Il y a des rumeurs qui naissent d’un vrai indice, d’autres d’un excès d’imagination, et puis il y a celles qui prospèrent parce qu’elles ont compris la mécanique moderne du désir : mettre un nom très commenté dans une phrase qui contient déjà un mythe, une franchise culte et un milliardaire persuadé que tout passe mieux quand il y met son grain de sel. Sydney Sweeney, elle, se retrouve donc, une fois encore, au centre du petit roman Bond version 2026, avec ce charme un peu cruel des actrices auxquelles on prête tout avant même qu’elles n’aient dit oui, non, ou peut-être.

Le prochain James Bond, le premier entièrement piloté par Amazon MGM Studios, ne sortira pas avant 2028, ce qui laisse le temps à la machine à rumeurs de tourner à plein régime et à Internet de se raconter des histoires avec l’assurance d’un conseiller de casting qui n’a jamais mis un pied sur un plateau. Denis Villeneuve, lui, est occupé ailleurs, notamment avec Dune : Troisième partie, ce qui ne l’empêche pas d’être déjà projeté dans une saga où le moindre choix de visage déclenche des débats quasi constitutionnels. Côté 007, les noms circulent : Jacob Elordi, Harris Dickinson, Tom Holland, puis, très vite, l’idée d’un acteur plus inconnu, plus britannique, plus “jeune” selon les vœux prêtés au cinéaste. Autrement dit, personne ne sait rien, mais tout le monde commente avec l’aplomb d’un ministre de l’image.

Sydney Sweeney et la rumeur James Bond : un silence qui en dit long

Le cas Sydney Sweeney est, lui, particulièrement délicieux parce qu’il repose sur un mélange assez contemporain de fantasme, d’opportunité et de sous-entendu financier. Jeff Bezos, patron d’Amazon, aimerait beaucoup la voir dans le prochain James Bond, ce qui n’est pas forcément choquant quand on sait qu’il la connaît bien : collaboration autour du lancement de sa marque de lingerie, invitation au mariage vénitien ultra-médiatisé, et, très probablement, cette proximité mondaine qui transforme n’importe quelle conversation en hypothèse de casting. Il n’en fallait pas plus pour que Variety lui tende la question comme un piège poli.

La réponse de Sydney Sweeney est devenue, à elle seule, une petite scène de cinéma : « Je ne peux pas. » Puis sept secondes de silence. « Je ne sais pas. » Puis dix secondes de silence. On a vu plus spontané, mais rarement plus savoureux. L’actrice, qui n’a visiblement pas oublié qu’un silence bien placé vaut parfois mieux qu’une déclaration prématurée, a ensuite ajouté qu’elle n’était pas au courant de toutes les rumeurs, mais qu’elle a toujours été une grande fan de la franchise et qu’elle était curieuse de voir ce qu’ils vont en faire. Voilà qui est habile : ne rien confirmer, ne rien démentir, et laisser le public s’étrangler avec ses propres suppositions.

Quand Variety insiste, elle finit par lâcher la phrase qui entretient très proprement l’ambiguïté : « Ça dépend du scénario. Je pense que je m’amuserais bien en James Bond. » En somme, ni un oui franc, ni un non de principe, mais une manière très efficace de rappeler que le rôle ne se gagne pas seulement par le fantasme des fans, encore moins par celui d’un patron de plateforme. Les silences de Sydney Sweeney cachent-ils quelque chose ? Peut-être. Ou peut-être sait-elle simplement qu’en matière de Bond, la meilleure posture consiste à laisser les autres se perdre en conjectures pendant qu’on compte les contrats en attente.

Un futur 007 sous pression : les vrais candidats se dessinent

Pendant que la planète s’excite autour d’une éventuelle Bond girl, le vrai casse-tête reste évidemment celui de James Bond lui-même. Denis Villeneuve aurait une préférence pour un acteur britannique, jeune et inconnu, ce qui a le mérite de réduire le champ des fantasmes tout en le déplaçant vers le terrain toujours plus excitant des révélations. Le casting n’aura lieu qu’en 2026, avant un tournage prévu en 2027, mais déjà un nom se détache dans la conversation sérieuse : Louis Partridge, révélé dans Enola Holmes, qui serait selon Variety une piste très crédible, au-delà du simple caprice de bookmakers.

À 23 ans, il pourrait même devenir le plus jeune James Bond de l’histoire, ce qui serait une petite révolution de génération sans forcément bouleverser l’ADN du personnage. Sur le sujet, Martin Campbell, qui a dirigé deux Bond majeurs, se montre d’ailleurs assez clair : pas de reboot inutile, pas de casse-tête conceptuel, juste un bon film Bond. Il rappelle qu’il n’y a pas de star évidente comme à certaines époques, que Pierce Brosnan ou Daniel Craig ont incarné leur époque plus qu’ils ne l’ont simplement décorée, et qu’au fond James Bond reste la vraie star, pas le nom inscrit sur l’affiche en lettres plus ou moins brillantes.

Ce rappel est sans doute salutaire dans une industrie qui adore parfois confondre le bruit du casting avec la valeur du film. Martin Campbell le dit presque comme une vérité de bistrot, mais une vérité solide : il faut trouver un acteur exceptionnel qui correspond au rôle, pas une célébrité qui viendra parasiter le mythe avec sa propre importance. C’est précisément là que le cas Sydney Sweeney devient intéressant : elle n’a pas besoin de Bond pour exister, mais Bond adore manifestement la possibilité de l’appeler à la rescousse dès que les rumeurs commencent à manquer d’oxygène.

Et pendant ce temps-là, l’actrice aligne déjà un agenda qui ferait rougir n’importe quel espion en reconversion : La Femme de ménage le 24 décembre 2025, Christy le 4 mars 2026, Scandalous ! avec Colman Domingo, Split Fiction, I Pretended to Be a Missing Girl, une adaptation de Gundam, le remake de Barbarella, sans oublier la saison 3 d’Euphoria. Autrement dit, si Sydney Sweeney finit dans l’univers de 007, ce ne sera pas par manque d’options, mais parce qu’elle aura choisi de jouer avec cette rumeur comme on joue avec une flamme : sans se brûler, mais sans l’éteindre non plus.

Au fond, la question n’est même plus de savoir si elle sera la prochaine James Bond Girl, mais si le monde a vraiment besoin d’une réponse avant d’avoir réuni un Bond digne de ce nom. En attendant, les silences de Sydney Sweeney font bien plus pour le suspense que tous les communiqués du royaume Amazon.