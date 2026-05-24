Apéro Talk : la conférence autour d’un verre !

La conférence a longtemps eu un problème d’emballage. Trop de néons blafards, trop de chaises alignées, trop de powerpoints administratifs, trop peu de verres posés sur la table. À Paris, Ernest Florentin et Adrien Louisy ont décidé de lui refaire une beauté, non pas en la rendant plus sage, mais en l’emmenant là où les idées circulent parfois le mieux : au bar.

De gauche à droite : Ernest Florentin, Flore Cherry et Adrien Louisy lors du premier Apéro Talk donné par Flore Cherry sur les tabous autour de la sexualité féminine.

Leur concept s’appelle Apéro Talk. Une heure de conférence animée par un expert, suivie d’un temps d’échange avec le public, le tout installé dans des bars parisiens. L’ambition est simple : sortir la pensée des salles institutionnelles pour la remettre au milieu de la vie. Un verre, une question, une contradiction, une rencontre, et soudain, la conférence cesse d’être un monologue poli pour devenir une vraie conversation.

Inspiré d’un format né aux États-Unis, où ce type de rendez-vous rencontre un succès massif avec plusieurs centaines d’événements organisés chaque année, Apéro Talk en propose aujourd’hui une version parisienne, plus intime, plus directe, plus afterwork aussi. Pour 10 euros, le public assiste au talk, profite d’un verre et prolonge la discussion dans une atmosphère informelle. Autrement dit : on vient pour apprendre quelque chose, on reste parce que la soirée ressemble enfin à autre chose qu’à un séminaire LinkedIn sous climatisation.

Comme son nom l’indique : on prends l’Apéro et on échange autour du sujet du jour, dans la joie, la convivialité et la bonne humeur, au bar le Musset, dans le premier arrondissement de Paris.

Les thèmes, eux, ne cherchent pas à rentrer dans une case. Sexualité féminine, grandes affaires criminelles, intelligence artificielle, nouveaux animaux de compagnie : Apéro Talk cultive volontairement l’éclectisme. Le 10 mars, Flore Cherry, journaliste spécialisée en sexualité humaine, ouvrait le bal avec une soirée consacrée aux tabous autour de la sexualité des femmes.

Flore Cherry, lors du premier Apéro Talk, sur les tabous autour de la sexualité féminine.

Le 21 avril, Bruno de Stabenrath plongeait dans les destins brisés, de l’affaire Dupont de Ligonnès à Loana en passant par le club des 27.

De gauche à droite : Bruno de Stabenrath, Charlotte Florentin et Sylvie Ortega, en pleine conversation sur le destin tragique de Loana lors d’un Apéro Talk sur les destins brisés.

Le 11 mai, Laurent Alexandre et Alexandre Tsicopoulos interrogeaient la possibilité de vivre mille ans grâce à l’IA, rêve transhumaniste ou cauchemar très bien financé ?

De gauche à droite : Laurent Alexandre et Alexandre Tsicopoulos lors d’un Apéro Talk sur l’IA et le transhumanisme.

? Le 19 mai, la créatrice de contenu @chachouxpumpkin, spécialiste des NAC et suivie par plus de 500 000 abonnés, venait démonter quelques préjugés sur les animaux qu’on croit connaître parce qu’on les a vus trois fois dans un reportage anxiogène.

La créatrice de contenu @chachouxpumpkin lors d’un Apéro Talk sur les NAC’s (nouveaux animaux de compagnie)

La créatrice de contenu @chachouxpumpkin et Charlotte Florentin (animatrice et programmatrice d’Apéro Talk)

Derrière le projet, il y a une intuition assez juste : les gens veulent encore écouter, apprendre, débattre, mais plus forcément dans les formats figés d’hier. Ils veulent de l’expertise sans raideur, du contenu sans ennui, de la conversation sans solennité excessive. Bref, une soirée où l’on puisse passer d’une idée sérieuse à une remarque drôle sans avoir l’impression de trahir la République des Lettres.Prochain rendez-vous : mardi 26 mai, de 19h30 à 21h, au Musset, 169 rue Saint-Honoré, à Paris. Au programme : « Les secrets jamais dévoilés de Roland-Garros : 30 ans de coulisses », avec Nelson Monfort, voix mythique du sport français et figure incontournable du tournoi pendant plusieurs décennies. Il viendra raconter ses souvenirs, ses anecdotes et les envers du décor du Grand Chelem.

Flyer de l’Apéro Talk du 26/05 animé par Nelson Montfort.

Apéro Talk n’a pas inventé l’envie de refaire le monde autour d’un verre. Il a simplement eu la bonne idée de lui donner une heure de rendez-vous, un intervenant solide et une adresse parisienne. Ce qui, par les temps qui courent, n’est déjà pas si mal. Pour ne rien rater de leurs actualités, vous pouvez les suivre sur Instagram (@apero_talk)

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Instagram : @apero_talk

Prochain Apéro Talk sur les coulisses de Roland Garros, raconté par Nelson Montfort, le 26/05 au bar le Musset (Paris 1er) . À réserver via ce lien : Apéro Talk Nelson Monfort

Contact : Ernest Florentin au 06 95 15 06 01