Eckhaus Latta x Mango, collab « caliente » de l’été

Il y a des collaborations qui se vendent comme des expédients commerciaux, des accouplements de logos pour faire gonfler un chiffre d’affaires sans grand bruit, et puis il y a celles qui arrivent comme un coup de fraîcheur sur un corps trop exposé à la lumière écrasante de la mode ordinaire. Quand l’énergie brute du label new-yorkais Eckhaus Latta rencontre le caractère solaire de la marque espagnole Mango, le style gagne quelques degrés, mais dans le bon sens, celui où l’insolence devient plus fluide, plus humaine, moins coincée dans ses propres codes. Cette capsule estivale, disponible en boutique depuis le 4 juin, met en lumière l’une des signatures les plus pointues de la scène mode américaine, et ce n’est pas un hasard : c’est la collaboration la plus désirable de l’été, pas parce qu’elle crie, mais parce qu’elle sait exactement où elle veut vous prendre.

C’est la troisième saison de Mango Collective, ce cycle de collaborations pensé comme un tremplin pour la jeune création par la griffe espagnole, et après Siedrés en 2024 et Supriya Lele en 2025, Eckhaus Latta s’invite désormais dans les rayons des boutiques Mango partout dans le monde. Le calque est clair : Mango ne veut pas seulement vendre des vêtements, elle veut vendre une idée de la mode qui ne soit pas enfermé dans un seul décor, une seule optique, une seule manière de regarder le monde. Fondé en 2011 par Zoe Latta et Mike Eckhaus, le label new-yorkais, basé entre New York et Los Angeles, est une des signatures les plus pointues de la fashion week de New York, et cette capsule crée l’engouement non pas parce qu’elle est surprenante, mais parce qu’elle est cohérente, logique, et parfaitement adaptée à l’été qu’on veut vraiment vivre.

Eckhaus Latta x Mango : une garde-robe d’été pensée pour tous les lieux

Pour Zoe Latta et Mike Eckhaus, l’enjeu était simple mais exigeant : définir ce qu’une garde-robe d’été pouvait être aujourd’hui, d’autant plus qu’il s’agissait de leur première expérience en « see now, buy now ». Comme beaucoup d’Américains, ils ont d’abord été séduits par l’imaginaire de l’été méditerranéen, la carte postale de Minorque, le sud de la France, une île italienne, cette vision très séduisante, hédoniste, où tout semble plus facile, plus lumineux, plus lent. Mais ils n’ont pas voulu s’en tenir à cette image-là, ils ont voulu élargir cette idée pour concevoir une garde-robe qui puisse aussi parler à une personne qui passerait le mois de juillet à New York, pas seulement à la plage, pas seulement en méditerranée, mais aussi en ville, lors d’un dîner ou d’un événement.

L’idée est donc de proposer un vestiaire qui ne soit pas assigné à un seul décor, à une seule atmosphère, à un seul type de vie. C’est une mode qui ne se contente pas de s’adapter à un lieu, elle s’adapte à une manière de vivre, à un rythme, à une intention. Et c’est là que la collaboration devient intéressante, parce qu’elle ne se contente pas de fusionner deux logos, elle fusionne deux idées de l’été, deux manières de s’habiller pour l’été, deux regards sur ce que l’on veut être quand le soleil est trop fort et que la lumière est trop présente.

L’imaginaire aquatique et l’expérience vécue : la mode comme traduction du monde

Les inspirations de cette collection ne viennent pas de références trop directes ou trop littérales, c’est ce que Mike Eckhaus explique (au magazine Paris Match) avec la précision tranquille d’un homme qui a déjà tout dit et qui a encore beaucoup à dire : « Il existe bien, dans cette collection, quelques motifs qui évoquent un imaginaire aquatique comme des imprimés coquillages, ou un sac façon écailles de poisson. Mais nous travaillons à partir de l’expérience vécue, non pas dans une logique autobiographique, mais dans l’idée que la mode doit traduire une manière de regarder le monde et de s’y inscrire. »

C’est une mode qui ne se contente pas de s’habiller, elle s’habille d’une manière de voir, de ressentir, de se déplacer. Elle ne se contente pas de s’adapter à un corps, elle s’adapte à une intention, à une posture, à un désir. Et c’est là que la collaboration devient intéressante, parce qu’elle ne se contente pas de fusionner deux logos, elle fusionne deux idées de l’été, deux manières de s’habiller pour l’été, deux regards sur ce que l’on veut être quand le soleil est trop fort et que la lumière est trop présente.

Au fond, Eckhaus Latta x Mango n’est pas une simple collaboration de mode, c’est une déclaration d’intention sur ce que l’été peut être aujourd’hui : pas seulement un décor, pas seulement une ambiance, pas seulement une saison, mais une manière de se déplacer dans le monde, de le regarder, de l’habiter. Et c’est précisément pour cela que cette capsule est la plus désirable de l’été : elle ne se contente pas de vendre des vêtements, elle vend une idée de l’été, une idée de la mode, une idée de la vie.

(article réalisé avec la contribution de l’IA)