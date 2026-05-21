Amourettes ressuscite l’art oublié des dîners mondains

Contre-révolution mondaine

Il fut un temps où les hommes sortaient pour rencontrer le monde. Ils enfilaient une veste, choisissaient un parfum, réservaient une table, traversaient Paris et entraient dans des salons où tout pouvait arriver : une rencontre, une aventure, une obsession, parfois même un amour. Que sont-ils devenus aujourd’hui ? Quelques chimères égarées sur cette Terre, à swiper frénétiquement dans leur lit à minuit vingt-trois, entre une vidéo de motivation masculine et un tutoriel pour réussir ses pâtes à la vodka. Le tout accompagné d’une étrange fatigue sentimentale.

Celle des grands fléaux de notre siècle : conversations mortes au bout de trois messages, rendez-vous calibrés comme des entretiens d’embauche, photos filtrées, cynisme généralisé et cette impression persistante que plus personne ne sait réellement séduire.

Et c’est précisément là qu’Amourettes intervient.

On y vient pour dîner certes mais aussi et surtout pour discuter !

Bon repas fait voir beau la vie !

À première vue, le concept ressemble à un simple dîner gastronomique organisé dans des lieux soigneusement choisis. En réalité, c’est presque une contre-révolution mondaine. Une tentative très parisienne – et franchement bienvenue – de remettre un peu de mystère, d’élégance et de désir dans une époque qui a transformé la rencontre en interface utilisateur.

Le nom dit déjà beaucoup. « Relations légères, sans conséquences », précise le collectif dans une définition délicieusement désuète, évoquant aussi de jeunes pousses et un diminutif d’amour. Tout l’esprit du projet tient dans cette ambiguïté : quelque chose de tendre, de joyeux, de légèrement frivole, mais toujours élégant.

Derrière Amourettes, un trio qui semble tout droit sorti d’un casting de Claude Sautet plutôt que d’un board de start-up.

Charlotte, influenceuse food derrière le compte @lecimetiereapoulets ; Sam, entrepreneur dans les médias et fondateur des plateformes neo et Lou (@sbsn__) ; Arnaud, ancien chef passé par de grandes maisons étoilées avant de lancer Superette, une ferme urbaine spécialisée dans les micropousses et aromatiques rares destinés aux restaurants et mixologues.

Trois amoureux de gastronomie réunis autour d’une même obsession : remettre au goût du jour l’art des grandes tablées, entre lieux insolites, chefs et sommeliers talentueux, et cette volonté permanente de produire « de la joie, du beau, du (très) bon ».

De gauche à droite : Arnaud, Sam et Charlotte.

L’art des dîners mondains remis au goût du jour

Le principe est simple : une longue nappe, des lumières tamisées, des menus en plusieurs temps, des vins choisis avec sérieux, une bande-son discrète et une assemblée de gens qui, miracle contemporain, ont encore accepté de lever les yeux de leur téléphone.

L’atmosphère évoque moins un restaurant qu’un dîner privé chez un ami extrêmement bien entouré. Quelque part entre le Paris des années Castel, les vacances italiennes des années 70 et cette idée presque oubliée selon laquelle la séduction commence avant même le premier mot.

Chez Amourettes, on ne « consomme » pas la rencontre. On laisse les choses arriver.

Et c’est probablement ce qui plaît autant aujourd’hui. Retrouver un terrain où la conversation reprend de la valeur. Où l’humour compte davantage qu’une bio Tinder écrite avec ChatGPT. Où l’on peut encore séduire par une manière de raconter une histoire, de servir un verre ou de faire rire une table entière. Une époque étrange exige des lieux tout aussi atypiques : des endroits où le charme redevient analogique.

Bon repas fait voir beau la vie !

Résultat : les soirées échappent au piège du simple networking parisien. Personne ne vient vraiment pour échanger des cartes de visite. Officiellement, du moins. On vient pour dîner. Pour cette tension légère qui flotte autour des tables réussies.

Car au fond, Amourettes remet surtout une chose au centre : le contexte.

Les applications de rencontre ont supprimé tout décor. Or le désir adore les décors. Il adore les lumières basses, les grandes tablées, les verres qui s’entrechoquent, les discussions qui débordent, les regards volés pendant qu’un serveur apporte un plat fumant au milieu de la table. La séduction n’est jamais aussi forte que lorsqu’elle semble ne pas être organisée.

C’est peut-être pour cela que les dîners affichent complet. Les premières éditions ont toutes été organisées à guichets fermés, avec plus de 55 convives par soirée, des menus en cinq temps ou plus et un taux de satisfaction annoncé à 100 %. Même le Festival de Cannes a servi de terrain de jeu au collectif à travers un événement privé organisé autour de la plage Nespresso.

Le plus ironique dans tout ça ? Ce retour du dîner mondain paraît presque subversif aujourd’hui. Comme si rencontrer quelqu’un dans la vraie vie était redevenu un luxe.

Discussion sûrement passionnante et passionnée.

Informations pratiques

Prochain dîner – 27/05/2026, de 19h à 23h30

Amourettes, Épisode 5

Un dîner sous les voûtes, lieu tenu secret.

Sur réservation uniquement.

Réserver (à partir de 120 €) :

Amourettes Épisode 5 : un dîner sous les voutes

Instagram : @amourettes.lesdiners