Maison François 1er – Le chic tranquille d’une bonne maison parisienne

Nous sommes dans le Triangle d’or, à deux pas des Champs-Élysées et de la mythique avenue Montaigne, dans ce 8e arrondissement où Paris sait encore très bien jouer son rôle : élégant sans forcer, feutré sans être compassé. La Maison François 1er s’inscrit dans cette géographie du beau geste et de la bonne adresse. On y vient pour déjeuner, dîner, prendre le temps, parler affaires, retrouver des amis ou simplement s’offrir une parenthèse bien tenue au cœur d’un quartier qui ne manque pourtant pas de tables.

Par Lili Quint et Ulysse Flowen

Le décor pose immédiatement le ton. Du bois de qualité habille les murs et réchauffe l’ensemble, les tables en chêne apportent cette impression de solidité rassurante que l’on aime dans les maisons sérieuses, tandis que le sol en mosaïque, très graphique, donne du rythme et du caractère à la salle. Le bar, plus cosy, invite facilement à prolonger l’instant, surtout lorsque la journée s’étire et que l’idée d’un dernier verre devient soudain très raisonnable. Aux beaux jours, la terrasse devient évidemment l’un des meilleurs arguments de la maison : suffisamment parisienne pour observer le ballet du quartier, suffisamment confortable pour oublier qu’on avait prévu de repartir vite. Et pour les adeptes du entre-soi, une salle à manger privée permet de s’attabler à l’écart, dans une atmosphère plus confidentielle.

Côté accueil et service, c’est le domaine de Jon, directeur de la maison, qui donne à l’ensemble cette fluidité que l’on remarque précisément parce qu’elle ne se fait jamais trop remarquer. Une présence attentive, un service qui sait accompagner sans envahir, et cette manière de faire circuler l’énergie de la salle avec naturel. On est désormais prêt à commander le menu du jour.

En entrée, le crudo de bar joue la carte de la précision. Le filet de bar cru apporte d’abord cette chair fine, nette, délicatement iodée, que la cuisson ne vient pas troubler. C’est un plat qui repose sur l’équilibre : l’huile d’olive fruitée enveloppe le poisson, lui donne du volume et une rondeur presque solaire, tandis que le zeste de citron vert vient réveiller l’ensemble par une pointe fraîche, vive, légèrement aromatique. Rien de lourd, rien d’inutile : le gras noble de l’huile répond à la pureté du poisson, le citron vert tend la bouchée et prolonge la sensation de fraîcheur. Une entrée simple en apparence, mais qui demande justement cette justesse-là.

Autre possibilité, les vapeurs de crevettes à la sauce sweet chili proposent un registre plus gourmand, plus immédiat. La crevette, cuite à la vapeur, conserve sa texture souple et son goût naturellement sucré. La cuisson douce évite toute sécheresse et laisse parler le produit. La sauce sweet chili apporte ensuite le contraste : une touche sucrée, un léger piquant, une note acidulée qui vient dynamiser la bouchée. Le plat fonctionne parce qu’il oppose la douceur marine de la crevette à la vivacité de la sauce, sans jamais basculer dans l’excès. C’est généreux, plaisant, efficace.

Pour le plat, le suprême de volaille aux morilles arrive avec cette idée très française du réconfort maîtrisé. La volaille offre une chair tendre, douce, presque délicate, qui sert de base idéale à la puissance des morilles. Ces dernières apportent leur parfum boisé, profond, légèrement terrien, cette saveur de sous-bois qui transforme immédiatement une assiette sage en plat plus enveloppant. La purée maison joue ici un rôle essentiel : elle apporte l’onctuosité, le liant, la douceur beurrée qui accueille la sauce et prolonge chaque bouchée. Les haricots verts, eux, évitent que l’ensemble ne devienne trop rond : leur fraîcheur végétale, leur légère fermeté et leur couleur vive apportent de la tenue au plat. On a donc une assiette très lisible : la tendreté de la volaille, la profondeur des morilles, le velouté de la purée et la fraîcheur des haricots. Classique, certes, mais un classique bien exécuté reste l’une des meilleures nouvelles à table.

Le tartare de thon et avocat XL, servi avec riz et salade, prend une direction plus fraîche et contemporaine. Le thon, découpé en tartare, apporte une texture charnue, presque fondante, avec cette note marine plus affirmée que celle du bar. L’avocat vient arrondir le plat par son gras naturel, sa douceur végétale, son côté crémeux qui équilibre la fermeté du poisson. Le format XL assume la générosité : on n’est pas dans la petite entrée déguisée en plat, mais dans une assiette complète. Le riz apporte la structure, calme l’ensemble et donne du fond à l’assiette, tandis que la salade introduit une respiration plus croquante, plus légère, qui évite toute monotonie. C’est le genre de plat que l’on commande quand on veut déjeuner sérieusement sans sortir de table assommé.

Au dessert, la mousse au chocolat intense, aérienne, 100 % pur cacao, va droit au but. Le chocolat apporte l’amertume noble, la profondeur, cette puissance qui reste en bouche sans saturer. La texture aérienne est importante : elle allège la densité du cacao et permet de retrouver le plaisir d’une mousse qui ne cherche pas à impressionner par le sucre, mais par l’intensité. On y retrouve ce que l’on attend d’un bon dessert au chocolat : de la tenue, du caractère, et cette sensation très enfantine, mais parfaitement assumée, de racler le fond du verre avec application.

Le pain perdu breton, lui, joue davantage la carte de la gourmandise régressive. La brioche moelleuse absorbe juste ce qu’il faut pour devenir fondante au cœur, légèrement dorée à l’extérieur, avec ce contraste entre le croustillant discret de la surface et la tendresse presque crémeuse de l’intérieur. La glace vanille apporte la fraîcheur, mais aussi ce parfum rond, lacté, doucement épicé, qui vient équilibrer la richesse de la brioche. Le chaud et le froid se répondent, le moelleux et le fondant se complètent, et l’on comprend assez vite pourquoi ce dessert reste un classique indétrônable lorsqu’il est bien fait.

À la Maison François 1er, on s’installe pour manger, mais on reste volontiers pour prolonger. C’est souvent le meilleur signe. On commande un digestif, on reprend la conversation là où elle s’était interrompue, on observe le bar, la salle, le mouvement discret du service. La maison possède ce charme rare des adresses où l’on se sent bien sans avoir besoin de l’expliquer trop longuement.

Quand c’est excellent et bon à la fois, on adhère. Une table chic, agréable, bien située, où le décor, l’accueil et l’assiette travaillent dans le même sens : celui d’un plaisir simple, soigné, et franchement renouvelable.

Maison François 1er

64 Rue François 1er, 75008 Paris

09 67 47 94 04

https://www.instagram.com/maisonfrancois1er/

Ouvert du lundi au samedi de 8h (sauf le lundi à 9h et le samedi à 10h) jusqu’à 23h et le dimanche de 12h à 20h