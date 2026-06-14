Domaine de Monrecour – Quand le passé et le présent se rejoignent pour écrire une belle histoire

Au cœur des principaux sites culturels, naturels et historiques du Périgord noir, entre Beynac-et-Cazenac et Sarlat, le domaine de Monrecour fut jadis une demeure seigneuriale avant de devenir un domaine viticole puis un hôtel 4* doté d’un restaurant gastronomique & d’un spa.

Par Lili QUINT

40 chambres réparties entre la demeure principale et 3 bâtiments historiques rénovés : la Tabatière, le Séchoir et le Chais. La décoration s’inspire de la tradition périgourdine avec des tissus nobles, des boiseries, des références historiques et des couleurs chaudes. Un style élégant et contemporain. Plusieurs univers composent l’ensemble avec des chambres Tradition, Tradition Supérieure, Charme, Charme Familiale, Suite et Expérience Château. Depuis 10 ans, la famille Gauthier, originaire du village voisin, amoureux du patrimoine de sa région, en est l’heureux propriétaire.

A la Table de Monrecour, le chef Adrien Soro a un beau parcours. Formé chez Robuchon, Ducasse, Hélène Darroze ou encore au Moulin du Roc, il revendique une cuisine classique dans sa conception mais moderne et surprenante dans son exécution.

J’ai pu tester le menu « L’Eveil au fil du temps » en 7 séquences : – Saucisson de foie gras aux cinq poivres – Mises en bouche – Mille-feuille de betterave et raifort (Condiment et chips, jus de betterave au citron caviar – La langoustine bretonne au naturel (Poire relevée au bouillon de langoustine, Sabayon poivré et jus de carcasse à la sauge cassis

– Homard breton confit au beurre de homard (Asperge verte et kumquat de chez Fabrice, tartelette de homard, Homardine au soda sauge – Barbue de Méditerranée rôtie au beurre (Fenouil et salicornes, jus d’arêtes acidulé) ou Poitrine de cochon cul noir (Pomme de terre et ail noir, Jus de veau à la coriandre – Vacherin à la pomme et au kiwi (Verveine du jardin, jus rehaussé à la citronnelle ou Mousse de céréales (Croquant de noix et sabayon à la tourbe locale, Glace aux noix de St Vincent). Un véritable festin que l’on est pas prêt d’oublier. Très Très Bon.

Un espace bien-être pensé pour la déconnexion. Une salle de fitness accessible 24/24, 2 salles privatives avec bain à remous, 2 salles de massage et un sauna finlandais. Un practice de golf avec zone synthétique pour l’entraînement des cours et initiations avec un format original « l’Apéro Golf ».

Monrecour c’est un lieu de vie à part entière. Des salles de séminaires modulables et entièrement équipées ont déjà fait leur preuve. Que ce soit pour un évènement professionnel ou privé, le domaine conjugue art de recevoir et prestation sur mesure. Dans ce lieu d’exception, entouré de nature et ouvert sur les paysages vallonnés de la Dordogne, vous vous sentirez nostalgique et envahi par un spleen tout baudelairien.

La région a beaucoup à offrir. Monter à bord des gabares, visiter le Musée National de la Préhistoire et la grotte du Grand Roc aux Eyzies, le donjon, manoir & jardin de la salle à St Léon sur Vézère classé Plus Beaux Villages de France, une visite guidée de Sarlat et les portes du marché couvert offertes par Jean Nouvel.

Domaine de Monrecour Lieu-dit Monrecour, 24220 Saint-Vincent-de-Cosse 05 53 28 33 59 domainedemonrecour