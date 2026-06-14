Un grand week end gourmand dans l’ouest de la Suède

La gastronomie suédoise ne se limite pas aux buffets improbables d’Ikea (bien que les boulettes Huvudroll restent pour tous notre Madeleine de Proustön). Poissons dans tous leurs états, fruits de mer, algues et boulettes affoleront ici vos papilles en de grandioses paysages.

Par Jean-Christophe Florentin et Ulysse Flowen

A une heure et demie de Paris, dépaysement inattendu garanti (plutôt en été ou au printemps quand les jours sont éternels à la différence des autres saisons aux nuits interminables).

Atterrissage à Göteborg, 2eme ville du pays, industrielle (Volvo) et techno (la Silicon Valley suédoise commence ici). Carnet de voyage chez West Sweden (instagram : WestSweden).

Arrivée et amuse-bouche

Ici on célèbre le « Gothenburg Meal », un concours organisé pour déterminer le plat signature de la ville. Après des années de règne sans partage du « räkmacka » (sandwich ouvert à la crevette), les autorités ont voulu redonner à la ville un plat signature plus moderne et surtout plus durable. Donc concours, en partenariat avec plusieurs autres organisations, où tous les habitants, voyageurs, nombreux expatriés (bref tout le monde) a pu envoyer sa recette. Après sélection et goûtage par un jury sévère mais juste, le grand vainqueur s’appelle Gothenburg Royale. Le plat est adapté et servi dans plusieurs restaurants de l’archipel et fut même servi lors de la conférence des Nations Unies à NYC à l’automne dernier, lors de laquelle Göteborg a été élue UN Sustainable Lifestyle Hub.

Le plat gagnant du concours de cette année

1er soir : diner étoilé chez SK Mat & Människor

Une visite chez SK Mat & Människor, le restaurant de Stefan Karlsson, doit, selon le chef lui-même, être une expérience simple, joyeuse et personnelle. Une ambition qui imprègne chaque aspect du lieu. Ici, la cuisine et les accords mets-vins s’inscrivent pleinement dans la tradition gastronomique suédoise, où les influences classiques rencontrent les techniques contemporaines et une expression résolument moderne. Le chef et son équipe s’activent dans un calme quasi bouddhiste en une cuisine ouverte sur la salle, favorisant une interaction directe et chaleureuse entre les chefs et les clients.

Le menu, composé d’une dizaine de créations, évolue au rythme des saisons et de la disponibilité des produits. Les convives peuvent choisir entre des menus en quatre ou six services, accompagnés de sélections de boissons soigneusement élaborées pour sublimer chaque plat.

L’établissement privilégie les ingrédients issus de la région de Göteborg, garantissant un fort ancrage local et une qualité irréprochable dans chaque assiette.

Récompensé d’une étoile au Guide Rouge, une adresse incontournable pour découvrir la gastronomie suédoise contemporaine dans une atmosphère élégante et décontractée.

SK Mat & Människor Johannebergsgatan 24, Göteborg, Västra Götalands län – Tél : +4631812580

http://www.skmat.se/

Déjeuner du 2ème jour : Feskekörka, le mythique marché aux poissons de Göteborg

Le célèbre marché aux poissons « Feskekörka » (« l’église du poisson ») doit son nom à son architecture évoquant …une église. Depuis 1874, il est une destination incontournable aussi bien pour les amateurs de produits de la mer que pour les visiteurs souhaitant découvrir l’un des bâtiments les plus emblématiques de Göteborg.

Son style architectural se distingue par ses fenêtres en arc brisé et sa construction sans cloisons ni piliers intérieurs, rappelant l’intérieur d’une église — ou « kôrka » en dialecte de Göteborg.

Après plusieurs années de rénovation, Feskekörka a rouvert ses portes. Les visiteurs y découvrent désormais une halle moderne dédiée aux spécialités marines, avec plusieurs étals de poissons et fruits de mer, ainsi que de nouveaux restaurants et bars accueillant régulièrement des chefs invités suédois et internationaux. Le lieu propose également des événements gastronomiques, des dégustations, une scène dédiée aux animations et l’une des plus vastes terrasses de Göteborg, avec vue sur le canal de Vallgraven.

A goûter absolument : TOUS les poissons fumés, mais aussi les harangues présentés dans tous leyurs états : fumés, à la crème, aromatisés à ceci ou cela… Savoureux. Comme les sont les crevettes et langoustines du cru fumées. Etonnant. Mention spéciale à la meilleure bouillabaisse dégustée ces derniers temps, « la soupe de poisson ». Une merveille pleine de saveurs à prix extra doux. Nous voici convertis aux merveilles de cette église.

Feskekörka 4 Fisktorget, Västra Götalands län – Göteborg

Diner du 2ème jour : Stora Saluhallen, la grande halle gourmande de Göteborg

« la Grande Halle du Marché » est l’endroit idéal pour une pause déjeuner lors d’une séance shopping ou pour savourer un apéritif avant le dîner.

Conçue par l’architecte Hans Hedlund et construite entre 1888 et 1889, cette halle est l’un des joyaux architecturaux de Göteborg. Hedlund a également signé de nombreux bâtiments emblématiques du quartier de Vasastaden. Réalisée en pierre, fer et verre, Stora Saluhallen impressionne par sa vaste verrière soutenue par d’élégantes arches métalliques.

Sous une généreuse hauteur sous plafond à la toiture vitrée, la halle bénéficie d’une atmosphère lumineuse et accueillante où les visiteurs flânent parmi une quarantaine de boutiques, bars et restaurants : fromages affinés, viandes de qualité, pains artisanaux, cafés, chocolats, épices du monde entier et autres ingrédients d’exception.

Outre ses commerces spécialisés, la halle abrite plusieurs très bons restaurants où l’on peut déjeuner, dîner ou simplement déguster un verre de vin. L’offre culinaire va des spécialités suédoises traditionnelles aux saveurs internationales. Parmi les adresses les plus appréciées figurent :

Une pause « fika » à la suédoise

Stora Saluhallen est également un lieu privilégié pour s’offrir une fika, la traditionnelle pause-café suédoise. Vous pourrez vous installer dans des cafés emblématiques de Göteborg tels que Brogyllen ou Steinbrenner & Nyberg, ou encore composer un pique-nique gourmand à emporter pour une balade en ville.

Grâce à sa situation centrale, à proximité des arrêts de tramway et de bus de Kungsportsplatsen et Grönsakstorget, la halle est facilement accessible depuis l’ensemble de Göteborg.

Déjeuner du 3eme jour : Vous reprendrez bien quelques algues ?

Safari algues avec Karolina qui vous contactera la veille pour vous indiquer où vous rendre, le lieu dépendant de la météo. Bienvenue pour une randonnée autour des algues et des herbes, au cours de laquelle vous suivrez un bel itinéraire le long de la mer et parlerez des types d’algues rencontrés en chemin. Karolina Martinsson, plongeuse spécialisée dans les algues et créatrice culinaire sera votre guide et votre cheffe. Elle troquera juste son tablier pour une combinaison de plongée.

Elle apportera avec elle des spécimens d’algues vivant plus profondément dans l’eau et plongera devant vous pour en rapporter d’autres qui constitueront votre repas.

Karolina partagera des récits inspirants sur la manière d’utiliser les algues et les plantes du littoral dans votre propre cuisine. Elle expliquera également comment récolter les algues de manière durable et pourquoi les algues sont considérées comme l’une des grandes industries bleues de l’avenir. La randonnée se termine dans un bel endroit, au bord de l’eau. Karoliona entame ses cuissons avec de petits réchauds de campeurs. Un peu d’eau, du vinaigre, de l’huile à friture et la préparation des algues peut commencer sous différents aspects et goûts. S’ensuit un déjeuner iodé, savoureux, créatif et inoubliable en plein air.

Pour prolonger l’expérience, le livre de Karolina, exclusivement en suédois. Va falloir retourner réviser chez Ikea !

Karolina Martinsson +46 76 327 2796 – karolina@algblomman.com

Instagram : Algblomman

Diner et hébergement à Lådfabriken : la meilleure des maisons d’hôtes de la région

Située à 30 mètres de la mer, dans un pittoresque village de pêcheurs, le bâtiment était à l’origine une petite usine où étaient fabriqués des bateaux en bois et des caisses à poissons pour les pêcheurs locaux. Il a aujourd’hui été transformé en une maison d’hôtes absolument unique, où l’intérêt des propriétaires pour le design et la créativité rend le lieu très particulier en toute saison. Le designer créatif Johan, qui a grandi dans le village voisin d’Edshultshall, sur l’île, rêvait de revenir sur la côte ouest de son enfance pour y vivre et y travailler.

En 2008, Johan et Marcel sont partis à la recherche d’une propriété sur l’île et ont découvert Lådfabriken, une usine désaffectée où l’on produisait autrefois des caisses à poissons et des bateaux en bois pour l’industrie locale de la pêche. Après d’importants travaux de reconstruction, de rénovation, beaucoup de soin, ainsi que le sens du design et des couleurs de Johan et Marcel, Lådfabriken est aujourd’hui une maison d’hôtes boutique de quatre chambres, installée dans ses propres jardins, avec une vue sur la mer absolument splendide.

Petit-déjeuner coloré composé de fruits et de baies du jardin après une baignade matinale iodée dans la mer. Le soir, vous pourrez profiter de merveilleux couchers de soleil autour de poissons et fruits de mer cultivés localement. En automne, vous pouvez partir pêcher le homard, puis déguster un dîner de homard en quatre services accompagné d’une sélection de vins soigneusement choisis. Marcel explique sa philosophie : « Nous préparons et servons des dîners pour les clients qui passent la nuit, en soirée, toute l’année. Selon nous, un dîner doit être un plaisir à la fois pour l’estomac et pour les yeux. Aucune table n’est dressée de la même manière. Lådfabriken est un kaléidoscope de couleurs et de formes, comme vous pouvez le voir dans son intérieur éclectique.

Nous travaillons dans la région du Bohuslän et la représentons. Ici, le poisson et la pêche font partie du patrimoine culturel. C’est pourquoi nous mettons l’accent sur les produits de la mer pêchés localement. » En résumé, une super adresse ultra sympathique et savoureuse.

Contact : info@ladfabriken.eu

Instagram : Lådfabriken

Déjeuner autour des moules et des huîtres avec Lysekil Octron & Musslor

Rendez-vous avec Lars qui nous attend devant Signe, son bateau construit en 1952 pour une excursion autour des huîtres et des moules à Lysekil. Une véritable aventure, avec l’odeur des algues et des fruits de mer fraîchement cuits. Cap vers la ferme conchylicole où l’on vous montrera comment les moules sont cultivées et récoltées. Vous en ramasserez quelques unes pour les cuisiner et les déguster après débarquement sur un bel îlot de l’archipel du Bohuslän.

Également élevées au même endroit, les huîtres Ostrea Edulis, charnues aux saveurs iodées et de noisette. Il s’agit de l’espèce européenne originelle, mais sur la côte ouest, on les appelle bien entendu les huîtres suédoises. Contact : Lars 0706400447 – info@lysekilsostronomusslor.se – Instagram : Lysekil Ostron & Musslor

Il est temps de rentrer en notre Doulce France, terre de mon enfance. Encore dans les airs, l’effrayant sandwich poulet d’Air France, probablement réalisé avec les recalés de Master Poulet, nous fera définitivement regretter les saveurs si délicieusement iodées de cette si belle région si proche et si lointaine. Promis, nous reviendrons au pays d’Abba.