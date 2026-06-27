Balenciaga se lance dans le TechWear

Il fallait bien que cela arrive : après avoir habillé le monde de silhouettes inquiétantes, de volumes qui donnent l’air de transporter sa vie dans un manteau, de baskets qui ressemblent à des œuvres conceptuelles et de sacs qui ont parfois l’air d’avoir traversé une crise existentielle, Balenciaga se tourne désormais vers le TechWear. Autrement dit, la mode a fini par conclure que pour être vraiment chic, il faut désormais avoir l’air prêt à courir un 10 kilomètres, à sortir d’un studio de yoga, ou à survivre à une apocalypse urbaine avec, au choix, une brassière, un legging et suffisamment de sophistication pour que tout cela paraisse presque normal.

Présentée dans la pré-collection automne 2026 Body & Being, cette nouvelle ligne imaginée par Pierpaolo Piccioli sera mise en avant à l’occasion de 3 Days of Wellness, l’événement très select de Vogue France au Bristol. Le décor, à lui seul, dit déjà tout du moment : du bien-être, du luxe, de l’innovation, et cette délicieuse conviction contemporaine selon laquelle transpirer avec style relève d’une vision du monde. Balenciaga y débarque avec son habituel aplomb, comme si l’idée même de faire du sport avait enfin eu droit à une refonte couture, ce qui, dans une certaine mesure, est précisément ce que l’époque attendait sans l’avouer.

Balenciaga TechWear : le legging devient un manifeste

Il y a dans TechWear quelque chose de réjouissant dans son sérieux excessif : la maison parle de performance, de technicité, de mouvement, et l’on comprend vite qu’il ne s’agit pas seulement de vêtements, mais d’un discours très maîtrisé sur l’art de transformer la sueur en argument de vente. Les bodys seconde peau, brassières, shorts cyclistes, leggings ultra-gainants et vestes techniques sont conçus avec des matières respirantes, antibactériennes, protectrices contre les UV et à séchage rapide. En somme, tout est pensé pour que le corps puisse souffrir un peu moins, mais avec plus de panache.

Balenciaga franchit même un cap en investissant pleinement le territoire du wellness, ce mot magique qui permet aujourd’hui de faire passer n’importe quelle obsession du contrôle pour un art de vivre éclairé. La ligne se présente comme un vestiaire lifestyle à 360°, ce qui revient à dire qu’il faut désormais pouvoir aller du cours de sport au dîner sans jamais avoir l’air de quitter sa mise en scène. Les coutures disparaissent au profit d’assemblages ultrasoniques, les détails réfléchissants se promènent comme des petites certitudes techniques, et les matières croisent le cuir avec une désinvolture qui dit : oui, vous pouvez suer, mais vous le ferez dans une tenue qui a manifestement réfléchi à sa propre immortalité.

Pierpaolo Piccioli fait du corps une architecture

Sous l’œil de Pierpaolo Piccioli, le corps n’est plus seulement habillé : il est redessiné, presque corrigé, comme si la mode se chargeait enfin d’accompagner le mouvement au lieu de le regarder avec mépris depuis son piédestal. Piccioli cite l’héritage Balenciaga en convoquant les volumes sculpturaux de Cristóbal et les codes plus récents popularisés par Demna, ce qui donne un vocabulaire hybride où l’athleisure rencontre l’architecture vestimentaire avec l’assurance un peu prétentieuse de ceux qui savent qu’ils ont trouvé le bon mot.

Le premier look donne le ton : cut-out bodysuit, leggings seconde peau, et déjà le corps se retrouve pris dans cette logique de performance augmentée où chaque pièce semble fabriquée pour montrer qu’on a fait du design avant de faire du sport. Les vestes cropped, les taffetas techniques, les flashes fluorescents dans les leggings, les bodys découpés, tout cela compose un ensemble très cohérent dans l’intention : le vêtement ne doit plus seulement suivre le mouvement, il doit l’anticiper, le lisser, le rendre photogénique. On est loin du simple survêtement ; on est dans la tenue qui veut vous convaincre que vous avez une vie active, même si votre séance la plus intense de la semaine consiste à monter les escaliers sans regarder votre téléphone.

Les sneakers ultra-légères, elles, prennent des airs d’objets d’art en version utilitaire, tandis que les manteaux cocons fuchsia ou cuir noir glossy aux cols spectaculaires rappellent que Balenciaga reste Balenciaga : une maison qui aime faire croire que la fonctionnalité et l’obsession formelle sont nées pour vivre ensemble. Le résultat est assez savoureux, parce qu’il permet à la mode de faire ce qu’elle préfère : réinventer le confort tout en le rendant légèrement intimidant.

Au fond, TechWear dit assez bien ce que le luxe contemporain est devenu : une manière très élégante de faire passer des vêtements techniques pour des objets de désir absolu. Balenciaga ne se contente pas de vendre des leggings ; la maison vend l’idée que votre séance de sport mérite une grammaire couture, que votre course entre deux rendez-vous peut avoir l’allure d’un éditorial, et que le wellness, pour être convaincant, doit désormais savoir se présenter comme une performance esthétique. On pourra trouver cela brillant, absurde ou parfaitement logique ; dans tous les cas, c’est très Balenciaga.