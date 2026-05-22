Tailor Trucks ou l’Art du Sur-Mesure

Très longtemps, le costume fut réservé à une certaine classe sociale. Désormais, ce n’est plus le cas. Certainement à cause de l’influence des réseaux sociaux et de l’image que l’on veut donner de soi. C’est pourquoi le tailoring est devenu une arme importante du « paraître » en société.

Par Lili Quint

De nouvelles propositions ont apparu dans ce monde feutré qu’est le « sur mesure ». Tailor Trucks fait partie de cette catégorie. Il réinvente l’expérience en combinant l’art de recevoir en boutiques à la modernité du service mobile. Que ce soit sur rendez-vous, dans un cadre privé ou à bord de showrooms mobiles, la satisfaction client est dans l’ADN de Tailor Trucks. Leur moteur principal : rendre le sur-mesure accessible à une clientèle plus jeune.

L’histoire d’une maison qui bouscule les codes du tailoring pour séduire les dandys du XXIème siècle. Un pari audacieux et qui marche.

Pour ce faire :

– un service sur rendez-vous pour un accompagnement personnalisé

– un choix de tissus de très grande qualité : Loro Piana – Dormeuil – Holland & Sherry – Drago

– une personnalisation : coupe – revers – doublures – boutonnières – initiales brodées

– un suivi : ajustements et retouches

– un large choix de pièces : en plus des costumes 2 pièces – 3 pièces et smoking, des chemises, des vestes et blazers, des work jackets, des safari jackets, des blousons, des trenchs, des jeans.

L’élégance vient désormais à vous, devant votre bureau ou dans votre quartier, pour que le sur-mesure soit destiné à tout ceux qui veulent affirmer leur personnalité.

Que ce soit un costume semi-entoilé ou 100 % entoilé, tout est possible. Le culte du détail, l’élégance parfaite et intemporelle, une liberté de style assumée. C’est là tout le propos de Tailor Trucks.

Après Paris et ses 2 boutiques, Tailor Trucks a ouvert à Rennes, Tours, Angers.

Taylor Trucks

263 Rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 Paris

01 43 70 16 96

https://www.instagram.com/tailortrucks/

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h (sauf le samedi à 17h)