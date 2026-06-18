l y a des objets qui tombent du ciel du luxe comme des météorites savamment polies, et puis il y a cette chose dorée, entre ballon de football, sculpture d’orfèvrerie et manifeste philanthropique, que Louis Vuitton a imaginée pour célébrer ses dix ans de partenariat avec l’UNICEF. À New York, chez Sotheby’s, le Louis Vuitton Unity Time Object n’a pas seulement été présenté à un aréopage de figures de la mode et de la charité ; il a été immédiatement traité comme un trophée, une relique, un désir de collectionneur, bref tout ce que le marché aime quand l’objet a l’élégance de sembler à la fois inutile, unique et indispensable.

Dès l’ouverture de la vente en ligne, le 9 juin à 18h18, l’enchère atteignait déjà 50 000 dollars, avant de grimper jusqu’à 130 000 dollars avec 16 enchérisseurs à l’approche de la clôture prévue le 18 juin à 20h. À ce tarif, on ne parle plus d’un ballon mais d’un geste statutaire, presque d’une profession de foi sociale pour celles et ceux qui savent que la rareté, dans la haute sphère du luxe, vaut souvent plus qu’un discours. Il faut dire que la pièce a tout pour rendre les amateurs de beaux objets légèrement fébriles : une géométrie exacte de ballon de football, des hexagones, des pentagones, un dôme en laiton, un tic-tac discret, et cette manière de ressembler davantage à une sculpture qu’à une horloge.

Louis Vuitton Unity Time Object : un ballon horloger entre luxe et philanthropie

Pensé comme une création absolument inédite, le Unity Time Object a été conçu par La Fabrique du Temps Louis Vuitton, le motoriste suisse L’Épée 1839 et les ateliers historiques d’Asnières. Jean Arnault, présent lors du lancement chez Sotheby’s New York, a résumé l’enjeu avec la sobriété des gens qui savent qu’ils tiennent là une pièce qu’on ne reverra jamais : « Elle n’a jamais été fabriquée auparavant et ne le sera plus jamais. » Cette phrase, à elle seule, condense l’essentiel du luxe contemporain : produire de l’unique pour mieux raconter une histoire de transmission, de savoir-faire et de désir.

Autour de cette sphère horlogère, la soirée réunissait une galerie de noms qui ressemblent à un annuaire de la mode mondialisée : Lauren Santo Domingo, Natalie Massenet, Pat McGrath, Derek Blasberg, Leandra Medine, sans oublier Michele Walsh pour l’UNICEF USA. Le décor, dans le spectaculaire bâtiment brutaliste de Sotheby’s sur Madison Avenue, ajoutait à l’ensemble une gravité presque théâtrale. Dans le restaurant Marcel, récemment ouvert, la pièce trônait dans son coffret comme une idole discrètement absurde, tandis que les invités, eux, semblaient parfaitement conscients d’assister à l’un de ces moments où la philanthropie devient aussi une affaire de mise en scène.

Le pari caritatif de Louis Vuitton avec l’UNICEF

Ce n’est pourtant pas qu’un exercice de style. Vingt-huit ans après REBONDS, Louis Vuitton remet le football au cœur de son dispositif caritatif, en retrouvant cette idée simple et puissante qu’un ballon peut être bien plus qu’un objet de jeu : un symbole de circulation, de lien, de partage. Michele Walsh l’a rappelé sans détour : si l’on pense à ce que représente le football pour les enfants à travers le monde, à sa puissance de résilience, cette pièce devient un emblème fort du partenariat entre la maison et l’UNICEF.

Depuis 2016, cette transmission passe notamment par la collection Silver Lockit, inspirée du cadenas imaginé par Georges Vuitton à la fin du XIXe siècle. Réinterprétée chaque année, elle a permis de collecter plus de 28 millions de dollars pour l’UNICEF. Cette année, Louis Vuitton ajoute un nouveau chapitre avec POWER4Girls, un programme dédié à l’éducation, à l’autonomisation et au leadership des jeunes filles âgées de 10 à 25 ans dans 120 pays d’Amérique du Sud, d’Afrique et d’Asie. Là encore, la maison ne vend pas seulement un objet ou un logo : elle met en récit une idée de l’engagement où le luxe sert de caisse de résonance à la cause.

La formule est connue, mais elle fonctionne avec une redoutable efficacité : universalité, rareté, désirabilité. Trois mots qui résument à eux seuls le succès des grandes ventes caritatives, et que ce ballon horloger concentre avec un aplomb presque insolent. À l’heure où l’enchère continue de grimper, Louis Vuitton rappelle qu’un objet peut être simultanément beau, utile à une cause et suffisamment singulier pour déclencher la fièvre des collectionneurs. Dix ans, 28 millions de dollars, un programme pour les filles, un ballon unique, et une vente qui s’achève dans un dernier sursaut d’orgueil financier : en matière de legacy, le mot anglais semble effectivement le plus juste, car il dit à la fois la trace, l’héritage et la manière dont le luxe aime laisser une empreinte qui ne s’efface pas.