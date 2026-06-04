Après 4 ans de retraite, Serena Williams va revenir sur le court

Serena Williams n’a jamais vraiment été une ancienne joueuse, seulement une présence en pause, une puissance rangée dans un tiroir qui, visiblement, n’a pas supporté de rester fermé trop longtemps. À 44 ans, la reine du tennis contemporain s’apprête à reprendre la lumière, et pas n’importe où : sur gazon, à Queen’s, en double avec la prodige Victoria Mboko, comme si le retour devait se faire avec assez de panache pour rappeler à tout le circuit qui a fixé les règles du jeu pendant deux décennies. Dans un Roland-Garros déjà agité par les disputes, les forfaits, les surprises et les états d’âme de joueurs qui font beaucoup de bruit pour des balles jaunes, la vraie secousse est là : Serena revient, et le tennis, soudain, retrouve un peu de sa tension électrique.

Ce retour n’a rien d’un caprice de star en mal d’ovation. Il ressemble plutôt à une main posée sur la poignée d’une porte qu’on n’avait jamais vraiment cessé de surveiller. Serena a suivi les protocoles antidopage obligatoires l’an dernier, ce qui la rend désormais éligible à rejouer, et elle a distillé depuis des mois de petits signaux à peine voilés, entre interviews, campagnes de publicité et publications savamment ambiguës. Dans le grand théâtre du sport, elle n’a jamais été du genre à annoncer ses mouvements avec la discrétion d’un rideau qui tombe : elle préfère les gestes qui font lever les têtes, et celui-ci en est un très beau.

Serena Williams revient à Queen’s, le court en gazon retrouve sa reine

Queen’s, temple londonien du gazon et antichambre de Wimbledon, n’est pas un décor choisi au hasard. Serena y a toujours appartenu d’une certaine manière, comme ces joueuses dont la simple présence change la texture de l’air. Le gazon a été l’un des terrains les plus féconds de sa carrière, celui où sa puissance prenait une dimension presque théâtrale, où chaque frappe semblait produire plus qu’un point : une sorte d’ordre nouveau. En choisissant ce lieu pour son retour, elle ne cherche pas seulement à rejouer ; elle cherche à réaffirmer une esthétique, une domination, une mémoire.

Le partenariat avec Victoria Mboko ajoute une note délicieuse à l’ensemble. Pour la jeune joueuse, c’est évidemment un rêve de gosse, celui qu’on raconte plus tard avec des yeux encore incrédules et la voix un peu trop rapide de ceux qui n’osent pas trop croire à leur chance. Pour Serena, c’est aussi une façon élégante de transmettre sans quitter totalement la scène, de revenir en faisant de la place à une autre génération tout en restant, elle, le centre de gravité du tableau. Le tennis adore les héritages, mais il aime encore plus les retours qui ressemblent à des intrusions magnifiques.

Il faut dire que l’absence de Serena a laissé un vide très particulier, pas seulement statistique, pas seulement sportif. Quand elle a quitté le circuit, elle a emporté avec elle une certaine idée de la grandeur, faite de fracas, d’autorité et de beauté brutale. La voir revenir, même en double, même prudemment, c’est comme si l’on rouvrait une fenêtre longtemps condamnée dans une maison trop bien rangée. L’air circule à nouveau, et il n’est pas du tout certain que tout le monde s’en plaigne.

Retour de Serena Williams : un choc pour le tennis mondial

Il faut mesurer ce que représente un tel retour dans un sport qui, depuis son départ, a essayé de continuer sans elle avec une politesse un peu nerveuse. Serena n’est pas seulement lauréate de 23 titres du Grand Chelem ; elle est une époque, un style, une menace permanente pour l’adversaire, une manière d’imposer le doute avant même l’échange. Elle a gagné 73 titres en simple, marqué l’histoire à coups de services surpuissants et d’une présence qui ne demandait pas l’autorisation d’exister. Bref, elle n’est pas le genre d’athlète qu’on remplace. On tente de faire sans, ce qui est déjà plus modeste.

Son retour s’annonce d’autant plus fascinant qu’il intervient dans un moment où le tennis féminin cherche toujours à conjuguer renouvellement et figures tutélaires. Les jeunes stars montent, les hiérarchies bougent, les récits se multiplient, mais l’image de Serena demeure un repère quasi mythologique. Elle est ce point fixe autour duquel les autres trajectoires continuent de se mesurer. Qu’elle revienne sur un court, même pour un double, même au stade d’un début de chapitre, suffit à reconfigurer le décor.

Le plus savoureux, dans cette affaire, c’est qu’elle n’a rien perdu de sa capacité à faire événement sans en avoir l’air. Le tournoi commence le 8 juin, les invitations wild card ne sont qu’une formalité pour une joueuse de ce calibre, et tout le monde sait déjà que la vraie attraction ne sera pas uniquement la qualité du revers ou la tactique au filet. Ce sera Serena elle-même, ce mélange de contrôle et de flamboyance, de précision et d’imprévu, qui transforme la simple reprise en petit tremblement de terre.

Au fond, Serena Williams revient comme on revient chez soi après avoir déjà tout gagné, mais avec cette insolence particulière des très grandes championnes : celle qui consiste à laisser entendre que l’histoire n’était peut-être pas tout à fait terminée. Et le tennis, qui aime tant les récits de transmission, les duels, les renaissances et les légendes vivantes, aurait tort de faire semblant de ne pas frissonner.

(article réalisé avec la contribution de l’IA)