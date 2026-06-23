The Site Ibiza – Quand Playa d’en Bossa réinvente le luxe méditerranéen

Longtemps connue pour ses clubs iconiques et son énergie festive, Playa d’en Bossa est en train d’écrire un nouveau chapitre de son histoire. Plus de 90 millions d’euros seront investis entre 2025 et 2026 pour transformer ce front de mer emblématique en une destination lifestyle où hôtellerie haut de gamme, gastronomie, art contemporain et divertissement se rencontrent. Au cœur de cette mutation : The Unexpected Ibiza Hotel, Ibiza Gallery et le futur The Site Hotel Ibiza.

Par Ulysse Flowen

Playa d’en Bossa, laboratoire du luxe nouvelle génération

À Ibiza, peu d’endroits incarnent autant l’esprit de cette île des Baléares que Playa d’en Bossa. Depuis plusieurs décennies, ce ruban de sable accueille les plus grands clubs, les artistes internationaux et une clientèle venue du monde entier chercher un mélange unique de liberté et de célébration.

Mais aujourd’hui, le quartier évolue. Sans renier son ADN festif, il ambitionne de devenir l’un des nouveaux pôles du luxe méditerranéen. Porté par Palladium Hotel Group, ce vaste projet de transformation repose sur une idée simple : proposer bien davantage qu’un hôtel ou une adresse gastronomique, mais une véritable destination dans la destination.

L’investissement annoncé de plus de 90 millions d’euros témoigne de cette ambition. Trois projets structurants doivent redessiner durablement le paysage : The Unexpected Ibiza Hotel, Ibiza Gallery et le futur Bless Ibiza The Site, attendu pour 2026.

Premier visage visible de cette transformation, The Unexpected Ibiza Hotel a ouvert ses portes après une rénovation complète de l’ancien Ushuaïa Tower Hotel.

Avec ses 181 chambres et suites entièrement repensées, l’établissement revendique un luxe qui refuse les conventions. Ici, tout est conçu pour surprendre : architecture contemporaine, expériences personnalisées, programmation événementielle permanente et atmosphère résolument tournée vers le divertissement.

L’hôtel assume pleinement son héritage. On retrouve cette énergie qui a fait la réputation mondiale d’Ushuaïa, mais réinterprétée dans une version plus sophistiquée, plus mature et davantage centrée sur l’expérience globale et le bien-être.

Depuis les chambres, les piscines ou les terrasses, Ibiza semble toujours en mouvement. Une sensation qui devient la signature même de l’établissement.

Adresse : Ctra. de Platja d’en Bossa, 10, 07817 Sant Jordi de ses Salines, Illes Balears, Espagne Réservation :reservations@theunexpectedhotels.com Téléphone : +34 971 92 81 93

Ibiza Gallery, l’autre surprise

Dernière née du projet, Ibiza Gallery participe elle aussi à cette transformation de Playa d’en Bossa.

Développé sur près de 4 800 m², cet espace rassemble mode, art contemporain, design et gastronomie dans une approche résolument méditerranéenne. Les grandes maisons côtoient des concepts plus confidentiels, tandis que la Cardi Gallery expose des artistes internationaux dans un environnement où création et lifestyle dialoguent naturellement.

Loin du simple centre commercial, Ibiza Gallery se positionne comme un lieu de vie, de découverte et de rencontres. Une adresse qui confirme la volonté de l’île de séduire une clientèle sensible autant à la culture qu’au divertissement.

Adresse : Platja d’en Bossa, 10, 07817 Sant Jordi de ses Salines, Balearic Islands, Espagne Téléphone : +34 689 03 20 33 Ouvert tous les jours de 11h à 23h

Bless Ibiza The Site, la prochaine étape

L’année 2026 marquera l’ouverture du futur Bless Ibiza The Site, appelé à remplacer l’ancien Hard Rock Hotel Ibiza.

Pensé comme une célébration contemporaine des racines méditerranéennes de l’île, l’établissement entend proposer une vision plus raffinée et immersive du luxe. Son architecture intérieure s’articule autour d’un élégant vocabulaire art déco épuré, mêlant lignes sobres, matériaux nobles et atmosphère lumineuse. Les chambres, quant à elles, rendent hommage à l’esprit du voyage et de l’exploration à travers des cartes anciennes, des références aux grandes traversées maritimes et un univers inspiré des découvreurs d’hier et d’aujourd’hui. Certaines disposeront même de jacuzzis privatifs en terrasse, ouverts sur le ciel d’Ibiza.

Design, gastronomie, art et divertissement y seront réunis dans une même expérience, pensée comme un véritable lieu de vie plutôt qu’un simple hôtel.

Adresse : Av. Cala Nova, S/N, 07849 Es Canar, Illes Balears, Espagne Téléphone : +34 971 33 03 00

Une destination gastronomique à part entière

La transformation de Playa d’en Bossa passe aussi par l’assiette. À quelques mètres les unes des autres, plusieurs adresses emblématiques participent à cette montée en gamme en proposant des expériences radicalement différentes mais complémentaires.

Ouvert il y a un peu plus d’un an, Hell’s Kitchen Ibiza marque la première implantation européenne du concept inspiré du célèbre télécrochet de Gordon Ramsay. Dès l’entrée, les habitués de l’émission retrouvent immédiatement leurs repères : le rouge et le bleu des deux brigades rivales structurent l’ensemble de la décoration dans une ambiance électrique et théâtrale.

Dans l’assiette, le chef britannique joue ses plus grands succès. Le mythique Beef Wellington, parfaitement exécuté, côtoie son célèbre burger et d’autres signatures devenues incontournables au fil des années. Derrière le spectacle, la technique reste omniprésente et le service particulièrement attentif, démontrant que l’expérience ne repose pas uniquement sur la notoriété du concept.

Adresse : Platja d’en Bossa, 10, 07817 Sant Jordi de ses Salines, Balearic Islands, Espagne Téléphone : +34 626 38 43 78 Menu : external-widget.production.stay-app.com Réservations : opentable.es Ouvert tous les soirs de 19h à minuit

StreetXO : l’énergie contagieuse de Dabiz Muñoz

Après Madrid et Dubaï, StreetXO pose ses valises à Ibiza avec la même recette qui a fait son succès : une cuisine spectaculaire, créative et résolument tournée vers le partage. Autour d’un long comptoir entourant la cuisine ouverte, l’ambiance est électrique et le voyage permanent entre l’Espagne, l’Asie et l’Amérique latine.

L’aguachile de saumon au ponzu, les raviolis pékinois à l’oreille de porc croustillante ou encore le remarquable poulpe grillé au charbon accompagné de maïs bleu et de mole coloradito illustrent parfaitement l’esprit de la maison : des saveurs franches, des contrastes assumés et une technique irréprochable. La carte des cocktails joue la même partition, à l’image d’un surprenant Tom Kha Kaï revisité en boisson. Une adresse festive et audacieuse, qui ne ressemble à aucune autre sur l’île.

Adresse : Ctra. de Platja d’en Bossa, 10, 07817 Sant Jordi de ses Salines, Illes Balears, Espagne Téléphone : +34 626 38 43 78 Réservations : covermanager.com Ouvert tous les soirs de 19h à 1h du matin

Oyster & Caviar Bar : l’appel du large

Plus apaisé mais tout aussi séduisant, The Oyster & Caviar Bar célèbre la proximité immédiate de la Méditerranée. Installée entre la piscine du The Unexpected Ibiza Hotel et la plage de Playa d’en Bossa, l’adresse profite d’un emplacement particulièrement privilégié.

La carte fait naturellement la part belle aux produits de la mer, avec un travail précis sur les poissons, coquillages et fruits de mer. L’approche se veut généreuse mais sans ostentation, laissant le produit s’exprimer pleinement. Face à la mer, bercé par l’atmosphère détendue de l’hôtel, le restaurant incarne parfaitement cette nouvelle vision du luxe méditerranéen : élégante, décontractée et résolument tournée vers le plaisir.

Adresse : Ctra. de Platja d’en Bossa, 10, 07817 Sant Jordi de ses Salines, Illes Balears, Espagne Téléphone : +34 626 38 43 78 Menu : ushuaia.stay-app.com Réservations : covermanager.com Ouvert tous les jours de 11h à 19h

Ibiza, version 2026

Longtemps réduite à ses nuits légendaires, Ibiza démontre aujourd’hui qu’elle sait aussi cultiver l’art de recevoir. À Playa d’en Bossa, The Site dessine les contours d’une destination où l’on peut passer d’une galerie d’art à une table signée Gordon Ramsay, d’un cocktail face à la Méditerranée à une suite avec vue sur l’île. Une vision du luxe plus libre et plus expérientielle. Cette transformation, portée par plus de 90 millions d’euros d’investissements, témoigne d’une évolution plus large de l’île.

Sans renier son ADN festif, Ibiza enrichit aujourd’hui son offre pour séduire une clientèle en quête d’expériences plus complètes, mêlant culture, bien-être, design et art de vivre méditerranéen. Une nouvelle page s’écrit donc à Playa d’en Bossa. Et à en juger par l’ambition du projet, elle pourrait bien devenir l’un des chapitres les plus intéressants de l’hôtellerie et du luxe en Méditerranée.

Vueling, la porte d’entrée idéale vers Ibiza

Rejoindre Ibiza depuis la France n’a jamais été aussi simple. Grâce à Vueling, plusieurs vols directs relient Paris-Orly à l’île en un peu plus de deux heures, sans escale. Une liaison pratique qui permet de passer du rythme parisien aux plages de Playa d’en Bossa dans la même journée.

Compagnie espagnole du groupe IAG, Vueling dessert les Baléares toute l’année et renforce ses fréquences pendant la saison estivale. Une solution particulièrement adaptée pour les courts séjours comme pour les escapades prolongées, avec l’avantage d’arriver directement à l’aéroport d’Ibiza, situé à moins de dix minutes de Playa d’en Bossa et des principaux établissements de The Site.

Au-delà de la simplicité du trajet, la compagnie s’est imposée comme l’un des acteurs majeurs des liaisons entre la France et les Baléares grâce à une offre particulièrement flexible et des horaires fréquents. Un atout précieux pour profiter pleinement d’un long week-end ou d’un séjour prolongé sur l’île, sans perdre de temps dans les correspondances. Une fois à bord, il ne reste plus qu’à regarder la Méditerranée apparaître sous les ailes de l’avion : Ibiza n’est déjà plus très loin.