C’est quoi la tendance « blokecore » adoptée par les stars ?

À la veille du coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026, le football subit son ultime mutation : son vestiaire historique est définitivement arraché aux tribunes populaires pour être sanctifié par les élites de la mode. Autrement dit : le blokecore. Analyse d’un hold-up esthétique où le maillot vintage est devenu le comble du chic parisien et new-yorkais.

Le coup d’envoi officiel de la Coupe du Monde 2026 n’a pas encore retenti sur les pelouses d’Amérique du Nord que le verdict est déjà tombé dans les rues de nos capitales : le football a perdu son monopole de la vulgarité pour devenir le nouveau Saint-Graal du snobisme vestimentaire. Bienvenue dans l’ère absolue du Blokecore, cette tendance qui consiste à exhumer un maillot synthétique sponsorisé par une marque de bière ou de pneumatiques disparue dans les années 90 pour l’associer à un pantalon à pinces de créateur et à des mocassins en cuir verni. Ce qui passait autrefois pour le summum du laisser-aller dominical s’impose désormais comme le comble du raffinement urbain.

Le phénomène, qui a débuté comme une énième plaisanterie algorithmique sur TikTok où de jeunes citadins branchés ironisaient sur le look de « bloke » (le supporter britannique de classe ouvrière carburant à la lager bon marché), s’est mué en un véritable braquage culturel. À la veille du plus grand tournoi de la planète, le maillot de foot ne sert plus à revendiquer une appartenance territoriale, une fidélité viscérale ou un amour aveugle pour un club de district. Non, en 2026, il s’est embourgeoisé. On le porte rentré dans la ceinture, boutonné jusqu’au cou sous un trench-coat millimétré, ou carrément détourné en corset asymétrique par des prêtresses du style qui n’ont, selon toute vraisemblance, jamais compris la subtilité de la règle du hors-jeu. L’esthétique pure a lâchement assassiné l’allégeance sportive.

L’extinction programmée du supporter au profit du dandy

Il y a une ironie mordante à observer cette bourgeoisie esthète piller ainsi les codes d’un sport historiquement populaire pour les revendre au prix fort à une élite qui fuyait jadis les abords des stades. Le supporter traditionnel, avec son écharpe criarde et sa ferveur un peu brute, est poliment prié de rester à l’arrière-plan. Il est remplacé par le dandy des défilés, capable de disserter pendant trois heures sur la beauté chromatique d’une tunique d’entraînement de la Squadra Azzurra édition 1996, tout en ignorant superbement le nom de l’attaquant qui la sublimait à l’époque. La nostalgie est ici totalement déconnectée du souvenir réel : elle n’est qu’un filtre Instagram appliqué sur du polyester.

Cette gentrification du vêtement de sport s’accompagne d’un cynisme commercial redoutable. Les plateformes de seconde main voient les prix des maillots des décennies passées s’envoler vers des sommets indécents. Un maillot élimé, autrefois relégué au fond d’un tiroir ou aux étals poussiéreux des vide-greniers, s’arrache aujourd’hui à prix d’or sous prétexte qu’il arbore le logo d’un équipementier disparu ou le col polo parfait. Le vêtement populaire est devenu spéculatif, transformant le vestiaire de la classe ouvrière en un produit de luxe inaccessible à ceux-là mêmes qui l’ont forgé.

Quand les maisons de couture s’achètent une conduite de balle

Les géants de la haute couture, jamais fidèles mais toujours opportunistes, ont évidemment flairé le filon. Ce mondial à quarante-huit équipes ressemble d’ailleurs moins à une compétition athlétique qu’à une Fashion Week déguisée à l’échelle d’un continent. Quand les grandes maisons parisiennes redessinent les lignes des Bleus, que les créateurs milanais s’accaparent le prestige de la Roja espagnole, ou que les directions artistiques posthumes des icônes du streetwear habillent la sélection américaine, le rectangle vert se transforme officiellement en podium de défilé. Le vêtement technique n’a plus pour mission de réguler la transpiration des athlètes, mais de flatter l’œil des photographes de street style.

Les footballeurs eux-mêmes ont parfaitement intégré les règles de ce nouveau jeu d’influences. Ils ne s’achètent plus une conduite sur le terrain, mais une direction artistique en dehors. Les stars de cette Coupe du Monde ne se contentent plus de signer des contrats de sponsoring classiques ; ils deviennent les égéries de lignes minimalistes et assistent aux premiers rangs des défilés parisiens. Le joueur de football moderne est un influenceur comme un autre, dont la valeur marchande se mesure autant à la précision de ses passes décisives qu’à la pertinence de son look à la descente du bus.

Le syndrome d’une époque accro au fétichisme de la sape

Au fond, le Blokecore version 2026 est le symptôme parfait de notre époque : un grand mixeur culturel où tout se recycle, tout se parodie et tout se monétise. C’est le triomphe du fétichisme de la sape sur l’authenticité de l’expérience. On consomme le football par procuration visuelle, en s’appropriant ses apparats sans jamais vouloir en partager la sueur, la déception des défaites ou la gratuité de la passion. Le maillot est devenu une armure d’ironie amère pour citadins en quête d’une identité populaire de substitution.

Reste à savoir si, une fois la finale de ce Mondial passée et l’ivresse médiatique retombée, ces morceaux de tissu synthétique payés à trois chiffres survivront au retour à la réalité hivernale. Finiront-ils par encombrer les applications de seconde main dès le mois d’août, balayés par une nouvelle micro-tendance dictée par les algorithmes ? En attendant le retour de bâton, le ridicule ne tue manifestement pas : il se porte près du corps, fièrement, et de préférence avec un sponsor rétro imprimé sur le cœur.