexuelle au lieu de faire l’amour d’une façon si intensément tournée vers l’orgasme que l’on passe à côté des subtiles nuances qui composent l’union sexuelle. Autrement dit, le slow sex ne cherche pas à nier le plaisir, il cherche à le déplier, à l’étirer, à lui redonner de la profondeur. Le désir n’est plus un fusée à décollage immédiat, mais une respiration qui s’installe, une montée qui ne s’excuse pas de prendre son temps.

Cette lenteur n’a rien d’une punition, bien au contraire. Elle permet de retrouver des sensations que l’on écrase souvent sous la hâte : la texture d’une peau, la chaleur d’un regard, le rythme d’un souffle, la délicatesse d’un geste. Le slow sex n’est pas une sexualité tiède ; c’est une sexualité plus dense, plus consciente, plus précise. Et puis, détail qui n’en est pas un, le sexe libère des hormones du plaisir et du bonheur, tout en renforçant le système cardiovasculaire et immunitaire. Autant dire qu’en prendre soin avec un peu plus de délicatesse n’a rien d’une lubie de perfectionniste, mais tout d’un bon sens élégant.

Ritualiser le désir : l’art du slow sex

Le slow sex aime la ritualisation, ce qui le rend presque cérémoniel, sans pour autant virer à la messe de salon. Une lumière tamisée, quelques bougies, des huiles, un décor apaisé : tout ce qui aide à mettre le monde un peu à distance permet de sacraliser l’instant et de le faire exister pour lui-même. On n’y entre pas comme on se jette dans un ascenseur, mais comme on accepte d’entrer dans une parenthèse, un temps suspendu, une chambre moins pressée que les autres. Le tan­trisme et le taoïsme ne sont pas loin, eux qui ont toujours fait de la lenteur une voie de connaissance autant qu’un art du lien.

Le sexothérapeute Alain Héril le dit sans détour à Pourquoi docteur : le slow sex est l’inverse de la précipitation et de la recherche rapide de l’orgasme. Cela demande du temps, de la connivence entre les partenaires, et aussi une certaine ritualisation de la situation. Voilà qui sonne presque comme une provocation dans une époque saturée d’images sexuelles où tout semble devoir aller vite, fort et sans silence. Or la lenteur, ici, n’est pas un manque d’énergie ; c’est une manière de donner au désir le temps de se dire, au corps le temps de répondre, à l’autre le temps d’exister autrement que comme simple déclencheur de plaisir.

Ce qui séduit dans le slow sex, c’est précisément qu’il réhabilite l’attention. On ne cherche pas à “réussir” un moment, on cherche à le vivre. On ne vise pas un objectif, on partage une expérience. On ne transforme pas l’intimité en exercice de performance, on la rend à sa densité, à sa joie simple, à sa capacité de faire sentir plus qu’à faire démontrer. Et si l’été, avec sa chaleur parfois écrasante, était finalement la saison idéale pour cela ? Non pas pour se refroidir, mais pour cesser de se presser, et découvrir qu’un désir qui prend son temps a souvent bien meilleur goût.