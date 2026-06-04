Parenthèse enchantée à Giverny

À Giverny, là où la lumière semble encore porter l’empreinte de Claude Monet, certaines maisons possèdent cette capacité rare à suspendre le temps. Nichée dans un écrin de verdure, à quelques pas des jardins qui ont inspiré l’impressionnisme, Ô Plum’Art cultive justement cet art délicat du ralentissement. Une adresse confidentielle, pensée comme une respiration, où la nature, le silence et la gastronomie dialoguent avec élégance. Installée dans l’ancienne maison du laitier du village, cette demeure de caractère réinventée par le chef étoilé David Gallienne dévoile six chambres lumineuses à l’atmosphère épurée et profondément apaisante.

Ici, le luxe ne réside pas dans l’ostentation mais dans la sensation de bien-être immédiat qui émane des lieux. Lin lavé, bois clair, teintes minérales, objets chinés et lumière naturelle composent un décor minimaliste et chaleureux, presque méditatif. Les volumes d’origine ont été préservés, offrant des espaces généreux ouverts sur le vaste jardin, comme une immersion dans la campagne normande. Certaines chambres regardent les arbres et les herbes folles, d’autres invitent à un réveil doux dans une lumière laiteuse typiquement normande. Une suite indépendante permet même de vivre l’expérience comme dans une élégante maison de campagne normande. Partout, les matières naturelles et les détails authentiques rappellent l’âme de cette bâtisse délicatement restaurée. Le matin, le petit-déjeuner devient un rituel à part entière. Viennoiseries artisanales, confitures maison préparées par la mère du chef, œufs fermiers, produits locaux et infusions du jardin composent une partition simple et raffinée, pensée comme une célébration du terroir normand.

Mais impossible d’évoquer Ô Plum’Art sans parler du restaurant étoilé Le Jardin des Plumes, devenu l’une des destinations gastronomiques les plus inspirantes de Normandie. Installé dans une élégante demeure anglo-normande, le restaurant incarne l’univers singulier de David Gallienne, révélé au grand public après sa victoire dans Top Chef en 2020.

Chef sensible et instinctif, profondément attaché à sa région, David Gallienne imagine une cuisine d’auteur où le terroir normand rencontre les souvenirs de voyage. Une rémoulade de céleri évoque l’enfance, un dimsum au Pont-l’Évêque rappelle l’Asie, tandis qu’une langoustine dialogue avec des parfums thaïlandais. Chaque assiette raconte une histoire, entre émotion, mémoire et audace contemporaine. Dans la salle baignée de lumière ou face au jardin, le repas prend alors des allures d’expérience immersive. Produits de la Manche, légumes de saison, herbes fraîches, sauces délicates et associations inattendues composent une cuisine profondément vivante, élégante sans jamais perdre sa sincérité.

Une gastronomie qui ressemble à la maison elle-même : raffinée, inspirée et profondément ancrée dans la nature. Entre maison d’hôtes confidentielle et table étoilée, Ô Plum’Art et Le Jardin des Plumes offrent bien plus qu’un simple séjour en Normandie. Une échappée enchantée, où l’on vient ralentir, respirer et retrouver le goût précieux des lieux habités par une véritable âme.

INFOS PRATIQUES

Le Jardin des Plumes – Restaurant gastronomique étoilé du chef David Gallienne

1, rue du Milieu

27620 Giverny

Ô Plum’Art

Maison d’hôtes confidentielle au cœur de Giverny – À quelques minutes à pied du Jardin des Plumes et des jardins de Monet.