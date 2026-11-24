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Fondateur du groupe lyonnais Cardinal, Jean-Christophe Larose a bâti des résidences étudiantes et des hôtels… tout sauf du logement. À 59 ans, l’entrepreneur s’attaque désormais au terrain le plus miné du moment : le logement abordable. Industrialisation, banques frileuses, Espagne, politique, Porsche et dîner à l’Élysée : rencontre avec un promoteur qui préfère les crises aux années faciles.

« Le logement, c’est la niche des gens »

Avec Cardinal, vous avez construit des résidences étudiantes, des hôtels. Pourquoi vous lancer aujourd’hui dans le logement ?

« Avec Cardinal, on a fait tout sauf du logement. J’ai vendu l’entreprise en 2022, et je ne voulais pas être en concurrence avec elle. Mais il y a un réel problème de pouvoir d’achat, et le prix des logements en fait partie. Il y a un vrai décrochage. Le logement, c’est la niche des gens. »

Comment produire des logements moins chers ?

« J’ai réfléchi à d’autres modes de production. On fait du logement intermédiaire, que l’on vend à des bailleurs sociaux, et on arrive à sortir des logements 30 % moins chers. On automatise davantage, on industrialise, notamment dans les matériaux. Et on intègre des sociétés de construction directement dans la promotion, pour une vraie synergie : on réduit les deux marges. Quand on cumule le tout, on produit des logements plus compétitifs. On a changé de créneau. »

Photo : CK Seng / Pexels

Peut-on encore compter sur les banques ?

« Non. Les banques sont plus prudentes. Aujourd’hui, il faut plus de fonds propres, plus de sécurité, et moins compter sur elles. En revanche, sur chaque poste, on fait des économies d’échelle, ce qui permet d’acheter moins cher. »

« Il faut une dose d’inconscience »

Vos débuts d’entrepreneur ont-ils été difficiles ?

« Tout a été difficile au début ! La relation avec les banques, avec les collectivités locales… Il faut avoir une dose d’inconscience, il faut croire en soi. J’avais déjà monté des boîtes, je pensais tout savoir faire en promotion. Puis il y a eu la confiance des élus, des rencontres. J’ai toujours été clean. J’avais 51 % du groupe, mes actionnaires 49 %. J’ai passé un été à faire le tour de ceux qui pouvaient croire en moi, et tout de suite, j’ai trouvé du monde. »

Les investisseurs sont-ils plus frileux aujourd’hui ?

« Bien sûr ! Surtout sur l’immobilier, qui est en crise. Mais j’y vais justement parce que c’est la crise : j’ai l’impression que l’on peut faire des choses. Si ce n’était pas la crise, n’importe qui pourrait le faire. Beaucoup de gens font de l’immobilier parce que c’est facile. Aujourd’hui, c’est plus compliqué. »

« L’Espagne est un pays qui fonctionne »

Photo : charry jin / Pexels

Entreprendre en Espagne, c’est mieux qu’en France ?

« Oui, bien sûr ! C’est un pays en croissance, avec une ambiance générale de confiance. La qualité de la nourriture, le soleil, une bonne ambiance : ce n’est pas l’ambiance crispante que l’on a en France. La réglementation est plus compliquée, mais on a l’impression que les choses arrivent plus vite, avec les partenaires, le public, les banques. L’Espagne est un pays qui fonctionne, qui a de la croissance. »

Et la France, comment la voyez-vous ?

« La France se dégrade ! On y produit la moitié de nos besoins annuels en logement. Dans notre métier, on pourrait trouver des astuces pour faire des logements abordables, mais on n’a pas assez de ministres du Logement qui facilitent les choses. Le BTP fonctionne, il crée des emplois. Se nourrir, boire, se loger : ce sont des besoins vitaux. Entre le coût de l’immobilier et le pouvoir d’achat, il y a une vraie problématique, et elle touche à tout : la natalité, les enfants, la motivation à travailler. C’est tout un environnement bloqué. Il faut s’intéresser à ce créneau et loger les gens moins cher. »

La politique, vous y pensez ?

« Les chefs d’entreprise en politique, ça n’a jamais été une réussite. Mais faire des tables rondes, discuter avec les politiques : là, il y a de belles choses à faire. »

« Aujourd’hui, casser les codes, c’est s’attaquer aux besoins vitaux »

Plutôt discret ou flamboyant ?

« Je suis parti de rien. Pour exister, pour se faire une marque, un nom, il faut casser les codes. Il a fallu le faire, et ça fait aussi partie de ma personnalité. Mais en France, de manière générale, on fait moins les malins. On n’est plus à l’époque de la légèreté, il faut être plus humble. Aujourd’hui, la manière de casser les codes, c’est de reprendre les besoins cruciaux. Je suis davantage sur des sujets de fond, de société, et ça demande plus de calme. Mais on reste là pour casser les codes. »

Le questionnaire de LUI

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Lyon ou Paris ?

« Du lundi au vendredi, je me promène. Lyon, c’est ma ville de base, c’est pratique. Paris, c’est là où se passe encore le business. Et dans le Sud, à Mandelieu, c’est business et plaisir : une douceur de vie au top ! Les besoins en logement y sont énormes, eux aussi. »

Votre voiture chouchoute ?

« Ma Porsche cabriolet Targa. »

Le plus beau bâtiment du monde ?

« Le musée de Jean Nouvel à Abu Dhabi. Et à Lyon, le Cube orange, qui fait partie des monuments de la ville. »

Le dîner dont vous vous souvenez encore ?

« Un dîner à l’Élysée, en petit comité, avec Jacques Chirac. »

Ce qui rend un homme séduisant à 59 ans ?

« Le charisme. »

Un objet de luxe qui ne vous intéresse pas ?

« Le bateau. J’aime l’art, les voitures, les montres, les beaux voyages. Mais un bateau, j’en ai acheté un, je l’ai vendu, et c’est terminé. C’est un plaisir incroyable, mais il vaut mieux louer. »