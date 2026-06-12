À l’occasion du Grand Prix de Monaco, HFC (Haute Flagrance Company) Paris a dévoilé GRAND PRIX, une nouvelle fragrance pensée comme une course vers la victoire. Un lancement placé sous le signe de la vitesse, de l’élégance et de l’adrénaline, en présence de nombreuses personnalités.

Par Ulysse Flowen

Il y a des parfums qui se portent. Et d’autres qui prennent le départ. Avec GRAND PRIX, HFC Paris signe une fragrance masculine conçue comme une trajectoire : celle de ceux qui avancent, accélèrent, osent, et ne considèrent jamais la ligne d’arrivée comme une fin.

Présentée à Monaco dans le cadre d’un événement organisé en marge du mythique Grand Prix, cette nouvelle création olfactive capture l’esprit de la course automobile : la précision du geste, la tension du départ, l’excitation de la poursuite et cette élégance très particulière qui transforme la vitesse en art de vivre.

GRAND PRIX s’adresse à ceux qui ne restent jamais immobiles. Aux esprits ambitieux, aux compétiteurs discrets, aux hommes qui accueillent chaque défi comme une nouvelle occasion de prendre une longueur d’avance. Un parfum de mouvement, de maîtrise et de conquête.

La composition s’ouvre sur un départ frais et lumineux, porté par la bergamote, la lavande et des notes aquatiques. Puis la fragrance gagne en profondeur avec le patchouli, le vétiver et le bois de santal, qui apportent structure, confiance et contrôle. Enfin, l’encens, la myrrhe et le musc dessinent un sillage plus intense, presque magnétique, comme une dernière accélération vers la ligne d’arrivée.

Pour célébrer ce lancement, HFC Paris a réuni à Monaco de nombreuses personnalités venues découvrir cette nouvelle fragrance. Parmi les invités figuraient notamment Paul Pogba, María Zulay Salaues, Diamant Blazi, Alicia Aylies, Victoria Silvstedt ou encore Kelly Piquet.

Présentation du Grand Prix de Monaco. Paul Pogba, Ksenia Lukyanova et Maria Zulay Salaues.

Entre bolides, élégance monégasque et parfum de victoire, GRAND PRIX affirme une vision très contemporaine du luxe masculin : moins démonstrative, plus instinctive, construite autour de l’allure, de l’audace et de la détermination.

Pour ceux qui gardent toujours une longueur d’avance.

GRAND PRIX by HFC Paris. Coming soon.