L’Almanach Montmartre : l’art, la table et l’esprit de la Butte !

Et si la meilleure table du moment n’était pas celle qui en met plein la vue ? De l’extérieur, L’Almanach Montmartre pourrait presque passer inaperçu. Pourtant, dans l’assiette, l’exigence tutoie celle des plus grands palaces, le chichi en moins et l’âme de Montmartre en plus.

À deux pas du Sacré-Cœur, L’Almanach Montmartre cultive une approche singulière de la gastronomie. Ici, les saisons rythment la carte, les œuvres d’art font la part belle au décor et les assiettes sont autant de saveurs qui racontent une histoire. Un lieu qui ne cherche pas à impressionner par l’esbroufe, mais par la justesse de son propos.

Aux commandes, le chef Léo Giorgis imagine une cuisine française contemporaine où les grands classiques sont revisités avec intelligence, sans jamais perdre de vue l’essentiel : le produit.

Une devanture ultra parisienne, le spot de l’été pour un dîner en terrasse.

Le chef Léo Giorgis dans son apparat de lumière.

Tout est bon dans les saisons !

À L’Almanach Montmartre, les saisons ne sont pas un argument marketing : elles dictent véritablement le menu. Les intitulés donnent déjà le sourire, tant ils annoncent des associations aussi audacieuses que savoureuses.

Les premières assiettes donnent le ton. Une socca niçoise garnie de légumes de saison et d’anchois marinés, des bonbons de langoustines enveloppés dans une fine feuille de brick et accompagnés d’une mayonnaise bisquée aux herbes fraîches, ou encore un carpaccio de bar au citron caviar et sarrasin.

Plus surprenant encore, le mariage entre pastèque, thon rouge fumé et vinaigrette au mezcal apporte une fraîcheur inattendue qui s’accorde parfaitement aux beaux jours.

Le carpaccio de bar au citron caviar et sarrasin : testé et largement approuvé !



Quand la tradition flirte avec l’originalité

Sans jamais chercher à bousculer gratuitement les traditions, Léo Giorgis apporte une touche d’originalité bienvenue aux grands classiques de la cuisine française.

La pintade rôtie se pare d’une polenta crémeuse au parmesan, d’une truffe d’été et d’un jus de viande au citron noir. Les ravioles forestières renferment une délicate duxelles de champignons dans une feuille de riz, relevée d’huile de shiso, d’herbes fraîches et d’oignons frits. Quant au rouget rôti, accompagné de fenouil confit et d’un jus de roche safrané, il démontre toute la précision des cuissons maîtrisées par le chef.

Une assiette qui fleure bon l’été, à la fois healthy et ultra gourmande !

Les amateurs de viande ne manqueront pas le magret de canard, servi avec betteraves confites, griottes et un jus au Porto et au Madère, une assiette généreuse où puissance et gourmandise s’équilibrent avec élégance.

Belle pièce de viande accompagnée de légumes de saison.

Des recettes qui donnent envie dès la lecture de la carte et dont les jus, sauces et condiments apportent cette profondeur qui fait toute la différence.

L’ultime tentation !

Arrivé au moment des desserts, on les savoure davantage par gourmandise que par réelle faim. La crème brûlée à la fève tonka côtoie une délicate tarte au citron meringuée et une mousse au chocolat relevée d’un filet d’huile d’olive et d’une pointe de fleur de sel. Trois classiques parfaitement maîtrisés, qui prouvent qu’il n’est pas toujours nécessaire d’en faire trop pour faire très bon.

La mousse au chocolat relevée d’un filet d’huile d’olive et d’une pointe de fleur de sel : une tuerie que l’on goûte plus par gourmandise que par faim.

La tarte au citron meringuée, préparée minute.

Pour accompagner le repas, le restaurant propose une carte des vins exclusivement française, soigneusement sélectionnée pour mettre en valeur chaque assiette.

L’art en majesté !

Mais L’Almanach Montmartre ne se résume pas à sa cuisine.

L’une des signatures les plus originales de la maison réside dans ses résidences d’artistes. Au fil des mois, les œuvres investissent les murs du restaurant, transformant la salle en véritable galerie vivante.

Chaque exposition inspire également le chef, qui imagine un menu et des créations en résonance avec les univers présentés. Une manière originale de faire dialoguer les arts visuels et la gastronomie, offrant aux convives une expérience qui se contemple autant qu’elle se déguste.

Un décor à la hauteur des assiettes.

Une adresse pensée dans les moindres détails

Cette même exigence se retrouve dans le décor. Imaginé avec Point 3 Architecture, le restaurant revisite les codes de l’Art déco dans une version lumineuse et contemporaine.

Faïences blanches et vertes, grands miroirs, bar dessiné sur mesure, luminaires en verre soufflé, banquettes en velours et mobilier vintage restauré composent un ensemble chaleureux où rien n’a été laissé au hasard. Même l’acoustique a fait l’objet d’une attention particulière afin que les conversations restent aussi agréables que les assiettes.

Le restaurant revisite les codes de l’Art déco dans une version lumineuse et contemporaine.

Une adresse qui prouve qu’un restaurant peut être bien plus qu’un simple lieu où l’on vient déjeuner ou dîner. Une excellente raison de prendre le temps de redécouvrir Montmartre, une fourchette dans une main… et un regard curieux dans l’autre.

L’Almanach Montmartre 35 rue Ramey Paris 18e Menu soir : entrée, plat et dessert : 57€ Entrée/plat ou plat/dessert : 44€

Instagram : @almanachmontmartre