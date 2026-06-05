Volkswagen et SO FOOT lancent le Polo Comedy Club

Quand le football rencontre l’humour !

À quelques semaines d’un été placé sous le signe du football, Volkswagen et SO FOOT dévoilent un événement original qui promet de réunir supporters, passionnés de ballon rond et amateurs de stand-up. Le vendredi 26 juin prochain, le Théâtre de la Renaissance à Paris accueillera le tout premier Polo Comedy Club, une soirée inédite mêlant humour, culture populaire et esprit sportif.

Pensé dans le prolongement de la campagne « Polo, le petit nouveau », imaginée autour du lancement de l’ID. Polo, le nouveau modèle 100 % électrique de Volkswagen, cet événement propose une approche décalée de l’univers du football. Après avoir fait parler de lui à travers plusieurs contenus inspirés de l’Équipe de France, le « petit nouveau » s’invite désormais sur scène pour une expérience immersive ouverte au public.

Pour l’occasion, Volkswagen et SO FOOT ont confié les commandes de cette soirée à Paul de Saint Sernin, figure incontournable de la nouvelle génération du stand-up français et passionné de football. Entouré de plusieurs invités issus de la scène humoristique, il promet un spectacle rythmé par les anecdotes, les rivalités sportives et les situations parfois improbables qui font le charme du football.

La soirée sera animée par Nicolas Fresco, auteur et chroniqueur bien connu des lecteurs de SO FOOT et des téléspectateurs de Quotidien. Ensemble, ils feront vivre un rendez-vous placé sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur.

Au programme : un comedy club entièrement dédié à l’univers du football, des animations, des pronostics et plusieurs surprises imaginées avec les équipes de SO FOOT. Les festivités se poursuivront ensuite avec la retransmission du match France – Norvège, permettant aux spectateurs de partager ensemble les émotions du terrain dans une ambiance festive.

Avec ce concept inédit, Volkswagen confirme une nouvelle fois son goût pour les expériences originales et son attachement à une communication créative capable de rapprocher la marque de son public. Une initiative qui illustre également la volonté du constructeur d’accompagner le lancement de son nouveau modèle électrique à travers des rendez-vous culturels et populaires.

Informations pratiques

📍 Théâtre de la Renaissance – Paris

📅 Vendredi 26 juin 2026

🕖 À partir de 19h00

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant sur les plateformes de SO FOOT et du Polo Fan Club.

Une soirée qui s’annonce comme l’un des rendez-vous les plus décalés de ce début d’été pour les amateurs de football et d’humour.