La soft masculinity nous ramène au Moyen Âge

Il y a des modes qui se disent nouvelles parce qu’elles sont photographiées dans de bons journaux, et puis il y a celles qui ont simplement traversé le temps en attendant qu’on les reconnaisse pour ce qu’elles sont : de vieux fantasmes devenus tendances, des idéaux recyclés avec un peu plus de poudre et moins de naïveté. La soft masculinity, cette masculinité douce, sensible, fluide, incarnée aujourd’hui par des sirènes d’Instagram comme Timothée Chalamet ou Pedro Pascal, n’est donc pas une invention du XXIᵉ siècle, mais un retour en force d’un modèle qui exista déjà, avec une élégance presque déconcertante, au Moyen Âge.

Sur les écrans et les réseaux sociaux, un nouvel idéal masculin s’impose, loin des codes virils traditionnels, ceux du muscle trop affirmé, de la voix trop grave, de la froideur calculée. Timothée Chalamet, qui défile en dos nus ou avec des perles au cou, Pedro Pascal, qui contredit le modèle viril traditionnel avec sa capacité à être à la fois fort et tendre, incarnent cette masculinité sensible, fluide, douce. On l’appelle la soft masculinity, et elle semble nouvelle, mais elle ne fait que réveiller une vieille idée, celle que la force n’a pas besoin de se montrer brutale pour être prestigieuse.

La soft masculinity : un idéal médiéval recyclé pour l’époque contemporaine

Emanuele Arioli, chroniqueur du Fil histoire sur France Culture, le dit avec la précision tranquille d’un historien qui a déjà tout vu : au Moyen Âge, loin des clichés d’hommes brutaux, barbus et beuglants, les romans arthuriens décrivaient des chevaliers gracieux, raffinés, émus aux larmes comme aux chants. Pas de barbarie, pas de brutalité gratuite, mais une beauté androgyne, presque angélique, des tailles fines, des hanches larges, des grosses cuisses, des visages gracieux « comme pucelle », des cheveux souvent bouclés, un teint « comme lys » rehaussé de nuances vermeilles, un cou « digne d’une belle dame »

C’est là que la soft masculinity devient intéressante, parce qu’elle ne se contente pas d’être douce, elle est aussi esthétique, elle est un idéal de beauté, pas seulement un idéal de comportement. Elle ne renonce pas à la force, elle ne la cache pas, elle la transforme, elle l’adoucit, elle la rend plus élégante, plus raffinée, plus humaine. Et c’est précisément pour cela qu’elle peut être à la fois très moderne et très ancienne, parce qu’elle ne se contente pas de changer les codes, elle les réinvente, elle les rend plus vivants.

Pourquoi la douceur s’impose comme un nouveau prestige masculin

Pourquoi une telle douceur à une époque souvent associée à la brutalité ? Parce que chaque époque redéfinit ses modèles de genre selon ses besoins et ses valeurs. Hier comme aujourd’hui, la masculinité se transforme : non pas en renonçant à la force, mais en y ajoutant le prestige de l’émotion et de la délicatesse.

La soft masculinity n’est donc pas une simple mode, c’est une idée, une manière de voir le monde, une manière de se déplacer dans le monde. Elle ne se contente pas de s’adapter à un corps, elle s’adapte à une intention, à une posture, à un désir. En ce sens, elle ne fusionne pas simplement deux esthétiques, elle fusionne deux conceptions de l’homme, deux façons d’être homme, deux regards sur ce que l’on veut incarner quand le monde devient trop brillant, trop exigeant, trop rapide.

Au fond, la soft masculinity n’est pas un phénomène de surface, c’est une volonté de redéfinir l’homme contemporain : pas un corps, pas une force brute, pas une image, mais une posture, un regard, une manière d’habiter le monde. Et c’est précisément pour cela que cette tendance est si désirée aujourd’hui : elle ne vend pas seulement des vêtements ou des looks, elle vend une façon d’être, une idée de la masculinité, une idée de la vie.