Sport Hôtel Hermitage & Spa – un Eldorado en Andorre au pied des Pyrénées

Le Sport Hôtel Hermitage & Spa est un hôtel 5 étoiles qui fait partie du catalogue « The Leading Hôtels of the World », un privilège. Depuis plus de 20 ans, l’établissement accueille une clientèle privilégiée qui vient du monde entier.

Par Lili Quint

Un véritable coin de paradis au pied des pistes. A 1850 mètres d’altitude, l’hôtel abrite 135 chambres avec terrasse, des juniors suites deluxe et des suites avec vue sur le manteau neigeux et 9 résidences exclusives avec des espaces de 120 à 500 m2 de confort et d’hospitalité. L’histoire débute au début du XXème siècle avec le développement du tourisme dont la famille Areny Calbo entend profiter avec les premiers magasins de matériel de ski « Sports Calbo ». Son mot d’ordre : la qualité du service au client. Cette passion se ressent dans chaque établissement où chaleur et convivialité donnent aux clients le sentiment de faire partie d’une seule et même grande famille.

Toujours en quête de perfection, la gastronomie est un Art conçu pour les palais les plus raffinés. 8 restaurants proposent une cuisine du monde. Un soin porté à chaque détail comme les meilleurs produits frais de saison pour une expérience gastronomique inégalable. Ibaya, la haute cuisine espagnole andorrane, a été récompensée par une étoile Michelin grâce au talent de Francis Paniego. Le Koy Hermitage, dirigé par le chef Hideki Matsuhisa, fait le bonheur des aficionados de la grande gastronomie japonaise.

Le restaurant Sol i Neu Club Hermitage avec sa vue panoramique sur la vallée de Soldeu fait la part belle à la cuisine traditionnelle de montagne. Idéal après le ski. Le Sol i Neu Pizzeria propose hamburgers, pizzas et tapas. La Tofana est le temple de la cuisine italienne. La Brasserie avec ses viandes grillées et ses tapas a beaucoup de succès auprès des sportifs. Le service est à la hauteur du lieu. Parfait et sans faille. Au Tradicio Grill de l’hôtel, j’ai pu tester le tournedos et sa sauce au poivre accompagné de frites. La viande est si tendre qu’elle fond littéralement dans la bouche.Très Très Bon. Pour terminer la soirée en beauté, direction le 1.850 glass bar et son cocktail signature : Hermitage Passion Martini (vodka Belvedere, fruit de la passion, vanille et Champagne).

Pour la parenthèse bien-être direction le spa et ses 5.000 m2 sur 2 étages. Un coin de paradis au pied des pistes. 4 jacuzzi, douche de glace, hammam, sauna, piscine intérieure et extérieure, plusieurs salons de massage. J’ai pu tester le massage relaxant de 50 mn avec Lucia. La ligne Valmont est à l’honneur et a beaucoup de succès auprès de la clientèle internationale. Qualité et Efficacité sont l’ADN de la marque. Et c’est ce qui explique que les ventes sont en constante progression.

Un séjour magique et inoubliable dans un cadre idyllique et enchanteur. C’est ce que propose le Sport Hôtel Hermitage & Spa.

Sport Hotel Hermitage & Spa

Crta General II – Tram Soldeu 56, AD100 Soldeu, Andorre

+376 870 670

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