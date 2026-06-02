Cent ans après la naissance de Norma Jeane, Marilyn Monroe continue de hanter la culture comme un parfum trop cher dans un ascenseur trop petit : on croit l’avoir quittée, mais il reste dans l’air quelque chose d’elle, une vibration, une tension, une promesse de beauté et de catastrophe mêlées. Elle n’a jamais été seulement la blonde la plus célèbre du XXe siècle ; elle fut une énigme populaire, une actrice que Hollywood a longtemps voulue décorative alors qu’elle travaillait, en sous-main, à fissurer le décor. Sa légende s’est construite sur le velours et la tragédie, sur l’éclat et la casse, sur cette alchimie très américaine qui consiste à fabriquer une étoile puis à s’étonner qu’elle brûle.

Marilyn, c’est d’abord une apparition. Un visage qui semble savoir avant nous qu’il va nous désarmer, une voix qui s’accroche aux syllabes comme si chaque mot passait par un filtre de miel et de fatigue, un corps filmé par les hommes mais jamais entièrement possédé par eux. On l’a réduite à une silhouette, à une robe soulevée par une bouche d’air, à des cheveux platine et à des lèvres entrouvertes ; pourtant, derrière le cliché, il y avait une femme qui observait son époque avec plus d’acuité qu’on ne l’a admis de son vivant. C’est sans doute cela qui dérange encore : Marilyn ne se contentait pas d’être belle, elle savait exactement ce que sa beauté produisait, et elle jouait avec cette puissance comme avec une arme à double détente.

Marilyn Monroe, une star hollywoodienne plus moderne qu’on ne le croit

Sa modernité tient à cette manière de brouiller les catégories avec une désinvolture presque insolente. Elle pouvait être drôle sans cesser d’être désirable, vulnérable sans cesser d’être stratège, lumineuse sans jamais devenir transparente. Dans Certains l’aiment chaud, elle invente une forme de naïveté qui n’est jamais de la bêtise ; dans Sept and de réflexion, elle transforme une scène devenue iconique en petit séisme culturel ; dans le reste de sa carrière, elle s’acharne à élargir le territoire qu’Hollywood voulait lui assigner, comme si la comédie légère n’était qu’un point de départ et non une prison à paillettes. Le plus étonnant, c’est qu’elle y parvient souvent, malgré les scénarios capricieux, les productions chaotiques, les hommes convaincus de la posséder et les studios persuadés de la modeler.

Le mythe Marilyn tient aussi à cela : elle fut un produit du système, mais un produit qui débordait sans cesse de son emballage. À une époque où le Code Hays faisait encore régner une morale de comptable chagrin, elle introduisait dans le cinéma une sensualité qui n’avait rien de vulgaire, parce qu’elle reposait moins sur l’exhibition que sur l’allusion, moins sur le clinquant que sur la suggestion. Elle a aidé à faire entrer dans l’imaginaire collectif une idée simple et dérangeante : une femme peut être le centre du désir sans être réduite au silence. Rien que pour cela, elle reste un caillou dans la chaussure de l’histoire.

Marilyn Monroe, violences sexuelles et endométriose : la part sombre du mythe

Mais on ne rend pas justice à Marilyn en la laissant flotter dans une aura de satin et de mélancolie. Il faut aussi regarder ce que le récit glamour a longtemps préféré contourner : les violences sexuelles, les agressions, les rapports de domination et d’emprise qui traversent son histoire comme une blessure mal refermée. Les relectures récentes de sa vie ont mis au premier plan cette réalité brutale, celle d’une jeune femme exposée à un système où la chair féminine valait souvent moins que l’image qu’elle rapportait. Ce n’est pas un détail biographique, c’est le socle même de son tragique : Marilyn a été célébrée par une industrie qui, dans le même mouvement, l’a abîmée, utilisée et privée d’une partie de sa souveraineté.

À cela s’ajoute un autre chapitre, plus discret mais tout aussi crucial : celui de son endométriose probable, longtemps reléguée derrière les rumeurs sentimentales et les mythologies de studio. Les travaux et articles consacrés à sa santé évoquent une femme qui a pu vivre avec des douleurs chroniques, des troubles gynécologiques et des grossesses interrompues, dans une époque où la médecine écoutait encore trop mal les femmes pour nommer correctement leur souffrance. Cette hypothèse éclaire d’un jour moins décoratif son rapport au corps, à la fatigue, au mal-être et à la fragilité : elle n’était pas seulement une icône brisée par la célébrité, elle était aussi une femme dont le corps résistait, souffrait, envoyait des signaux que le monde autour d’elle n’a pas su ou voulu entendre.

C’est peut-être pour cela qu’elle continue d’aimanter autant les cinéastes, les écrivains et les spectateurs : parce qu’elle incarne à elle seule la collision entre le fantasme et la violence, entre la lumière et le prix à payer, entre la femme qu’on admire et celle qu’on n’a jamais cessé de maltraiter. On peut la mythifier à l’infini, on peut la rejouer sous tous les angles, mais on ne peut pas effacer cette vérité gênante : Marilyn Monroe n’était pas seulement une image sublime, elle était aussi un corps exposé aux abus, aux douleurs et à l’usure d’un monde qui voulait du miracle sans jamais s’intéresser à la facture.

Le centenaire de sa naissance n’appelle donc pas seulement la nostalgie, encore moins la commémoration polie. Il invite à regarder en face ce que Marilyn a été : une star immense, une actrice plus subtile qu’on l’a dit, une femme blessée, et une figure dont la beauté continue de nous troubler précisément parce qu’elle ne s’est jamais laissée réduire à la beauté. Cent ans après, Norma Jeane n’a pas disparu ; elle a simplement cessé d’être un objet de salon pour redevenir ce qu’elle a toujours été au fond : une présence indocile, brillante, tragique, et toujours un peu dangereuse.

(article réalisé avec la contribution de l’IA)