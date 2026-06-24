Pharrell Williams a ce talent très contemporain de faire passer une collection pour une expédition métaphysique, comme si deux vestes à bandes et trois coquillages brodés suffisaient à réinventer la relation de l’homme au monde, à la mer, au soleil, et surtout à lui-même. Pour Louis Vuitton Homme Printemps-Été 2027, il a donc choisi la grande voie du spectaculaire, cette vieille religion du luxe qui aime tant parler d’évasion quand elle reste parfaitement arrimée à ses propres mirages. En pleine canicule, alors que tout le pays ruisselait déjà d’un peu trop de réalité, le créateur a préféré dérouler un rêve côtier, une fable de sable blond, de vague monumentale et de liberté en haute définition.

À l’entrée, un camping-car sur mesure donne le ton : ici, on ne vient pas voir un défilé, on embarque pour un road trip fantasmé, version très haut de gamme, avec vue sur l’horizon et budget sans limite. Puis surgit la pièce maîtresse, cette immense vague, scène de bord de mer artificielle, presque obscène de perfection, comme si la Californie avait été pliée, transportée, lissée et installée à Paris pour rappeler à tout le monde que le luxe adore l’idée de nature, à condition qu’elle soit très bien éclairée, très bien pensée et, si possible, très chère. Au premier rang, Léon Marchand, Victor Wembanyama, Tahar Rahim, Future ou J-Hope composent la clientèle idéale de ce théâtre : des visages connus, des corps impeccables, et l’air soigneusement absent de ceux qui savent qu’ils participent à une opération où le décor parle aussi fort que les vêtements.

Défilé Louis Vuitton Homme : quand le sable devient argument de vente

Pharrell adore brouiller les pistes, et cette collection ne fait pas exception : marinières transformées en chemises de soie, coquillages devenus sacs, combinaisons techniques mariées à des costumes, comme si l’élégance devait désormais passer par un petit exercice de prestidigitation textile. Le tout donne un vestiaire qui prétend naviguer entre la plage et la ville, entre la fonction et le chic, entre l’utilitaire et le fantasme, ce qui est très pratique quand on veut vendre à la fois une allure et une idée de l’évasion.

Les matières ont l’air blanchies par le soleil, usées par le sel, réparées après de longues traversées ; en réalité, elles ont surtout été passées au filtre de ce savoir-faire Louis Vuitton qui permet au moindre gilet de sauvetage de se prendre pour une parka iconique. La veste Trucker couverte de patchs raconte les voyages accumulés, les escales, les souvenirs, bref tout ce que la mode aime appeler l’aventure quand elle se déroule dans un environnement où personne n’a eu à marcher plus de trois mètres sans climatiseur.

Le défilé, porté par Voices of Fire et l’Orchestre du Pont Neuf, se veut un voyage sensoriel entre terre et mer, et l’on comprend bien l’intention : proposer une masculinité flottante, libre, en mouvement, capable de surfer sur les codes sans jamais perdre son aplomb. Pharrell confronte son dandysme contemporain à la culture skate avec une élégance de contrebandier chic, comme s’il voulait prouver qu’on peut être à la fois nonchalant, conceptuel et parfaitement marketé. Mission accomplie, évidemment.

Louis Vuitton, la canicule et la cascade qui a fâché

Mais il y avait, ce 24 juin, un détail qui a changé la lecture du tableau : l’immense cascade artificielle dressée pour le défilé à la Cité internationale universitaire de Paris, au moment même où la France vivait l’une de ses journées les plus brûlantes. Sur les réseaux sociaux, la séquence a aussitôt déclenché une petite tempête morale, et il faut avouer que le contraste avait quelque chose d’assez frontal : pendant que le pays cherchait de l’ombre, Louis Vuitton faisait couler de l’eau en grand, dans un décor de sable et de fantaisie balnéaire.

La maison a beau préciser que le système fonctionnait en circuit fermé, avec récupération et réutilisation continue de l’eau, cela ne suffit pas à faire disparaître le malaise. Car le problème n’était pas seulement de savoir si la cascade gaspillait vraiment, mais plutôt de constater à quel point le spectacle pouvait paraître déconnecté, presque hautain, quand le réel, lui, n’avait rien d’un décor. Dans une époque où la sobriété est devenue un mot de plus en plus sérieux, exhiber une chute d’eau monumentale pour vendre une ode au large peut sembler relever d’un humour involontaire assez cruel.

Pharrell Williams et Louis Vuitton avaient sans doute l’ambition de célébrer le voyage, la fluidité, la protection des paysages, notamment à travers leur partenariat avec Coral Gardeners. Mais le luxe, lorsqu’il veut parler de nature tout en l’imitant avec des moyens considérables, court toujours le risque de ressembler à une carte postale qui aurait trop insisté sur son propre vernis. C’est peut-être cela qui agace : non pas seulement l’excès, mais l’élégance avec laquelle il se justifie.

Au fond, ce défilé résume assez bien la contradiction du moment : une mode qui veut respirer l’air du large, un créateur qui sait fabriquer de l’icône en série, et une planète qui, elle, commence sérieusement à manquer d’air. Le spectacle était beau, oui, mais à force de vouloir faire mousser la vague, on a fini par entendre surtout le bruit du désaccord.