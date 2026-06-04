Belles Rives, la Riviera en héritage

Il existe des hôtels où l’on dort. Et puis, il existe des lieux où l’on entre comme dans une légende. Face à la Méditerranée, sur la route du Cap d’Antibes, le Belles Rives appartient à cette seconde catégorie. Posé au bord de l’eau, dans une anse lumineuse de Juan-les-Pins, l’hôtel semble regarder l’horizon avec l’assurance tranquille des maisons qui ont tout vu : les étés brûlants, les fêtes folles, les écrivains en quête d’absolu et les silhouettes célèbres.

Avant de devenir l’un des joyaux de la Riviera, le Belles Rives fut la Villa Saint-Louis, résidence de Francis Scott Fitzgerald et de Zelda. En 1925, le couple américain découvre cette côte encore sauvage, ce Sud qui invente alors une nouvelle manière de vivre : bains de mer, fêtes au soleil, conversations tardives, ivresse douce des nuits azuréennes. C’est ici que Fitzgerald écrit une partie de Tendre est la nuit. Et même si Gatsby le Magnifique appartient à Long Island, son esprit semble encore flotter sur les terrasses du Belles Rives : cette promesse d’un monde plus beau, cette lumière lointaine, ce mélange de glamour, d’excès et de mélancolie.

On imagine sans peine les soirées de l’époque, les verres levés face à la mer, les robes qui frôlent les marches, le jazz dans l’air tiède, Hemingway, Picasso, Maurice Chevalier ou Rudolph Valentino passant d’une conversation à l’autre. Il y a dans ces murs quelque chose de cette insouciance perdue, une élégance un peu décadente, mais jamais fanée. En 1929, la villa devient officiellement l’Hôtel Belles Rives sous l’impulsion de Boma et Simone Estène. Le lieu entre alors dans l’histoire comme l’un des premiers hôtels véritablement « pieds dans l’eau » de la Côte d’Azur.

Aujourd’hui, le Belles Rives cultive cette mémoire sans jamais s’y enfermer. L’architecture Art déco, les façades claires, les balcons tournés vers la mer, les salons baignés de lumière composent un décor d’une rare cohérence. Rien ici ne cherche l’effet tapageur. Le luxe se murmure. Il est dans le parquet qui craque, dans les lustres restaurés, dans les étoffes choisies, dans la façon dont la Méditerranée s’invite partout, jusque dans les chambres.

Les 43 chambres et suites, toutes différentes, prolongent cette impression de maison de famille très chic, à la fois intime et théâtrale. Les lignes années 30 rencontrent les fantaisies des années 50, les tissus Pierre Frey, les influences Ruhlmann, les couleurs tendres et les motifs assumés. Depuis les fenêtres, la vue suffit parfois à suspendre le temps : le bleu de la mer, les pins du Cap d’Antibes, la lumière qui glisse sur les balcons. La Suite Zelda, hommage à l’épouse flamboyante de Fitzgerald, incarne à elle seule cette rencontre entre roman, décor et horizon.

À l’extérieur, la plage privée déroule l’un des plus beaux privilèges de la maison : vivre la Riviera au plus près de l’eau. Sur le ponton, sous les grands parasols bleus, on retrouve ce rythme simple et précieux des journées méditerranéennes. Un déjeuner face à la mer, une baignade, un verre de rosé bien frais, le soleil qui descend lentement. La baie de Juan-les-Pins est aussi un territoire de sport et de mouvement : ski nautique, promenades en mer, plongée ou simple paresse élégante composent l’ADN solaire du lieu.

La gastronomie participe pleinement à cette expérience. À La Passagère, table étoilée de l’hôtel, la Méditerranée devient une matière sensible. Sous la direction du chef Aurélien Véquaud, la cuisine célèbre les produits du Sud avec précision, créativité et délicatesse. La salle, avec ses fresques Art déco, ses miroirs, ses lustres chromés et sa vue sur l’Estérel et les îles de Lérins, possède cette beauté rare des lieux où le décor ne sert pas seulement de cadre, mais d’émotion. À midi, le restaurant de plage offre une partition plus solaire : poissons grillés, saveurs provençales, langoustines, salades fraîches et desserts à savourer face aux reflets de l’eau.

Puis vient l’heure du Bar Fitzgerald. Piano-bar mythique, membre des Cafés Historiques et Patrimoniaux d’Europe, il demeure l’un des cœurs battants de l’hôtel. Fauteuils club, comptoir de paquebot, tableaux de maîtres, lumière tamisée : tout y évoque les grandes heures de la Riviera littéraire et mondaine. On y vient pour un cocktail, un dîner informel, un coucher de soleil, ou simplement pour éprouver cette sensation délicieuse d’être au bon endroit, au bon moment.

Le Belles Rives sait aussi parler au présent. Son Beauty Corner, avec les soins Valmont et La Canopée, offre une parenthèse de bien-être discrète et raffinée, pensée comme un refuge après le soleil, la mer ou l’effervescence d’une journée azuréenne. Car le luxe contemporain, ici, ne se mesure pas seulement à la beauté du décor, mais à la qualité du temps que l’on s’accorde.

Près d’un siècle après les Fitzgerald, le Belles Rives demeure plus qu’un hôtel : une scène, un souvenir, une adresse vivante. Un lieu où l’on vient autant pour la beauté de la Méditerranée que pour l’âme qui habite chaque recoin. Sur cette terrasse suspendue entre ciel et mer, la Riviera retrouve son plus beau rôle : celui d’un rêve qui continue.

INFOS PRATIQUES

Hôtel Belles Rives

33, boulevard Edouard Baudoin

06160 Juan-les-Pins – Cap d’Antibes

Tél. : +33 (0)4 93 61 02 79

Mail : info@bellesrives.com