Il existe des héritages plus ordinaires que d’autres, des appartements trop petits, des bijoux qu’on ne mettra jamais, des cousins soudain très attentifs au téléphone, et puis il y a Choupette, qui n’a jamais été un simple chat mais une fantaisie devenue mythe, une petite souveraine à poils blancs née dans l’univers glacé et baroque de Karl Lagerfeld, là où l’argent, le style et l’affectation se tenaient par la main comme dans une cérémonie parfaitement réglée. À la mort du Kaiser, en 2019, la rumeur a aussitôt pris des allures de conte pour adultes cyniques : la chatte aurait hérité d’une fortune à sept chiffres, entre un et quatre millions d’euros selon les versions, comme si la vie elle-même avait décidé de pousser jusqu’au bout l’insolence de ce duo hors norme.

Il faut dire que Lagerfeld n’a jamais traité Choupette comme une bête domestique, mais comme une égérie, une muse, une créature d’exception à qui tout devait être épargné, de la banalité du monde aux croquettes médiocres. Il la comparait à Greta Garbo, ce qui, dans son vocabulaire à lui, était sans doute la plus haute forme de noblesse possible ; il disait même n’avoir qu’un seul grand amour, sa chatte, Choupette, formule qui a le mérite de la franchise et le goût du ridicule grand style. Deux femmes de chambre à son service, des repas préparés par des chefs, des voyages en jet privé : la vie de la chatte tenait moins de l’existence animale que du fantasme de luxe absolu, comme si Karl avait voulu prouver qu’on pouvait avoir de l’attachement tout en le garnissant de soie et de caviar.

Choupette, héritière de Karl Lagerfeld : un patrimoine sous haute surveillance

Et pourtant, derrière l’image luisante, le joli théâtre commence à grincer. Selon The Atlantic, Choupette vit aujourd’hui chez Françoise Caçotte, ancienne gouvernante de Karl Lagerfeld devenue gardienne officielle de l’animal après la disparition du couturier. La mission paraît simple à raconter et presque indécente à exécuter : faire en sorte que la chatte ne manque de rien, maintenir l’illusion du confort absolu, préserver cette bulle aristocratique pour un être qui, en vérité, n’a rien demandé à personne sinon à être nourri à heure fixe avec l’élégance d’une maison de couture. Françoise Caçotte assure travailler à temps partiel pour subvenir aux besoins de la chatte, comme si la fortune supposée de Choupette n’était déjà plus qu’un souvenir mal rangé dans un tiroir de notaire.

C’est ici que l’histoire se corse, et perd un peu de sa superbe. En France, un animal ne peut pas hériter directement, aussi charmant ou photogénique soit-il. Karl Lagerfeld, qui n’ignorait pas les limites du droit comme il connaissait celles du bon goût sans jamais les respecter, aurait donc contourné l’obstacle en léguant Choupette à sa gouvernante, avec maison et rente confortable à la clé. Ingénieux, cruel, drôle : tout Lagerfeld est là, dans cette manière de transformer la loi en accessoire de mode. Mais depuis 2025, date à laquelle le testament aurait enfin été finalisé, l’affaire a pris une tournure moins raffinée : selon le magazine allemand Bunte, une contestation venue d’une personne inconnue menace désormais la succession, au point que certains proches auraient reçu une lettre évoquant un possible partage à nouveau.

La fortune de Choupette menacée : quand l’héritage de Karl Lagerfeld vacille

Ce qui devait ressembler à une fin de conte devient alors un épisode de série judiciaire, avec ses ombres, ses inconnus et ses appétits de lisière. La figure de Choupette, jadis brandie comme une miniature de luxe absolu, se retrouve aujourd’hui plongée dans un univers beaucoup moins glamour : celui des contestations de testament, des droits de succession, des lettres anonymes et des arrangements qu’on relit à la lumière crue d’une procédure. Le chat millionnaire, symbole d’une époque où l’excentricité pouvait se payer comptant, découvre à sa manière que l’argent, même quand il sent le cachemire et le parfum discret des grandes maisons, finit toujours par attirer les mains.

Et il y a quelque chose de presque parfait dans cette situation : Karl Lagerfeld, qui avait fait de sa propre image un empire de distances, de piques et de contrôle absolu, continue malgré sa mort à faire parler de lui à travers cette héritière de velours. Choupette n’est pas seulement une chatte riche, elle est le dernier caprice d’un homme qui aimait transformer chaque détail de sa vie en mise en scène, chaque affection en objet de prestige, chaque tendresse en manifeste esthétique. Que son héritage vacille aujourd’hui ajoute une touche finale très chic à la tragédie : même les chats de génie peuvent se retrouver à compter leurs sous.

Au fond, Choupette incarne parfaitement ce que Lagerfeld avait compris mieux que quiconque : dans le monde du luxe, le vrai scandale n’est jamais d’avoir trop, mais de laisser croire que cela pourrait durer sans conflit. Et voilà qu’un chat, qui n’a jamais eu besoin de parler pour être célèbre, se retrouve au centre d’une querelle d’héritage digne d’une dynastie romanesque. La pauvre bête, si elle comprenait tout cela, n’en pourrait sans doute sourire qu’avec l’indifférence souveraine des très grandes dames.