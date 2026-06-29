Fashion Week : pour Celine, Michael Rider réinvente la Reebok Freestyle

Il fallait bien qu’un jour la mode masculine finisse par admettre ce qu’elle essaie de nier depuis des années : le vrai pouvoir ne se niche pas seulement dans une coupe impeccable ou dans un cuir lisse comme un mensonge de comité exécutif, mais dans la capacité à faire passer le relâchement pour une nouvelle forme de prestige. Pour ses débuts officiels à la tête de Celine, Michael Rider a donc choisi de tout faire basculer du côté de l’air, du mouvement, du “laisser-aller” parfaitement scénarisé, ce genre de spontanéité qui coûte manifestement très cher et qui, comme toujours, a l’air d’avoir été validée par trois ateliers, deux services de presse et un climatiseur de luxe.

La Fashion Week homme de Paris a servi de rampe de lancement à cette collection Printemps-Été 2027, et Rider, avec son calme de diplomate qui sait très bien ce qu’il fait, y a déroulé une vision de l’été faite de sarouels flottants, de turquoise éclatant, de corail bien élevé et de blanc presque insolent. On nous parle d’évasion, de grands espaces, de lâcher prise ; en réalité, on nous vend surtout l’idée qu’un homme peut désormais ressembler à quelqu’un qui revient d’un rivage secret sans jamais avoir eu à quitter le premier rang du défilé.

Michael Rider impose un été chic et relâché

Dans sa note d’intention, Michael Rider explique que l’été permet de visiter des endroits jamais vus ou de retourner sur des lieux familiers, de passer autant de temps que possible dehors, de lâcher prise. C’est joli, presque trop, mais la mode adore les phrases qui sentent le soleil et la liberté tant qu’elles restent compatibles avec une logistique de showroom. Rider a donc pris le mot “décontraction” et l’a fait passer par le tunnel ultra-sélect de Celine, où il ressort avec un prix, une silhouette, et suffisamment d’assurance pour donner l’illusion que ne pas être crispé relève d’un héritage culturel.

Le plus piquant, c’est que cette collection fait mine de désacraliser le vestiaire masculin tout en le tenant plus fermement que jamais. Les coupes sont fluides, les vestes légères, les ensembles savamment accordés, comme si la liberté n’était acceptable qu’à condition d’être harmonieusement mise en page. Celine ne lâche rien : elle donne juste l’impression de desserrer un bouton de chemise pour mieux vous rappeler que la vraie maîtrise, c’est de savoir faire croire qu’on improvise.

Celine x Reebok Freestyle : la nostalgie en cuir d’agneau

Mais la vraie pirouette, la plus délicieuse, reste cette réinvention de la Reebok Freestyle, basket culte des années 1980, que Celine transforme en objet de désir haut de gamme avec le genre d’aplomb qui fait passer une sneaker pour un manifeste sociologique. Le modèle, originellement féminin et sportif, se retrouve ici en cuir d’agneau pré-usé, patiné comme si le temps avait été invité à travailler dessus avant sa sortie officielle. L’idée est brillante parce qu’elle s’inscrit pile dans cette époque qui ne sait plus très bien s’il faut acheter du neuf ou du souvenir, alors elle prend les deux et facture le supplément vintage.

La languette affiche un logo Reebok Classic d’archives en version Celine, détail minuscule en apparence, mais suffisamment calculé pour faire croire à une rencontre presque naturelle entre culture pop et luxe parisien. Trois coloris ont été montrés sur le podium, chacun avec ce petit air faussement évident qu’ont les objets très chers quand ils veulent paraître spontanés. C’est une vieille recette, mais elle fonctionne encore : donner à une basket de sport la gravité d’un accessoire de collection, puis observer le public applaudir comme s’il venait de voir l’histoire de la chaussure se réécrire sous ses yeux.

L’usure volontaire, ici, n’est pas un accident de fabrication mais une stratégie. On ne vend pas seulement une basket : on vend l’idée qu’elle a déjà vécu quelque chose, qu’elle possède un passé, donc une âme, donc une valeur supérieure, alors qu’elle vient tout juste de sortir d’un exercice de style très bien calculé. C’est la grande blague du luxe contemporain : fabriquer du vécu en série, pour des clients qui veulent surtout pouvoir dire qu’ils portent quelque chose d’authentique sans avoir eu à l’abîmer eux-mêmes.

La maison a confirmé l’existence d’une poignée de modèles exclusifs Celine x Reebok Freestyle, avec une première vague de sorties prévue en septembre, puis d’autres versions tout au long de 2027. Autrement dit, la nostalgie sera distribuée par lots, avec calendrier, rareté organisée et frisson de collectionneur, ce qui permet de transformer une simple basket en petit événement d’initiés. Celine n’a pas seulement remis une chaussure sur le marché ; elle a surtout rappelé que la mode adore recycler ses souvenirs tant qu’elle peut les faire passer pour des révélations.

Au fond, Michael Rider n’a pas réinventé la Reebok Freestyle : il l’a maquillée en objet de luxe, l’a frottée contre le passé, puis l’a présentée comme une évidence stylistique. Et c’est précisément là que réside la perfidie délicieuse de cette collection : elle donne l’impression de relâcher la mode masculine, alors qu’elle la verrouille avec une élégance presque insolente.